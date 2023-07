Eriksen Søreide om russisk mineraltillatelse: – Vi utsetter oss for en stor risiko

Høyres tidligere forsvars- og utenriksminister mener det er bekymringsfullt at regjeringen har gitt tillatelse til russiske forskningstokter ved Svalbard.

Ine Marie Søreide Eriksen (H) leder Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Jeg mener vi må være mye mer årvåkne overfor hva Russland gjør i våre nærområder, sa Ine Marie Eriksen Søreide på NRK radio mandag morgen.

Uttalelsen kommer blant annet etter at E24 publiserte en artikkel om at Russland har fått tillatelse til å lete etter mineraler utenfor Svalbard.

Søreide mener det er bekymringsfullt at regjeringen til stadighet gir tillatelser til såkalte forskningstokt, og at det er en stor risiko for at disse toktene brukes til for eksempel kartlegging av kritisk infrastruktur.

– Grunnen til at jeg er kritisk, er at vi nå vet mye mer om hvordan Russland opererer. Nordflåten samarbeider stadig mer med forskningsmiljøene, og Russland bruker slike forskningsfartøy også til militære operasjoner, sier Eriksen Søreide til E24.

– Min store bekymring er at vi ved å tillate stadig nye tokt utsetter oss for en stor risiko, med viten om at aktiviteten kan brukes til spionasje og kartlegging av kritisk infrastruktur for mulige sabotasjeaksjoner.

Mener Norge bør nekte

Etter Russlands innvasjon av Ukraina har EU løsrevet seg fra den russiske gasskrana. Norge har nå tatt over ledertrøya som den største eksportøren av gass til Europa.

– Dersom en aktør ønsker å skape uro og ustabilitet i Europa, er det å forstyrre norsk kritisk energiinfrastruktur et mulig mål, sier Eriksen Søreide.

Hun mener Norge burde ha nektet Russland nye forskningstillatelser.

SVALBARD-TOKT: «Professor Moltsjanov» eies av Det meteorologiske instituttet i Arkhangelsk, ifølge det norske utenriksdepartementet. Her fra en tokt ved Svalbard i 2006.

– Når Norge nå jobber med våre allierte i NATO om å beskytte kritisk infrastruktur, da kan man ikke med den andre hånden gi tillatelse til Russland for å drive med kartlegging og mulig sabotasje av den samme infrastrukturen, sier Eriksen Søreide.

– Hva kan egentlig regjeringen gjøre?

– Havretten setter snevre rammer for når man kan nekte en forskningstokt når man er utenfor territorialfarvannet, men havretten er ikke absolutt. Man kan nekte en forskningstokt hvis man tror det er mulighet for at den skal brukes til militære formål, sier hun.

Havretten setter også normen for at man skal godta forskning under normale omstendigheter, men som Søreide påpeker er vi ikke i en normalsituasjon nå på grunn av krigen i Ukraina.

– Dette er ikke rett frem, men det finnes rom i havretten som jeg mener vi kan bruke, sier hun.

Russland ba ikke om tillatelse

Det er den russiske båten «Professor Moltsjanov» som har fått tillatelse til å lete etter mineraler i norske havområder øst for Svalbard i perioden 10. juni til 10. juli i år.

Båten, som flere ganger har utført undersøkelser ved Svalbard, opereres av det russiske instituttet for geologi og mineralressurser i St. Petersburg. Tillatelsen ble gitt av det norske Olje- og energidepartementet.

I søknaden som ble sendt fra Russland står det at de ønsker å «informere norske myndigheter om at forskningsbåten Professor Molchanov vil utføre vitenskapelig marineforskning på hyllen ved Spitsbergen».

Det er ikke bedt om tillatelse.

– Jeg tolker dette som om Norge og Russland bevisst snakker forbi hverandre, sier økonomisk historiker Helge Ryggvik ved Universitet i Oslo.

Etter hans mening markerer Russland «høflig» at de gjør som de vil i dette området, mens Norge markerer like «høflig» at Norge mener Norge bestemmer, uten å sette makt bak.

– Ingen ønsker åpen konflikt nå. Så lenge Norge ikke sier nei til russerne, blir ikke dette satt på prøve, sier Ryggvik.

Avviser kritikken

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) sier han neppe tror Søreide hadde vært like bastant om hun fremdeles satt med ansvaret for utenrikstjenesten.

– Jeg kan vanskelig se for meg at hun hadde ment det samme om hun satt i posisjon og med ansvaret. For å ivareta Norges sikkerhet og norske interesser må vi evne å tenke lenger enn ett skritt om gangen. Det er heller ikke i Norges interesse å praktisere havretten etter eget forgodtbefinnende, sier Petersson.

Han sier regjeringen setter betingelser eller avslår søknader om forskningstokt der dette er nødvendig, i tråd med havretten og våre interesser.

– Gjennom søknadsprosessen mottar norske myndigheter informasjon om fartøy, utstyr og rutevalg. Dette bidrar til at vi har god oversikt over fartøyenes bevegelser. Vi mottar også data og resultater i etterkant av toktene, skriver Petersson.