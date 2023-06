Kraftig bedret havvind-tilbud kan likevel ikke være nok

Stortinget delte i siste liten ut en rekke nye gulrøtter for å sikre utbyggingen av Sørlige Nordsjø II. Det nye støttetaket på 23 milliarder kroner kan likevel bli for lavt.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) (t.v.), Une Bastholm (MDG), Lars Haltbrekken (SV), Ole A. Myhrvold (Sp) og Marianne Sivertsen Næss (Ap) sørger for at det blir flertall for å bygge ut havvindparken Sørlige Nordsjø II.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Onsdag vil Stortinget vedta å bygge ut den første av trolig mange havvindparker på norsk sokkel. Det sørger et flertall bestående av partiene Ap, Sp, SV, MDG og KrF for.

Ambisjonen er at havvindparken Sørlige Nordsjø II skal stå ferdig i 2030. Alt avhengig av hvor mange timer i året som parken vil lage energi, skal SN II bidra med 6,5–7,0 terawattimer (TWh) strøm. Det tilsvarer ca. 4,5 prosent av produksjonen av fornybar energi i Norge i fjor.

For å sikre at noen vil by på retten til å bygge ut SN II, valgte flertallet på Stortinget i siste liten å bedre tilbudet til interesserte utbyggere kraftig.

Bakgrunnen for dette er store kostnadsøkninger på havvind de siste par årene. Disse gjorde at regjeringens første forslag til statlig hjelp var utdatert alt før Stortinget fikk det i hende.

Da stortingsflertallet nylig presenterte deres avtale, var det mye fokus på at taket for den statlige støtten er økt fra 15 til 23 milliarder kroner.

Men økningen av støttetaket er bare én av flere nye gulrøtter som interesserte utbyggere nå blir tilbudt.

Øker verdi fra 23 til 24 mrd. kr

Den andre gulroten er at Stortinget flytter tidspunktet for når budpris for utbyggingen og statsstøtten skal inflasjonsjusteres fra. Ved flytte tidspunktet ett år frem, øker i realiteten verdien av støttetaket fra 23 til over 24 milliarder kroner.

Den tredje gulroten er at støtten som utbygger kan motta pr. produsert kilowattime (kWh) heretter skal regnes ut på en annen måte enn i regjeringens forslag.

Nå skal støtten regnes ut som forskjellen mellom budprisen man vinner på (kalles kontraktsprisen) og noe som kalles en «vindvektet månedssnitt». Før skulle det måles mot spotpris i området der strømmen tar i land.

– Det å måle mot et månedlig vindvektet snitt istedenfor mot spotprisen for måneden kan gi en positiv, risikoreduserende effekt for utbygger på 10–20 øre/kWh.

Det anslår kraftanalytiker Olav Johan Botnen i analyseselskapet Volt Power Analytics.

Den fjerde gulroten er at regjeringen har fjernet maksprisen pr. kWh som utbygger kan by inn. Hensikten er å sørge for at flere havvind-grupperinger vil by. Det skal igjen presse ned prisen pr. kWh og dermed støtten fra staten.

Men resultatet kan også bli at vinnerbudet pr. kWh havner over et oppdatert forslag til makspris på 90 øre/kWh. Det vil igjen føre til at taket på 23 milliarder kroner i statsstøtte kan nås fort.

Sammenligner epler og pærer

Det siste betyr ikke at taket da må heves. Men det vil selv med uendret takhøyde være en stor fordel for utbygger å motta den maksimale støtten raskt.

For jo tidligere en utbygger mottar statsstøtte, jo mer er denne støtten verdt for utbygger. På fagspråket sier man at nåverdien nåverdien Nåverdi er verdien i dag av et fremtidig beløp. Nåverdi er et av de mest sentrale begreper i investeringsteori.For at inn- og utbetalinger på forskjellige tidspunkt skal være sammenlignbare, må alle beløp omregnes til dagens verdi. Å omregne fremtidige beløp til nåverdi kalles å diskontere.I en investeringskalkyle er det som regel nåverdien til investeringen som beregnes. KIlde:SNLav støtten da øker.

Partiet Høyre er kritisk til at regjeringen bare sammenligner det første støttetaket på 15 milliarder kroner med nå 23 milliarder, uten å si noe om hva er endringene i forventet statsstøtte.

– I regjeringens første forslag var forventet statsstøtte på 9 milliarder kroner, påpeker Høyres Nikolai Astrup.

Astrup sier seg skeptisk til at auksjonen om å tilby den laveste prisen for å få lov til å bygge ut SN II, vil komme under 90 øre/kWh.

– Med tanke på at den nylige irske auksjonen for havvind endte på over 100 øre/kWh, så gjenstår det å se om det er realistisk med under 90 øre/kWh på SN II, sier Astrup.

Han mener derfor at det differansen mellom 23 og 9 milliarder kroner som er den reelle økningen i forventet statsstøtte.

Olje- og energiminister Terje Aasland la frem en forslag for Stortinget som alt ved fremleggelsen var altfor lavt med hensyn til behovet for statsstøtte.

Ender med å heve taket?

Også Botnen i Volt Power Analytics tror det skal holde hardt om utbygger byr under 90 øre/kWh, til tross for alle de andre gulrøttene som staten nå tilbyr interesserte utbyggere.

– De nye irske vindparkene skal både ligge mye nærmere land og skal sannsynligvis bygges ut på grunnere dybder enn Sørlige Nordsjø II, påpeker Botnen.

I verste fall tror kraftanalytikeren at staten vil ende med å øke støttetaket, for å være sikker på å få gjennomført en utbygging av SN II innen 2030.

– Det er en viss sannsynlighet for at regjeringen må justere ytterligere på betingelsene som utbygger gis. Et tak for statsstøtten på 23 milliarder fremstår som optimistisk sett i lys av den fersk irsk havvind-auksjon, sier Botnen.

På Stortinget har representanter for Stortingsflertallet i denne saken alt fått flere spørsmål om støttetaket kan bli økt ytterligere.

– Vi har ingen tanker eller planer om å øke taket pr. nå. Men vi ønsker å komme i gang, sier Marianne Sivertsen Næss (Ap), lederen for energi- og miljøkomiteen.