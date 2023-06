Frp-topp ut mot grønn satsing: – Kan ikke se at vi har en fordel på batterier

Terje Halleland (Frp) går ut mot regjeringens grønne industriløft og mener at Norge ikke kan satse på alt samtidig.

Frp-politiker Terje Halleland sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og er skeptisk til at Norge skal satse på syv forskjellige nye områder samtidig.

– Vi må bli flinkere til å prioritere, sier stortingspolitiker Terje Halleland.

Han reagerer sterkt på at Norge skal satse på og subsidiere flere typer grønne næringer samtidig, og mener regjeringen ikke har en klar prioriteringsplan.

I 2022 la regjeringen frem grønt industriløft og pekte ut syv satsingsområder: Havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO₂-håndtering, og skog og bioøkonomi.

Støttebehovet til satsingsområdene har blitt anslått til om lag 60 milliarder kroner fram til 2025. På grunn av økte kostnader kan hele 46 milliarder gå til havvind.

– Jeg blir bekymret når et bunnfast havvindprosjekt kan koste 23 milliarder kroner. Jeg tror rett og slett ikke at opinionen vil akseptere at vi betaler så mye, sier Halleland.

Vil satse på maritim sektor

Halleland mener Norge heller burde satse subsidiepengene på flytende vindkraft, som havvindfeltet Utsira Nord. Feltet er ventet utlyst i løpet av 2025.

Frp-toppen, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, trekker også frem maritim sektor som kan være «den store vinneren» for Norge.

– Det er en begrensning på hvor mye penger vi skal bruke på denne omstillingen. Jeg får ikke med meg at regjeringen har en klar prioritering. Skal vi for eksempel prioritere havvind fremfor hydrogen, eller CCS fremfor batterier? Det er vanskelig å skjønne, sier han.

E24 har prøvd å få et svar fra Næringsdepartementet om denne saken, men har ikke lykkes med å få en kommentar.

Bekymret for subsidiekappløp

Spesielt mener Halleland at batterifabrikkene ikke er liv laga i Norge.

– Norge har en del fordeler på noen områder, men jeg kan ikke helt se at vi har en fordel på batterisiden, sier Halleland.

Den siste tiden har batteriselskaper som Corvus og Freyr krevd mer støtte fra regjeringen, og har signalisert opptrapping i USA på grunn av amerikanske støtteordninger.

– Vi må være forsiktige med å bli med på et slikt subsidiekappløp, sier Halleland.

– Hva tenker du om at batterifabrikkene flagger USA?

– Jeg har ingen problemer med å forstå deres tankegang. Om det er billigere der, så er det noe å ha med i regnestykket. Å forvente å få det samme i Norge som i USA blir feil. Jeg kan ikke se at batterier er en spesiell næring som Norge har mulighet til å konkurrere på. Foruten billig kraft, som det gjerne blir slutt på, sier han.

– Mener du at Norge bør droppe batterisatsingen?

– Ikke nødvendigvis, men om aktørene får bedre betingelser i USA, mener jeg ikke at vi skal ta opp den konkurransen, sier Halleland.