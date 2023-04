Brått kutt fra oljekartellet Opec

Opec står for Organization of The Petroleum Exporting Countries og ble opprettet i 1960. Organisasjonen er ledet av Saudi-Arabia, og består av Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia, Venezuela, Libya, De forente arabiske emirater, Algerie, Nigeria, Ecuador, Gabon, Angola, Ekvatorial-Guinea og Kongo.

Opecs mål er å påvirke oljeprisen på en måte som tjener medlemslandenes interesser. Dette handler i praksis om å unngå at prisen faller for lavt, men også å etterstrebe at den, og dermed også medlemslandenes inntekter, svinger minst mulig.

Organisasjonen er viktig fordi den har innflytelse på oljemarkedet.

I Opec+ er også landene Russland, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Mexico og Oman.