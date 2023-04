Nå er Fenja i produksjon: – Et sprekt felt

Neptune Energy og partnerne er i gang med produksjonen på Fenja-feltet i Norskehavet, som ble rammet av forsinkelser på Njord-feltet.

Slik illustrerer Neptune Energy Fenja-feltet, som er bygget ut på havbunnen og koblet til Njord A-plattformen.

Fenja drives av Neptune Energy og er koblet opp mot Equinor-feltet Njord.

Det skal levere om lag 35.000 fat oljeekvivalenter per dag.

– Fenja er et sprekt felt, og vi vil prøve å få ut så mye vi kan, sier administrerende direktør Odin Estensen i Neptune Energy til E24.

– Det er planlagt 35.000 fat oljeekvivalenter per dag, men det kan bli høyere hvis vi får tilgang på nok kapasitet på Njord. Også Equinor-feltene Hyme og Bauge ble koblet på Njord samtidig med Fenja, og alle skal ha tilgang på kapasitet, sier han.

Fenja beregnes å inneholde mellom 50 og 75 millioner fat oljeekvivalenter. Av dette er 75 prosent olje og 25 prosent gass.

Feltet ligger 120 kilometer nord for Kristiansund, og vannet i området er 325 meter dypt.

Det er bygget ut med to havbunnsrammer knyttet til Njord A-plattformen, som drives av Equinor. Der blir oljen prosessert og transportert videre.

Fenja skulle etter den opprinnelige planen ha vært i produksjon i 2021, men ble rammet av forsinkelser på Njord-feltet. Plattformen og lagerskipet på Njord har vært til oppgradering i noen år, og Njord ble satt i produksjon igjen i desember.

– Det som skjedde var at Njord ble utsatt, og vi var jo avhengige av at Njord var ferdig. Da forsinkelsen kom på Njord, utsatte vi en del av kostnadene og satte en del boring på vent inntil vi visste mer og kunne tilpasse boringen til forventet oppstart. Da fikk vi også bedre tid til å se nøyere på dataene, slik at vi kunne redusere risikoen i utbyggingen, sier Estensen.

Administrerende direktør Odin Estensen i Neptune Energy.

Kostet 10,6 milliarder

Feltet kostet 10,6 milliarder kroner å bygge ut, opplyser Neptune Energy på vegne av partnerne Vår Energi, Sval Energi og DNO.

I den opprinnelige utbyggingsplanen fra 2017 var investeringen anslått til like over ti milliarder kroner. Selskapet mener de har levert noe under budsjett, hvis man justerer for prisvekst.

– Det er noe vi klarer i en periode hvor vi har hatt pandemi og store forsinkelser på Njord, og det er noe vi er svært fornøyde med, sier Estensen.

Fenja-feltet skal produsere i minst 15 år, og gjør at Njord-området blir den nest største bidragsyteren til Neptune Energys produksjon på norsk sokkel.

– Nå har vi har eiendeler i Njord, Bauge, Fenja og Hyme i Njord-området. Dette blir en veldig viktig hub for Neptune, det nest viktigste området vårt på norsk sokkel etter Gjøa, sier Estensen.

Han sier at selskapet nå ser flere muligheter i begge disse områdene.

– Vi har flere prospekter i det større Njord-området som vi vil følge opp fremover. Det neste fokusområdet vårt er å følge opp med nye brønner i Gjøa-området.

Utbyggingen har ifølge Neptune skapt mellom 9.500 og 11.000 årsverk. Rundt 70 prosent av leverandørene har vært norske.

Børsnotering: – Fortsatt et alternativ

Neptune Energy produserte 135.000 fat oljeekvivalenter per dag i fjor. Neptune venter produksjon på 150.000 til 165.000 fat per dag i år, etter oppstart på Njord og Fenja samt Seagull i andre kvartal. I tillegg kommer gjenoppstart av gasseksport fra det algirske anlegget Touat i Saharaørkenen.

I 2019 varslet Neptune Energy at det vurderte en børsnotering i løpet av de neste 18-24 månedene fra våren 2020. Men så kom det en pandemi og en krig i Ukraina.

– Er det fortsatt aktuelt?

– Det å gå på børs er fortsatt et alternativ for Neptune. Det som har blitt sagt fra vår ledelse er at de rette markedsbetingelsene må være til stede. Det gjelder både pris og hvordan investormarkedet ser på olje og gass. Det er helt klart fortsatt et alternativ, men vi har langt fra hastverk, sier Estensen.

Neptune Energy er operatør for Fenja med eierskap på 30 prosent, mens Vår Energi eier 45 prosent, Sval Energi 17,5 prosent og DNO 7,5 prosent.

– Alltid høy spenning

Produksjonen på Fenja startet opp torsdag denne uken. Oljen fra Fenja inneholder mye voks, og må varmes opp til 28 grader for å holde seg flytende og unngå geléaktig konsistens.

Partnerne har derfor bygget det de omtaler som verdens lengste oppvarmede produksjonsrør på 36 kilometers lengde, for å frakte oljen til Njord A-plattformen.

– Dere bruker ny teknologi på Fenja, hvordan har første døgnet gått?

– Så langt ser alt ut til å fungere. Vi har hatt nøye uttesting. Men det er alltid høy spenning når man starter opp et felt, både når det gjelder det tekniske og hvordan reservoaret oppfører seg, sier Estensen.

Han peker på at det bygges ut mindre og mindre felt på norsk sokkel, og at de ofte er dårligere avgrenset enn de store.

– Det vil si at færre brønner har gjennomtrengt reservoaret, og dermed er det ofte større usikkerhet enn i større utbygginger. Da må man følge nøye med på den informasjonen man henter inn i utbyggingsfasen, og kunne svare raskt på det man ser av utfordringer, sier han.