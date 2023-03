Statkraft-sjef om Fosen-vindkraft: Tror riving kan unngås

Demonstranter i Oslo krever at to omstridte vindkraftverk på Fosen skal rives, men Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen tror det kan unngås. – Her mener jeg det må kunne være løsninger.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen tror fortsatt at det er mulig å unngå en rivning av to omstridte vindkraftverk på Fosen i Trøndelag. Siden helgen har demonstranter sperret dørene til departementene i Oslo i protest mot at det har gått over 500 dager siden Høyesterett sa at konsesjonene var ugyldige.

De siste dagene har demonstranter sperret inngangene til flere departementer i Oslo, i protest mot at to omstridte vindkraftverk på Fosen i Trøndelag fortsatt er i drift, over 500 dager etter at Høyesterett sa at konsesjonene var ugyldige.

Torsdag ble 12 demonstranter pågrepet og anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg fra inngangen til Finansdepartementet, etter å ha forsert politiets sperringer på stedet tidligere på dagen. Tidligere har lignende saker endt med bøter på opp mot 20.000 kroner.

Statkraft er største eier i ett av de omstridte kraftverkene på Fosen. Demonstrantene krever at de rives, men Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen tror fortsatt det er mulig å løse saken uten å rive vindkraftverkene.

– Dette er jo en viktig prinsipiell sak for alle parter. Reinbeite er en veldig viktig del av samisk kultur, og Høyesterett har kommet til at den første konsesjonsprosessen ikke var god nok, sier Rynning-Tønnesen til E24.

– På den annen side trenger Norge en massiv utbygging av fornybar kraft for å greie klimamålene, og da er vindkraft på land en del av løsningen. Det å da finne en fellesløsning hvor både vindkraft og reinbeite kan skje i samme område, det er utrolig viktig, sier han.

– Men hva tenker du om det høye konfliktnivået?

– Jeg har stor respekt for de frustrasjonene dette gir uttrykk for. Det skal vi bare respektere og ta til inntekt for at vi lever i et demokrati, sier han.

Statkraft leverte rekordhøye netto driftsinntekter på 73,9 milliarder kroner i fjor, og driftsresultatet (underliggende ebit) steg til ny rekord på 54,4 milliarder kroner i 2022. Selskapet vil også betale rekordutbytte på 17,2 milliarder kroner til staten, som eier selskapet.

Torsdag fortsetter demonstrasjonene mot Fosen-vindkraften utenfor departementene i Oslo. Her bærer politiet bort aksjonister fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Må kunne være løsninger

Høyesterett fastslo i en dom 11. oktober 2021 at konsesjonene var ugyldige for to av de seks vindkraftverkene som er bygget ut på Fosen. Dette gjelder Storheia, hvor Statkraft eier 52 prosent, og Roan, som drives av selskapet Aneo.

– Ser du noe annet alternativ enn å rive Storheia?

– Ja, her mener jeg det må kunne være løsninger med blant annet å la være å brøyte om vinteren, bruke snøscootere som er elektriske og ikke lager noe lyd, kunne tilby alternative vinterbeiter og se på forskjellige muligheter for å få til en sameksistens, sier Rynning-Tønnesen.

– Dette er jo reservebeiteområder hvor avbøtende tiltak bør kunne gjøres i så stor grad at det er tilfredsstillende, sier han.

– Er det uaktuelt å rive noen eller mange av turbinene, hvis det er det som må til for å løse saken?

– Mitt ønske er at denne prosessen finner løsninger hvor man faktisk får en sameksistens, og finner andre måter å løse dette på enn å rive nylig bygde møller som trengs for å forsyne Trøndelag med strøm, sier Rynning-Tønnesen.

Fakta om saken: I 2021 avviste Høyesterett en erstatningssak knyttet til vindkraftverkene Storheia og Roan på Fosen, fordi konsesjonsvedtaket var ugyldig

Reindriften har krevd at turbinene skal fjernes

Roan eies av Aneo (tidligere TrønderEnergi) og Stadtwerke München, mens Storheia eies av Fosen Vind DA, hvor Statkraft er blant eierne

Utbyggingskostnaden kan anslås til 5,7 milliarder kroner, hvis man legger til grunn investeringskostnader på 10,5 millioner kroner per megawatt inkludert nettilknytning, slik Thema Consulting har gjort i tidligere anslag

Roan og Storheia har en samlet kapasitet på 543,6 megawatt (MW) og samlet kraftproduksjon er anslått til 1,9 terawattimer (TWh) årlig. Total kraftproduksjon i Midt-Norge (prisområde NO3) var 28 TWh i fjor, ifølge Volue Insight

Midt-Norge har normalt et lite kraftunderskudd. Statnett og regionale nettselskaper har i tillegg mottatt søknader om nytt forbruk på omtrent 5.000 MW, en tredobling av dagens forbruk i regionen, men det er bare søkt om 300 MW ny produksjon

Kraftverkene krever store mengder utstyr. Da den siste av de 80 turbinene på Storheia vindkraftverk var montert i 2019 hadde det gått 640 spesialtransporter med deler fra Monstad kai til Storheia, ifølge Fosen Vind Vis mer

– Ikke regnet nøyaktig på det

De to vindkraftverkene Roan og Storheia kostet trolig rundt seks milliarder kroner å bygge ut. På et pressemøte torsdag sa Rynning-Tønnesen at selskapet ikke hadde tatt stilling til hva det vil koste hvis selskapets anlegg på Storheia må fjernes og naturen tilbakeføres.

Selskapene og regjeringen har så langt hatt som mål å unngå en rivning av turbinene, og i stedet få til en minnelig løsning med reindriften. Statkraft-sjefen erkjenner at det vil ha konsekvenser hvis anleggene må rives.

– Da vil det selvsagt være at vi mister våre inntekter, kommunen mister inntekter, skatteinntektene vil forsvinne og grunneierne vil miste sine årlige leieinntekter på områdene disse vindmøllene står på, sa Rynning-Tønnesen på pressemøtet.

– Men vi har ikke gått inn og regnet nøyaktig på det. Det prinsipielle er faktisk det viktigste her, la han til.

Overfor E24 gjentar Rynning-Tønnesen at han ikke har tenkt på om selskapet vil kreve erstatning hvis den ugyldige konsesjonen fører til at hele eller deler av anleggene på Fosen må rives.

– Det har vi ikke tatt stilling til i det hele tatt. Vårt mål er å finne en løsning på selve den primærprosessen, sier han.