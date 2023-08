Energiministeren om Melkøya og strømpriser: – Må ha mer kraftproduksjon

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener strømprisene i nord vil øke, uavhengig av om Melkøya elektrifiseres.

Forrige uke godkjente regjeringen Equinors omstridte planer om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya i Hammerfest. Fredag skrev E24 at elektrifisering av Melkøya, ifølge en fersk analyse, kan føre til økte strømpriser i nord.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) forsvarer beslutningen om å elektrifisere, og trekker frem at det skal gjøres mottiltak på kraftsiden sammen med prosjektet.

– Vi sier ja til elektrifisering av Melkøya, men bygger også ut kraftproduksjonen med bedre nett og bedre kraftflyt. Det vil gi prisforutsigbarhet, skape arbeidsplasser og legge til rette for investeringer. Dette er det eneste som nytter. Man må ha mer kraftproduksjon, sier han til E24.

Aasland sier at regjeringen tidligere i år mottok analyser fra NVE, som sa at prisene ville ha økt i nord hvis man elektrifiserte Melkøya uten å gjøre noe mer.

– Derfor var det uaktuelt for oss, sier Aasland.

– Det er mange industriprosjekter som venter på ledig nettkapasitet i nord, som betyr at selv ved et eventuelt nei til Snøhvit Future, så hadde forbruksøkningen kommet likevel, men da uten det forsterkede nettet som Snøhvit Future utløser. Det ville økt prisene like mye. Derfor var dette også uaktuelt for oss, forklarer han.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Frykter kraftmangel

Elektrifiseringsprosjektet, som kalles «Snøhvit Future», innebærer at man bruker store mengder strøm på å kutte klimagassutslipp fra et av Norges største punktutslipp.

Prosjektet har møtt sterk motstand i flere nordnorske kommuner. Det er bekymring for at Equinors prosjekt skal kreve så mye kraft at det kan gi kraftmangel i regionen, gå på bekostning av annen næringsutvikling og sende strømprisene oppover.

En fersk analyse fra AFRY Management Consulting konkluderer med at elektrifiseringen kan bety dyrere strømpris i Nord-Norge.

Konsulentselskapet vurderer at tiltaket isolert sett bidrar til at strømprisen nord i landet blir 8 øre dyrere per kilowattime i 2030 og 5 øre dyrere i 2035, enn i et likt scenario uten elektrifisering av Melkøya.

– Det er absolutt en merkbar økning. For en norsk gjennomsnittshusholdning innebærer dette 1600 kroner mer i strømregning for 2030 og 1000 kroner mer i 2035, sa Clemence Carnerero, senioranalytiker i AFRY, til E24 fredag.

Fakta om Melkøya: Gassanlegget på Melkøya er et mottak for prosessering av naturgass. Naturgassen kommer via en 145 kilometer lang rørledning fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. På Melkøya blir gassen prosessert og nedkjølt til det vi kaller flytende naturgass (LNG). Denne gassen eksporteres til Europa.

Dette gassanlegget er Norges tredje største utslippspunkt for klimagasser. Det er derfor essensielt å kutte disse utslippene dersom Norge skal ha sjanse til å nå klimamålene for 2030.

Elektrifiseringsprosjektet kalt Snøhvit Future er anslått å koste 13,2 milliarder kroner. Det består av to utbygginger: Snøhvit Landkompresjon og Snøhvit Elektrifisering.

Prosjektet omfatter utbygging av kompressor, transformatorstasjon og elektrodampkjeler på Hammerfestanlegget. I tillegg kommer nettilkoblingen med en trafostasjon på Hyggevatn og utbyggingen av nettlinjen fra Skaidi til Hammerfest.

Prosjektet skal kutte CO₂-utslippene med 850.000 tonn i året. Kompresjon og elektrifisering skal startes tidligst 1. januar 2030. Vis mer

Utsatt for å få på plass kraft

– Er du enig i analysen om at elektrifiseringen av Melkøya isolert sett kan bidra til økte priser i nord?

– Ja, det viser jo våre analyser også. Derfor var det uaktuelt for oss å godkjenne Snøhvit Future slik søknaden forelå. Nå utsetter vi oppstart der for å få på plass mer kraft og nett først, svarer Aasland.

For å ha tid til å styrke kraftsystemet i Finnmark skal Melkøya-anlegget først ha full drift med kraft fra nettet i 2030, og ikke 2028 slik Equinor først la til grunn.

– Kunne man gjort mottiltakene uten å elektrifisere Melkøya? Da ville vel prisene ha gått ned?

– Snøhvist Future utløser i seg selv forsterket nett og en forsterket trafostasjon, og rettighetshaverne betaler et ikke ubetydelig anleggsbidrag på en halv milliard kroner. Dersom Statnett likevel ville oppgradere disse uten bidraget måtte folk ha betalt nettleien i stedet, svarer Aasland.