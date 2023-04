– En umulig jobb

BELEM (E24): Norges milliardsatsing på regnskog i Brasil har stått stille i fire år. Nå haster det med ressurser for å forhindre ulovlig avskoging, sier de som har ansvaret for å beskytte skogen.

De er elleve personer på land og åtte til sjøs. Miljøavdelingen i Brasils føderale politi har ansvar for å slå ned på ulovlig avskoging innenfor et område nesten fire ganger så stort som Norge.

– Når vi er her ute på elva, er det ingen på havna, og omvendt. Det er en umulig jobb, sier Joelcio Uchôa.

Han er leder for enheten til sjøs.

Politiet er på jakt etter ulovlig tømmertransport. På elva Furu Maguari, en sideelv til Guama like ved storbyen Belém nord i Brasil, ligger skip etter skip med store tømmerstokker om bord. I det et større transportskip gjør seg klar for å laste over tømmer, legger politibåten til kai.

– Papirene, takk, sier Uchôa, og kaster over fortøyningen.

Sammen med dronepilot Nelio Almeida og sjåfør Luciano Lobato, utgjør trioen et skremmende syn der de står bredbent med kamuflasjeklær fra topp til tå, og med pistol, maskingevær, skuddsikker vest og hjelm. Men arbeiderne om bord på lasteskipet ser ikke ut til å la seg skremme. De har papirene i orden, og turen går videre.

TØMMER OG NARKOTIKA: Dronepilot Nelio Alemeida, sjåfør Luciano Lobato og sjef Joelcio Uchôa mener de har en av Brasils farligste jobber. I tillegg til å overvåke og beslaglegge ulovlig tømmer og gull, leter de også etter narkotika.

Ser mot Amazonasfondet

Gruvedrift, tømmer og kjøttproduksjon truer regnskogen i Brasil. Etter fire år under tidligere president Jair Bolsonaro, er miljølover og finansiering svekket. Den nye regjeringen, med den kjente politikeren Lula da Silva i spissen, overtar rekordhøy avskoging – ressursene skranter og miljøforvaltningen ligger brakk.

Valgløftet til den nye regjeringen er å få slutt på all avskoging innen 2030.

Miljøpolitiet blir sett på som ett av de viktigste tiltakene. Men jobben er overveldende: Et oppdrag kan for eksempel befinne seg 1.000 kilometer unna. Og utstyret skranter.

– Vi trenger bedre båter for å kunne dra ut når det gjelder, sier enhetsleder Uchôa og peker på båttaket.

Det dekker omtrent halve båten. Dagen før ble et oppdrag avlyst på grunn av for mye regn. Båtene holder ikke til den jobben politiet skal gjøre.

VERDIFULL SKOG: Amazonasregnskogen lagrer rundt ni ganger så mye CO₂ som det verden slipper ut per år. I Pararegionen er avskogingen skyhøy.

– Dersom vi hadde hatt nok ressurser til å dra ut hver dag, så er jeg sikker på at vi hadde kunnet beslaglagt ulovlig tømmer hver eneste dag, sier Uchôa.

Han øyner nå håp om at Amazonasfondet, et fond Norge har gått i bresjen for og med 6,8 milliarder på bok, kan bidra til å finansiere ressursene som trengs. Fondet har vært fryst i fire år på grunn av den tidligere presidentens politikk.

Amazonasfondet Fondet ble etablert av president Lula da Silva i 2008 for å støtte opp om Brasils politikk mot avskoging. Under Lulas forrige presidentperiode falt avskogingen i Amazonas drastisk, og gikk ned med 80 prosent fra 2004 til 2012, ifølge den norske regjeringen. Amazonasfondet ble etablert for å kunne ta imot internasjonale bidrag til Brasils innsats for å stanse avskogingen. Fondet er resultatbasert – Brasil mottar internasjonale bidrag hvis avskogingen går ned. Avskogingen måles ved hjelp av satellittbilder. Fram til 2019 har Norges støtte til Amazonasfondet totalt vært på 8,3 milliarder kroner. I tillegg har Tyskland og det brasilianske oljeselskapet Petrobras skutt inn noen hundre millioner kroner hver. Norske midler har blant annet gått til å bygge opp eiendomsregistre i Amazonas, til å overvåke avskogingen og til miljødirektoratet aksjoner for å slå ned på ulovligheter. Kilder: Regjeringen og Regnskogfondet Vis mer

Kjemper for urfolks beskyttelse

Inne på den norske ambassaden i Brasília sitter Sonja Guajajara. Hun er Brasils første urfolksminister, og i fjor sto hun i spissen for store demonstrasjoner da regjeringen prøvde å innføre nye lover for å starte gruvedrift og annen økonomisk virksomhet i urfolksområder.

