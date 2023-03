Rekordtall fra Statkraft – foreslår 17,2 mrd. i utbytte

Statkraft leverer et rekordsterkt resultat for 2022, et år med svært høye strømpriser. Utbyttet er foreslått til 17,2 milliarder kroner.

Statkraft leverer rekordsterke tall torsdag. Dette er Oddatjørn dam i Rogaland.

Den statseide kraftkjempen driver med både vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft, og er aktivt både i Norge og en rekke andre land.

Selskapet foreslår et rekordstort utbytte på 17,2 milliarder kroner for 2022. På samme tid i fjor foreslo Statkraft et utbytte på 10,2 milliarder kroner.

Slik ble resultatet for 2022:

Netto driftsinntekter steg kraftig til rekordhøye 73,9 milliarder kroner, fra 41,3 milliarder året før

Driftsresultatet (underliggende ebit) steg til ny rekord på 54,4 milliarder kroner i 2022, fra 26,8 milliarder året før

Statkraft leverer et resultat etter skatt for 2022 på 25,6 milliarder kroner, mens resultatet var på 16,1 milliarder kroner året før

Selskapet betalte 30,2 milliarder kroner i skatt i fjor, og av dette gikk 27,3 milliarder kroner til Norge

– Høye energipriser og solid verdiskaping fra Statkrafts markedsoperasjoner bidro til et svært godt 2022-resultat, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i en melding.

Selskapet offentliggjør sin årsrapport for 2022 samtidig med resultatrapporten. Der kommer det frem at Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen fikk 7,08 millioner kroner i samlet godtgjørelse i 2022.

Over 40 milliarder til staten

Statkraft leverte totalt 60,2 terawattimer (TWh) kraft i 2022. Dette var en nedgang på 13,9 prosent fra året før.

Strømprisene var uvanlig høye i fjor. Den såkalte systemprisen i Norden steg i fjor til 193 euro per megawattime i snitt, som tilsvarer 2,14 kroner kilowattimen med dagens kurser. Det er 118 euro per megawattime mer enn året før.

Statkraft regner med å tilføre 42,9 milliarder kroner til den norske staten i år, ifølge presentasjonsmateriale fra selskapet.

Utbytte på 17,2 milliarder

Skatt på 27,3 milliarder

Høyprisbidrag (på strøm over 70 øre kilowattimen) på 1,7 milliarder

Kraftig økt omsetning

Statkrafts omsetning i 2022 ble på 157,6 milliarder kroner, fra 84,7 milliarder kroner i 2021.

Statkraft anslo denne uken at selskapets verdi er på 314 milliarder kroner, om lag en dobling bare siden 2018. Dermed kunne selskapet trolig ha vært et av de mest verdifulle på Børsen hvis det var notert.

Statkraft har store utbyggingsplaner fremover, blant annet innen vann- og vindkraft i Norge. Målet er å øke produksjonen med 50 prosent til 100 terawattimer innen 2030.

