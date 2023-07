Regjeringen vil utvinne mineraler på havbunnen: Forskere frykter store miljøkonsekvenser

Forskere er bekymret for at Norge går for fort frem med planene om mineralutvinning på havbunnen, og frykter at klima- og miljøhensyn vil bli overkjørt. Det vil ikke skje, understreker Olje- og energidepartementet.

Samfunnsgeograf Berit Kristoffersen ved Universitetet i Tromsø.

Tirsdag forrige uke la regjeringen frem plan for utvinning av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel.

Flere forskere reagerer nå på at mineralutvinningen skal forvaltes av Oljedirektoratet.

– Min hovedhypotese er at det blir vanskelig å si nei til utvinning, sier samfunnsgeograf Berit Kristoffersen ved Universitetet i Tromsø.

Ifølge regjeringens stortingsmelding vil mineralutvinningen være basert på praksis fra olje- og gassindustrien.

– Jo mer man kartlegger, jo mer kan man utvinne. En klar fordel for den norske staten er at da har oljebyråkratene noe å holde på med. Svakheten er at klima og miljø blir nedprioritert, sier Kristoffersen.

– Mangler kunnskap

Forskningssjef Frode Vikebø og havforsker Thina Kutti ved Havforskningsinstituttet er bekymret for at Norge går for fort frem.

– Vi mangler kunnskap om dette området som nå utlyses, sier Vikebø.

Forskningssjef Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet mener det er alvorlige kunnskapsmangler i området regjeringen har lyst ut.

Havforskningsinstituttet har flere ganger påpekt at regjeringen må innhente mer kunnskap for å forstå de større konsekvensene en eventuell utvinning vil ha. Også Havpanelets egne eksperter, en gruppe Norge leder, har advart om at gruvedrift på havbunnen kan være i konflikt med FNs bærekraftsmål.

Nina Jensen, administrerende direktør i REV Ocean.

Nina Jensen, marinbiolog og leder av Røkke-selskapet REV Ocean, frykter for livet i havet.

– Oljedirektoratet har aldri prioritert bærekraft. De har som formål å bidra til sikker og effektiv utnyttelse av mest mulig ressurser på havbunnen. Nok en gang blir det livet i havet som taper, sier Jensen.

Store områder

99 prosent av farvannet i området som regjeringen har utpekt, er ukjent, ifølge Jensen. Området strekker seg fra utenfor Nordland og opp mot Finnmark.

Kartet viser områdene regjeringen nå ønsker å åpne for gruvedrift.

– Norge liker å se på seg selv som en verdensledende havnasjon. Dette vil sende sterke signaler om hva som er akseptabel eller ikke, og Norge leder nå an kappløpet for å drive gruvedrift i havet, sier hun.

Forsker Tina Kutti ved Havforskningsinstituttet trekker frem forskning gjort ved havbunnområder i Stillehavet: I sonen ved navn Clarion Clipperton har forskere brukt nærmere 40 år på å undersøke havbunnen.

– Vi vet at dette kommer til å ta utrolig lang tid. Området det er snakk om nå er halvannen ganger Norges landlige arealer, sier Kutti.

Forsker Tina Kutti ved Havforskningsinstituttet.

«Et kontinuerlig iskantdrama»

«Befolkningsvekst, velstandsøkning, mer bruk av fornybare energikilder og elektrifisering». Slik forklarer regjeringen hvorfor de nå åpner for mineralutvinning på norsk sokkel i en stortingsmelding.

– Jeg tror ikke det er slik at det grønne skiftet er avhengig av at Norge åpner for dette, sier Kristoffersen ved UiT.

– Oljeaktiviteten er på vei ned i Barentshavet, og da ser regjeringen seg om etter andre økonomiske aktiviteter. Havbunnsmineraler kommer inn som en naturlig forlengelse sett fra staten sin side, sier hun videre.

Ifølge Kristoffersen, fører åpningen til et «kontinuerlig iskantdrama».

– Først var Lofoten den største kontroversen i forvaltningen av olje og gass, nå er det iskant-sonen. Samme kontroversen som gjaldt for olje og gass vil gjelde for mineraler på havbunnen, sier hun.

I 2015 la Solberg-regjeringen til grunn at jo lenger isen trekker seg nordover, jo lenger nord kan Norge drive med olje og gass.

– Mens man setter en strek på kartet, beveger iskanten seg i realiteten over halve Barentshavet i løpet av året. Og noen ganger i et forrykende tempo. På få dager kan for eksempel iskanten bevege seg fra Svalbard til Bjørnøya med vind fra nord, sier Kristoffersen.

– Praksisen med å en strek på kartet gir en statisk og lite naturvitenskapelig forståelse av prosesser i naturen og i beste fall et ufullstendig bilde av risiko ved økonomisk aktivitet på havbunnen i disse områdene.

Vil ikke nedprioritere miljøhensyn

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og energidepartementet sier regjeringen ikke kommer til å tillate utvinning om dette ikke kan skje på en bærekraftig og forsvarlig måte.

– Hovedmålet for forvaltningen av havbunnsmineralressursene er å legge til rette for lønnsom utvinning på norsk kontinentalsokkel, forutsatt at dette kan skje innenfor bærekraftige rammer. For å kunne nå dette målet må vi hente inn kunnskap i både statlig og privat regi, sier Bjelland Eriksen til E24.

– Dersom private aktører skal delta, må områder åpnes slik regjeringen har foreslått. Norge skal være verdensledende når det gjelder en fakta- og kunnskapsbasert forvaltning av ressursene som er helhetlig, bærekraftig og forsvarlig, slik vi har lang erfaring med fra andre naturressurser til havs.

– Hvordan kom dere frem til at Oljedirektoratet skulle forvalte dette?

– Olje- og energidepartementet er av Kongen i statsråd gitt forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler på norsk sokkel. Oljedirektoratet har mer enn 50 års erfaring med forvaltning av naturressurser på norsk kontinentalsokkel, sier Bjelland Eriksen.

– Oljedirektoratet har gjennom dette arbeidet opparbeidet stor kompetanse og dyp innsikt i norske havområder og geologi og er det naturlige fagdirektoratet innen ressursforvaltning av norske havbunnsmineraler. Hensynet til bærekraft og miljø er tett integrert i alle forvaltningsprosesser på sokkelen, sier han.

Statssekretæren understreker at miljøhensyn ikke vil bli nedprioritert.

– Som det fremgår av den forvaltningsstrategien som er presentert, vil regjeringen forvalte disse ressursene innenfor forsvarlige og bærekraftige rammer basert på føre-var-prinsippet og en økosystembasert tilnærming, sier Bjelland Eriksen.

Han legger til at hensynet til miljø vil bli ivaretatt i alle fasene av mineralvirksomheten. Før utvinningsaktiviteter kan starte, skal det gjennomføres en prosjektspesifikk konsekvensutredning, som vil være en del av den utbyggingsplan som skal godkjennes, forklarer han.

– Utvinning vil bare bli godkjent dersom rettighetshavers utbyggingsplan godtgjør at den planlagte utvinningen kan skje bærekraftig og forsvarlig.