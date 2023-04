Danske energihandlere varetektsfengslet: – Dypt sjokkerende

Et energihandelsselskap i Danmark skal ha tjent et tresifret millionbeløp på markedsmanipulasjon ved å handle strøm med seg selv på tvers av prisområder. Torsdag ble åtte ansatte varetektsfengslet.

Illustrasjonsbilder av danske kraftlinjer i Revsing.

Onsdag skrev E24 at åtte ansatte var mistenkt for å ha skaffet selskapet ulovlig fortjeneste på et tresifret millionbeløp gjennom markedsmanipulasjon knyttet til krafthandel.

Etter dansk lov kan en siktet holdes i 24 timer før politiet må fremstille vedkommende for et såkalt grunnlovsforhør. Et slikt forhør ble gjennomført i retten i Aarhus torsdag, og varte ifølge Danmarks Radio i over åtte timer.

«Alle åtte fremstilte er varetektsfengslet i fire uker. Fem har anket, tre har tatt betenkningstid», skrev danske National enhed for Særlig Kriminalitet på meldingstjenesten Twitter torsdag kveld.

Enheten har ikke ytterligere kommentarer, men opplyser at retten i Aarhus har nedlagt forbud mot å offentliggjøre hvilket selskap det er snakk om.

– Det er en riktig usedvanlig sak. Omfanget er også øyenfallende, sier spesialanklager Jan Henrik Hansen til Danmarks Radio.

– Dypt sjokkerende

Advokat Lasse Hummelhof i firmaet Hummelhof og Vrelits representerer en av de siktede.

– Min klient anser seg selv som uskyldig. Han opplever det som dypt sjokkerende at han har blitt anholdt, sier Hummelhof til E24.

– Alle de åtte siktede i saken er fengslet frem til 17. mai. Så vil påtalemyndigheten måtte bruke den tiden på å skaffe beviser og eventuelt be om videre fengsling i saken, legger han til.

Ifølge Hummelhof har hans klient anket til Vestre Landsret i Viborg, som vil ha frist til neste uke med å fatte en avgjørelse.

Det finnes flere børser for krafthandel i Norden. Den fysiske handelen med kraft skjer via Nord Pool, mens det finansielle kraftmarkedet handler via Nasdaq Commodities.

Kraftbørsen Nord Pool opplyser til E24 at selskapet kontinuerlig overvåker markedet for å spore mistenkelig aktivitet, og rapporterer eventuelle tilfeller til reguleringsmyndighetene.

«Nord Pool behandler alle rapporter om mistenkelig aktivitet som konfidensiell og kan ikke kommentere enkeltsaker. Vi har ingen innsyn i handlinger eller etterforskninger som utføres av andre enheter», skriver selskapet i en e-post til E24.

Dette skal de ha gjort

Ifølge dansk politi skal de siktede i et betydelig antall tilfeller ha lagt inn handelsordrer og gjennomført handler på vegne av selskapet som kunne gi uriktige eller villedende signaler om tilbud og etterspørsel eller prisen på strøm.

Ifølge politiet skulle denne aktiviteten sikre eller forsøke å sikre at prisene lå på et kunstig nivå. Selskapet handlet ifølge siktelsen systematisk strøm med seg selv som motpart.

Selskapet kjøpte strøm i ett prisområde samtidig som det solgte tilsvarende mengde strøm i et annet prisområde, slik at hele eller store deler av overføringskapasiteten mellom prisområdene ble opptatt.

Dette førte til, eller var egnet til å føre til, en prisforskjell mellom prisområdene, påpeker politiet. Dette utnyttet de siktede ved å selge strøm i det området hvor prisen var kunstig høy og kjøpe strøm i det området hvor prisen var kunstig lav.

Dette medførte ifølge siktelsen at selskapet og de ansatte indirekte oppnådde en uberettiget fortjeneste som oppgis til et tresifret millionbeløp i danske kroner. Det betyr minst 155 millioner norske kroner, gitt dagens kurs.

Forholdene skal ha pågått fra mars 2021 til mars 2023, og det fulle omfanget av aktiviteten er ennå ikke avklart, opplyser dansk politi.

Advokat Henrik Hougaard bistår en av de siktede, og sier til Danmarks Radio at det er uvanlig med slike saker mot enkeltpersoner.

– Det er helt spesielle forhold her. Det er profesjonelle aktører på en kraftbørs, og det kan ikke sammenlignes med en aksjebørs. Så jeg synes at anklagemyndigheten har et forklaringsproblem, sier Hougaard til den danske kringkasteren.