Havvind kan sluke storparten av grønn støtteordning

Regjeringen har lovet 60 milliarder kroner til nye satsinger. Havvind kan sluke over to tredjedeler.

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok på Floating Wind Days i Haugesund i slutten av mai.

I fjor anslo regjeringen at det trengs 60 milliarder kroner for å dra i gang ny grønn industri som havvind, batteri og hydrogen.

Det er nå vedtatt at 23 milliarder kroner kan gå til ett havvindfelt, Sørlige Nordsjø II. Det andre havvindfeltet, Utsira nord, vil sannsynligvis trenge en lignende støttesum eller mer, ifølge sjefforsker John Olav Giæver Tande i Sintef.

Det vil si at drøye 46 milliarder kroner kan gå til havvind.

Prosjekter utsettes

I 2022 la regjeringen frem grønt industriløft og pekte ut syv satsingsområder: Havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO₂-håndtering, og skog og bioøkonomi.

Behovet for statlig risikoavlastning ble anslått til om lag 60 milliarder kroner fram til 2025, ifølge næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Næringslivet kan være trygg på at vi stiller opp, sa Vestre den gang.

Næringsminister Jan Christian Vestre på pressekonferanse om norsk batterisatsing. I hendene holder han «Grønt industriløft».

Siden har flere store støttebeløp blitt delt ut. I 2022 ga for eksempel staten 300 millioner ekstra til CO₂-rensing i Oslo. Batteriselskapene Morrow og Beyonder har fått 325 millioner i lån og tilskudd, og Freyrs gigafabrikk i Mo i Rana har fått 4 milliarder kroner i garantier og lån.

Samtidig har flere grønne satsingsprosjekter blitt utsatt eller forsinket. Det gjelder blant annet karbonfangstanleggene på Klemetsrud og Brevik, Equinors havvindprosjekt Trollvind og biodrivstoffabrikken Biozin.

Batteriselskaper som Corvus og Freyr krever mer støtte fra regjeringen, og har signalisert opptrapping i USA på grunn av amerikanske støtteordninger. Det samme gjelder hydrogenselskapet Hydrogenpro.

Også mineralnæringen etterlyser flere støtteordninger.

«Vil møte behovet»

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (Ap) svarer på vegne av næringsministeren. Hun sier at beløpet på 60 milliarder ikke er et minimum- eller maksbeløp, og at regjeringen vil kunne møte det økende behovet for garantier og lån til grønne industriprosjekter.

– Økt statlig risikoavlastning forutsetter at det er gode prosjekter og privat investeringsvilje. Så langt har vi gått inn med om lag 20 milliarder kroner til grønt industriløft, sier hun.

Bjørnflaten svarer derimot ikke på om beløpet kan overstige 60 milliarder kroner, eller om støtten til havvind kan fortrenge andre prosjekter.

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten i nærings- og fiskeridepartementet.

– Galskap

Stortingspolitiker Ove Trellevik (H) mener det er galskap at så mye som 23 milliarder kroner skal gå til ett havvindfelt.

– Dette er et milliardsluk uten like, tordnet han fra scenen på et Fornybar Norge-arrangement i Oslo tirsdag.

Ove Trellevik (H) mener havvindsatsingen uten kabler til Europa blir for dyrt.

Rødt-politiker Sofie Marhaug vil avlyse regjeringens havvindsatsing.

– Ren galskap, sier Marhaug om milliardbeløpet til Sørlige Nordsjø II.

Regjeringen bekrefter at støttebeløpet til havvind har måttet øke på grunn av oppdaterte anbefalinger om å sette en reservasjonspris på 90 øre kilowattimen. Det gir et estimert støttebehov på mellom 20 og 25 milliarder kroner.

Selv sier olje- og energiminister Terje Aasland at det endelige støttebehovet først vil bli avdekket etter at konkurransen er gjennomført.

Samtidig mener Pareto Securities at havvindprosjekter i Sørlige Nordsjø II vil kreve mellom 90 og 130 øre/kWh, for å være lønnsomme. Dersom det stemmer, kan det bli enda dyrere for regjeringen enn ventet.

Sofie Marhaug (Rødt) under en muntlig spørretime på Stortinget.

Usikker prisutvikling

Sjefforsker i Sintef Energi, John Olav Giæver Tande, støtter Aasland i at vi ennå ikke hva det vil koste å bygge ut havvind i Norge. Det vil komme an på hva utbyggerne byr og hvordan kraftprisen i markedet utvikler seg, ifølge ham.

De 23 milliardene satt av til Sørlige Nordsjø II er et pristak, og ikke en endelig sum, poengterer han.

– Det er mye usikkerhet nå på grunn av prisutviklingen, sier Tande.

Det gjelder spesielt havvindfeltet Utsira Nord, hvor støttebeløpet ennå ikke er klart. Mens Sørlige Nordsjø II er et bunnfast felt, er Utsira Nord et flytende havvindfelt. Flytende havvind er en mer umoden teknologi.

Sjefforsker i Sintef Energi, John Olav Giæver Tande.

Ifølge Tande er bygget ut ca. 0,2 gigawatt flytende havvind mot ca. 50 gigawatt bunnfast havvind.

– Flytende havvind er en teknologi som er i et veldig tidlig utviklingsløp. Så det vil koste mer enn bunnfast. Men når teknologien modner og man har fått volum i industrien, så kan det være konkurransedyktig, sier han.