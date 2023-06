På ett år har klimafondet hindret mer utslipp enn Norge har kuttet på 33 år

Investeringene til det norske klimafondet hindret utslipp tilsvarende 13 prosent av det vi slipper ut i Norge.

India trenger 2500 milliarder kroner i investeringer innen 2030, bare for å nå sine mål for utvikling av vind- og solenergi.

For ett år siden ble det lenge omdiskuterte klimainvesteringsfondet en realitet.

Gjennom fondet skal norske myndigheter bidra til å kutte utslippene i utviklingsland utviklingsland Utviklingsland (u-land) er en samlebetegnelse på land med svak økonomi og oftest også en rekke andre utfordringer som begrenser befolkningens økonomiske velstand og velferd. Kilde: SNL.og øke sin økonomiske hjelp til de som rammes hardest av klimaendringene.

Tirsdag legges fasiten for 2022 frem: Med investeringer på 2,1 milliarder kroner har fondet sørget for å unngå unngå Unngåtte utslipp betyr at når man trenger mer eller ny kraft, så lager man den med fornybar energi i stedet for fossile. Det "unngåtte" utslippet tilsvarer hvor mye utslipp du ville fått av å lage samme mengde energi med fossile kilder.6,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i året i utviklingsland - tilsvarende 13 prosent av norske klimagassutslipp i 2021.

Til sammenligning har Norge klart å kutte fem prosent av sine egne utslipp siden 1990.

Unngå eller kutte utslipp? Unngåtte utslipp betyr at når man trenger mer eller ny kraft, så lager man den med fornybar energi i stedet for fossile. Det "unngåtte" utslippet tilsvarer hvor mye utslipp du ville fått av å lage samme mengde energi med fossile kilder. Når et land kutter utslipp innebærer det å redusere mengden klimagasser man allerede produserer i forhold til et annet år. For eksempel kan et land kutte utslipp fra år til år, eller sammenlignet med utslippene det hadde i 1990. Vis mer

– På ett år har vi fått til investeringer som unngår betydelige utslipp. Det er vi godt fornøyde med, sier Tellef Thorleifsson, direktør i Norfund, som forvalter fondet.

Men tross de gode nyhetene ser han mørke skyer på horisonten for de som håper på mer penger til grønne prosjekter.

Klimainvesteringsfondet Ble opprettet i mai 2022. Fondet skal få én milliard kroner i året over statsbudsjettet hvert år i fem år og skal bidra med ytterligere én milliard kroner fra egne midler. Investeringene gjennom fondet skal: bidra til å unngå eller redusere klimagassutslipp ved å investere i fornybar energi i utviklingsland .

bidra til at økonomisk utvikling i mottakerlandene skjer mest mulig basert på fornybar energi.

genere ytterligere investeringer fra private investorer. Vis mer

Ukraina-krigen

Behovet for investeringer i grønne prosjekter i utviklingsland er enormt. En rapport fra Rockefeller-stiftelsen viser at utviklingsland trenger klimafinansieringer tilsvarende cirka 10.000 milliarder kroner hvert år for å kutte sine utslipp.

Den samme rapporten viser at de kun får 27 prosent av det de trenger.

De neste 20 årene må India bygge ut like mye kraft som EU forbruker i dag. - Hvis vi kan unngå at det behovet dekkes med kull, blir det mulig å vokse ut av fattigdom uten å øke utslipp, sier Thorleifsson.

Og verre skal det bli.

– Det er en bekymringsfull trend i retning av at investorene trekker pengene sine bort fra utviklingsland, sier Thorleifsson.

Koronapandemien, Ukraina-krigen og nå kappløpet mellom EU og USA for å subsidiere grønne industrier gjør at pengene i stedet havner i vestlige land.

– Store internasjonale investorer vil plassere pengene der de får mest avkastning. Subsidier og høyere renter gjør at det flyttes bort fra utviklingsland, sier han.

Det merker han selv på Norfunds investeringer.