– Avskogingen har totalt ødelagt oss, sier hun til E24.

I BRESJEN: Sonja Guajajara er Brasils første urfolksminister. E24 møter henne i Brasils hovedstad Brasília.

Hun har nettopp vært i møte med Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Han har tatt turen til Brasil for å møte den nye brasilianske regjeringen og sikre videre samarbeid om regnskogsbevaring.

– Det er en helt annen vilje i denne regjeringen, sier Eide til E24.

Under Bolsonaros fire år ved makten, økte avskogingen med 60 prosent, ifølge det brasilianske romfartsinstituttet INPE. Selv godt vernede områder har blir utsatt for avskoging, forteller Guajajara. Kontrollen er ikke god nok.

Guajajara rister på hodet når E24 spør hvordan årene under president Bolsonaro har vært for urfolk i Amazonas. Hun forteller at urfolk opplever at hans retorikk førte til mer hat, vold og rasisme, som også har gått utover regnskog.

– Vi prøver nå å gjeninnføre lover og politikk som var på plass før hans tid, sier Guajajara.

Hun mener regjeringen og alle som jobber med skog har en stor jobb foran seg.

PÅ BESØK: Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er i Brasil for å møte den nye brasilianske regjeringen.

– Mye håp

Mellom 2003 og 2008 var Brasils nåværende klimaminister Marina Silva selv med på å utforme Amazonasfondet. Planen nå er blant annet å øke produktiviteten i landbruket, øke ressurser til miljøpolitiet, styrke lover, vern og urfolks rettigheter.

– Amazonasfondet hjelper oss i kampen mot klimaendringer og avskoging. Det gir lav- og mellominntektsland som Brasil en mulighet til å forhindre utslipp og bevare viktig natur, sier Silva til E24 etter et møte med Eide.

FONDETS MOR: Tidligere og nåværende klima- og miljøminister Marina Silva var primus motor for Amazonasfondet i oppstarten.

Brenda Britto, fra den kjente miljøorganisasjonen Imazon, har troen på den nye regjeringen og på at Amazonasfondet kan bidra til redusert avskoging.

Avskogingen i Brasil gikk kraftig ned under Lulas forrige regjeringsperiode.

– Dette på grunn av villet politikk som beskyttelse av områder, og mer ressurser til overvåkning, sier Britto.

– Er det håp for regnskogen?

– Ja, det er mye håp. Vi ser mange forpliktelser, og spesielt i det å utnevnte Marina Silva som klimaminister. Vi er håpefulle om at hun klarer, som hun har klart før, å samle de andre ministrene og lede oss mot null avskoging.

HÅPEFULL: – Vi tror vi kanskje nå trenger et slags sjokk for å vise at vi ikke tolererer ulovlig avskoging, sier Brenda Britto fra miljøorganisasjonen Imazon.

Regnskog til 100.000 kroner

Hos miljøpolitiet på elva, er det denne dagen stille. Det meste av den ulovlige tømmerhandelen skjer etter at det blir mørkt. Dersom været holder seg, og enheten får signaler om ulovlig transport, skal politi-trioen Joelcio Uchôa, Nelio Almeida og Luciano Lobato ut igjen i natt.

I en annen del av byen har teamet på land arrestert en lastebilsjåfør som mest sannsynligvis har ulovlig hugget tømmer om bord.

Leder for enheten på land, Vinicious Lima, tar oss med til politistasjonen i radig fart. I bilen forteller han at jobben som miljøpoliti er drømmejobben.

– Det kan være emosjonelt å se gruvedrift i et regnskogsområde. Det er så fælt fordi skaden er allerede gjort. Det er umulig å tilbakeføre skogen, sier han.

DEDIKERT: Vinicious Lima leder den føderale miljøenheten på land i delstaten Para.

På politistasjonen står en mørkeblå lastebil med trelast skjult under en presenning. Under skjuler det seg 20 kubikkmeter med regnskogstrær, forteller politisjefen. Trærne kan være verdt over 100.000 kroner. Lima er, i likhet med sjefen for elveenheten, sikker på at miljøpolitiet kunne ha beslaglagt lastebiler hver eneste dag, dersom de hadde vært flere folk på jobb.

– Per nå har miljøpolitiet kun tid til å agere på rundt 10 prosent av tilfellene.

Men det er håp i sikte. Regjeringen har lovet at det lokale miljøpolitiet i delstaten Para skal få ansette 100 personer. Det kan få massive ringvirkninger for enhetene som jobber på land og på vann. Og det kan igjen bidra til å beskytte mer regnskog.

