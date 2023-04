Regjeringen vil ta over gassrørene

Regjeringen vil ta over kontrollen med gassrørene i Gassled-systemet på sokkelen når konsesjonene utløper i 2028.

Dette er prosessanlegget på Kårstø, som tar mot gass fra norsk sokkel.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det kommer frem i en melding fra Olje- og energidepartementet fredag.

Mange av tillatelsene i Gassled-systemet av gassrør på sokkelen utløper i 2028. Staten sier den vil benytte seg av hjemfallsretten når konsesjonstiden utløper, og ta over infrastrukturen.

Gassled-systemet består av landanleggene på Kårstø og Kollsnes og rørsystemene som knytter produserende felt på sokkelen til disse anleggene samt til Storbritannia og kontinentet.

Eierne av Gassled er i dag et interessentskap som består av statlige Petoro med 46,697 prosent, CapeOmega med 26,322 prosent, Hav Energy NCS Gas AS med 15,553 prosent, Silex Gas Norway AS med 6,428 prosent og Equinor med fem prosent, ifølge Gasscos hjemmesider.

«Olje- og energidepartementet har i dag sendt brev til relevante rettighetshavere hvor det signaliseres at staten tar sikte på å benytte seg av hjemfallsretten ved utløpet av konsesjonstid og ønsker et helstatlig eierskap for de sentrale delene av det norske gasstransportsystemet», skriver departementet i meldingen.

Deler av transportsystemet for gass på sokkelen har konsesjonstid som utløper senere. Noen anlegg har ikke noen eksplisitt konsesjonstid, opplyser departementet.

Tariffene skal reflektere kostnadene

Olje- og energidepartementet peker på at olje- og gasspolitikken har som hovedmål å sikre lønnsom produksjon på lang sikt, og at gassrørene har en sentral rolle.

«Det betyr blant annet at grunnrenten ikke skal tas ut i transportleddet og at tariffene ved bruk av transportsystemet skal reflektere den samfunnsøkonomiske kostnaden ved transport og behandling av gass i systemet», skriver Olje- og energidepartementet.

Tariffene er det gassprodusentene betaler for å frakte gass gjennom infrastrukturen.

«For ressursforvalter er det viktig å sikre at systemet driftes kostnadseffektivt med lave tariffer, har høy regularitet og fleksibilitet, samt at det fattes gode og helhetlige beslutninger knyttet til videreutvikling», legger departementet til.

Gassco skal drive

I tilfeller hvor staten må gi vederlag for å ta over infrastrukturen, vil disse bli basert på eiernes forventede fremtidige inntekter. Staten vil dekke sine kostnader gjennom fremtidige tariffinntekter.

Der overtakelse eventuelt krever vederlag, legger departementet til grunn at et slikt vederlag skal baseres på de fremtidige forventede nettoinntektene eierne av infrastrukturen vil ha fra sitt eierskap.

Systemet for transport av gass skal i hovedtrekk videreføres som i dag også etter 2028, opplyser departementet. Gassco skal fortsette å drive Gassled-systemet, og tariffene skal settes ut fra hvor mye det koster å drive systemet.