Her har klimafondet investert Fondet investerte i løpet av sine første syv måneder i syv ulike prosjekter, alle i Sør Afrika og India. SAEL Industries, India. 600 millioner kroner i egenkapital. Skal produsere 166 megawatt (MW) bioenergi og 382 MW solenergi. To prosjekter i Enel Green Power, India. 667 millioner kroner i egenkapital fra Norfund og KLP sammen. En solenergipark som skal produsere 800 gigawattimer (GWh) i året og en vindpark som skal produsere 700 GWh i året. To prosjekter med H1 Group, Sør Afrika. 212 millioner kroner fra Norfund i aksjekapital. Solpark med batterilagring som skal levere 900 GWh i året, og vindpark som skal levere 1400 GWh i året. Koppal Narendra, India. 109 millioner kroner investert sammen med KLP. Kraftlinje mellom kraftselskapet ReNews fornybare kraftproduksjon og det nasjonale kraftnettet. Vis mer

Lite investeringer fra Norge

En del av oppgavene til klimafondet er å få med seg private investorer i prosjektene de satser på. Norfund har selv som mål at hver krone de investerer, skal generere ti kroner i private investeringer.

Til nå har de fått med seg Kommunal Landspensjonskasse (KLP) på flere av investeringene sine. Men andre, store norske investorer har ikke blitt giret nok til å hive seg med.

– Vi har hatt få andre norske investorer, men alt vi gjør, gjør vi i samarbeid med andre private aktører. Og våre investeringer gjør det mulig for prosjektene å få lån, sier Thorleifsson.

Han mener flere norske investorer ikke bare kan bidra til å stanse klimaendringene. De kan også tjene gode penger.

– Vi har fått betydelig avkastning over lengre tid. Risikoen i utviklingsland anses for å være høyere enn det den i realiteten er.

Vil investere mer

Fondet skal investere 10 milliarder kroner over fem år. Halvparten av pengene kommer over statsbudsjettet. Men med kraftig inflasjon, blir verdien av én klimamilliard plutselig mye indre.

Flere tar til orde for at fondet burde få mer å investere. Blant annet Sigrun Aasland. Hun er leder i miljøstiftelsen Zero.

– Det er et enormt behov for denne typen investeringer nå og Klimainvesteringsfondet er ikke på langt nær stort nok, sier hun.

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant fra Sosialistisk Venstreparti (SV), mener fem milliarder ikke er godt nok.

– Det er avgjørende å øke klimafinansieringen, både til utslippskutt og til klimatilpasning. En økning i klimafinansiering må imidlertid ikke gå på bekostning av utviklingsfinansiering, skriver hun i en SMS.

Zero-leder Sigrun Aasland mener fondets resultater er bevis nok til at det bør trappes betydelig opp.

– Vi står klar

Seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp, Håkon Grindheim, mener det er et kjempeproblem at de grønne investeringene flytter seg mot Vesten heller enn utviklingsland.

Også han mener Klimainvesteringsfondet bør oppskaleres.

– Det viser behovet for at vi fortsetter, at vi skalerer opp. Vi har lenge tatt til orde for at de fem milliardene bør økes, sier han.

Norfund selv sier ikke nei takk til mer penger å investere.

– Det er et politisk spørsmål om det er ønskelig å sette i gang mer investeringer, men vi er i stand til og står klar til å investere større summer.

Utenriksdepartementet, som eier fondet, hadde ikke mulighet til å svare på E24s spørsmål.

Eget oljefond for klimaet

Kirkens Nødhjelp er også en av organisasjonene bak klimafinansieringsutvalget, et ekspertutvalg ledet av tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Utvalget, som blant annet Aasland i Zero satt i, tok til orde for en betydelig opptrapping av norsk klimafinansiering til utviklingsland. Blant annet gjennom at Norges Bank burde hatt et eget fornybarfond.

– Norge har tjent mye penger på energikrise og jeg tror det er vanskelig for stadig flere utenfor Norge å forstå at vi ikke da skal tenke nytt om hvordan vi investerer, sier Aasland.