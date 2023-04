Rystad tror oljeprisen når 110 dollar til sommeren etter Opec-kutt

Flere av landene i oljegrupperingen varslet i helgen kutt i oljeproduksjon. Det vil løfte oljeprisen betraktelig de neste månedene, tror Rystad Energy.

Saudi Arabia er blant landene som har varslet produksjonskutt. Her ses oljetanker ved Aramcos anlegg i Jiddah.

Flere land i oljekartellet Opec+ varslet i helgen at de vil kutte i oljeproduksjonen.

Det kan ta prisen på nordsjøolje (brent spot) til 110 dollar fatet allerede til sommeren, tror Rystad Energy.

– Hvis det gjøres fullt ut, vil det annonserte kuttet videre stramme til et allerede grunnleggende stramt oljemarked, og drive brent mot 100 dollar fatet raskere enn tidligere ventet og dytte prisen til rundt 110 dollar fatet denne sommeren, skriver Jorge Leon, senior visepresident i Rystad Energy, i en oppdatering.

Oljeprisen har klatret etter helgens nyhet, men har et godt stykke opp til nivåene Rystad ser for seg om noen måneder. Mandag formiddag handles nordsjøolje for 84,3 dollar fatet. Det er rundt 4,6 dollar høyere enn før helgen.

– De frivillige kuttene, som gruppen har en god historie med å implementere, vil putte oppside-press på prisene fra et grunnleggende perspektiv, og gi støtte på rundt 10 dollar fatet, skriver Leon videre.

Saudi Arabia og Russland kutter

Fra mai og ut året vil det være over 1,6 millioner færre fat olje per dag i markedet, som følge av produksjonskutt fra Saudi Arabia, Russland og en rekke andre land.

Verden forbruker omtrent 100 millioner fat olje per dag, til sammenligning.

Saudi-Arabia kutte oljeproduksjonen med 500.000 fat olje per dag fra mai og ut året. Det utgjør under 5 prosent av landets gjennomsnittlige produksjon per dag i 2022. Ifølge det saudiske energidepartementet er kuttene frivillige.

Også Russland vil kutte sin produksjon tilsvarende. Fra før av hadde russiske myndigheter besluttet å kutte produksjonen med 500.000 fat olje per dag fra mars og ut juni, som en respons på vestlige sanksjoner mot landet.

Ellers skal Emiratene Kuwait, Irak, Oman, Algerie og Kazakhstan kutte. Rystads Leon påpeker at alle landene som har varslet kutt produserer i tråd med sine OPEC+-kvoter i dag. Det tilsier at kuttene sannsynligvis er reelle, mener han.

Kan bidra til videre prisgalopp

Oljeanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop, forventer at oljeprisen skal opp mot 100 dollar fatet i år. Kuttet vil få direkte innvirkning på oljeprisen, som igjen vil påvirke verdensøkonomien.

En høyere oljepris kan bidra til videre prisgalopp, som flere av verdens sentralbanker i disse dager prøver å tøyle, mener han.

Søndag var han helt sikker på at vi ville se markedsutslag mandag.

– Om den hopper 5 eller 10 dollar fatet er vanskelig å si, men 5 dollar virker rimelig. Dette kuttet kommer helt overraskende på markedet, sa Schieldrop til E24.