Her er Freyrs milliardønsker til næringsminister Vestre

Batteriselskapet Freyr har levert næringsminister Jan Christian Vestre en hel ønskeliste med ulike former for milliardstøtte. Svaret på om Vestre oppfyller milliardønskene, kommer denne uken.

Næringsminister Jan Christian Vestre (i midten) kommer torsdag eller fredag med en ny støttepakke til Freyr og andre norske batteriselskaper. Her fra da han lanserte regjeringens batteristrategi hos Freyr i fjor.

De neste par dagene kan bli helt avgjørende for batteriselskapet Freyrs planer om å bygge en kjempestor batterifabrikk i Mo i Rana.

Næringsminister Jan Christian Vestre har lovet å komme med en ny og oppgradert norsk batteristrategi denne uken. Vestre har avvist at det er aktuelt for Norge å bli med på et subsidiekappløp med USA.

Amerikanerne tilbyr noen helt enorme milliardsubsidier gjennom en lov som heter Inflation Reduction Act (IRA).

Utover å love å unngå subsidiekappløp, er det ikke kjent hva Vestres nye batteripakke vil inneholde.

E24 kan imidlertid nå fortelle hva som er Freyrs ønskeliste til Vestre.

Her er ønskelisten

Freyr ble allerede i fjor lovet 4 milliarder kroner i statlige lånegarantier, gjennom statlige Eksfin. Dette avhenger av de faktisk ender opp med å bygge i Mo i Rana. Prosjektet i nord kalles Giga Arctic.

Men Freyr har bedt om langt mer enn det. I et møte med Vestre i februar la ledelsen i Freyr frem følgende ønskeliste:

Siva , det statlige selskapet for industrivekst, kan eie og så leie tilbake til Freyr den planlagte gigafabrikken i Mo i Rana.

Statkraft, det statlige investeringsselskapet Nysnø eller andre statlige aktører kan investere direkte i datterselskapet som skal eie den planlagte gigafabrikken i Mo i Rana.

Eksfin kan gi Freyr et brolån på mange milliarder kroner istedenfor «kun» de alt lovede 4 milliarder i lånegarantier. Et brolån vil finansiere byggingen av fabrikken inntil Freyr har sikret seg bindende kundeavtaler og kan få ordinær finansiering av prosjektet.

Trolig er det kun det siste ønsket som Freyr nå i juni fortsatt kan håpe på. E24 har spurt Freyr hvorfor de ber om brolånet?

– Garantien blir først effektiv når prosjektfinansieringen er på plass, så dersom denne hadde blitt gjort om til et statlig lån er det ett tiltak som ville bidratt vesentlig.

Det svarer Freyrs konsernsjef Tom Einar Jensen i en e-post.

Flere som har ønsker

Vestres nye batteripakke kan ikke bare tilpasses Freyrs ønsker. Han må også tenke på de andre norske batteriselskapenes ønsker og behov.

Morrow , som vil bygge en såkalt gigafabrikk utenfor Arendal.

Vianode , Elkem, Hydro og PE-selskapet Altors felles selskap som vil bygge en fabrikk i Porsgrunn som skal produsere anodemateriale av grafitt.

Beyonder , som utvikler battericeller basert på sagflis.

Cenate, som utvikler neste generasjons litium ion batterianoder.

Corvus , som inntil nylig hadde planer om en batterifabrikk i Bjørnafjorden rett sør for Bergen

Selskapene har gitt uttrykk for at Norge må svare på USAs løfter om milliardsubsidier til batteriselskaper som bygger der. Men i hvilken form dette skal skje, vil de norske selskapene trolig ha ulike ønsker om.

Batteriselskapet Freyr Freyr var opprinnelig et norsk selskap da det ble startet i 2018.

Nå er Freyr registrert i Luxembourg og det er børsnotert i New York med hovedsakelig amerikanske aksjonærer.

Arbeidende styreleder, konsernsjef og store deler av konsernledelsen er imidlertid fortsatt norske. Hovedkontoret er også i Norge.

Ideen var i starten å bygge en stor batterifabrikk i Mo i Rana basert på norsk industrikompetanse og billig, ren energi.

En enorm subsidiepakke fra Joe Biden, kalt IRA, har imidlertid medført at Freyr nå også planlegger en stor fabrikk i USA.

Fabrikken i Norge avhenger nå av økt norsk statlig støtte for å bli noe av.

Freyr er mest kjent for at toppleder og styre årlig mottar titalls millioner kroner i godtgjørelser samtidig som selskapet ber om norsk statsstøtte. Vis mer

Truet med full stans

Freyr la på møtet med Vestre i februar ikke bare frem en ønskeliste. Freyr gikk ett skritt lenger.

Freyr-ledelsen skisserte også hva som ville bli konsekvensene dersom ikke departementet raskt svarte positivt på Freyrs ønsker.

Hvis ikke regjeringen var villig til å komme med signaler alt i mars og med løsninger i revidert nasjonalbudsjett i mai, ville styret i Freyr gjøre følgende:

Utsette Giga Arctic prosjektet.

Rapportere dette til kapitalmarkedet i forbindelse med fremleggelsen av Freyrs rapport for 4. kvartal 2022.

Vurdere å permittere ansatte, utsette kundekontrakter og terminere kontrakter med leverandører i Mo i Rana.

Avviser at han ble sinna

E24 har spurt Vestre om hvordan han og de andre fra departementet på møtet reagerte på måten som Freyr-ledelsen la frem alternativer og konsekvenser.

Vestre avviser å svare på hvordan han og embetsverket reagerte på måten som Freyr la frem alternativer og konsekvenser på møtet. Istedenfor har E24 mottatt et langt sitat tilegnet statssekretær Anne Marit Bjørnflaten der essensen i det er følgende:

– Vi har mottatt mange innspill, blant annet fra Freyr, om hvordan dagens virkemiddelapparat er innrettet, og dette er innspill departementet lytter til og tar med oss inn i vår vurdering.

E24 har også spurt Freyr om de i ettertid har tatt selvkritikk overfor departementet for måten de fremla sin sak?

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med norske myndigheter, deriblant med Næringsdepartementet. Vi har gitt våre innspill, svart på spørsmål og delt informasjon om hva Inflation Reduction Act betyr for selskaper som oss, svarer Freyr-sjefen i en e-post.

– Kjære venner i Freyr!

Rett før Vestre skal presentere den nye, norske batteristrategien, sendte han en videohilsen til Freyr (se hele hilsenen over her).

Det skjedde da Freyr arrangerte kapitalmarkedsdag i New York på tirsdag.

– Kjære venner i Freyr! Gratulerer med å ha produsert deres første battericeller. Dere baner veien for en ny batteriindustri i Norge, Europa og USA. Norge er stolt av hva dere oppnår, sa Vestre i sin videohilsen.

Men noen detaljer om hva hans nye batteripakke inneholder, ville Vestre da ikke gi. Bare at den nye støttepakken er satt sammen den «norske måten».

– Vi skal hjelpe batteriselskapene med å «go fast and go big». Og vi lytter til industrien, var løftet fra Vestre til Freyrs aksjonærer.