MDG vil ha investeringsfond for grønne prosjekter

Miljøpartiet mener det haster med statlige grep for å hindre at industriaktører flytter satsinger ut av Norge, og foreslår nå at regjeringen henter inspirasjon fra investeringsmodellen i oljenæringen.

FRYKTER FORNYBAR-FLUKT: Lan Marie Nguyen Berg, Ingrid Liland og partileder Arild Hermstad under MDGs landsmøte i mai.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Representanter fra Miljøpartiet de grønne (MDG) leverte før helgen et forslag til Stortinget om hvordan få fart på den grønne omstillingen i Norge.

Forslaget er et svar på Joe Bidens Inflation Reduction Act (IRA) og går ut på å få regjeringen til å utrede en statlig investeringsmekanisme for grønne prosjekter. Dette skal gjøres etter modell av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten utenfor Equinor (SDØE).

MDG foreslår å kalle investeringsmodellen Statens Direkte Grønne Eierskap.

Forslaget legges frem i en tid hvor batteriselskapet Freyr sår tvil om egne fremdriftsplaner ved fabrikken i Mo i Rana.

Les på E24+ Grønne næringer sliter med å få tak i folk. Kan hindre det grønne skiftet

Nestleder Ingrid Liland i MDG sier det haster med forslaget. Hun sier det er viktig for Norge at Freyr får gjennomført planene om en gigafabrikk for batteriproduksjon i Nordland.

– Verden skal inn i en kjempeomstilling, og da er det viktig at Norge tar del i den kompetansen som vi trenger i et nullutslippssamfunn og at vi faktisk lykkes med å erstatte den oljeavhengigheten vi har i dag med grønne satsinger. Dessverre går det for tregt, fordi de statlige rammebetingelsene er dårligere enn i USA og Europa akkurat nå, sier Liland til E24.

– Og så er det synd når et helt lokalsamfunn i Rana har forberedt seg på å bli en del av et grønt industrieventyr, og så settes det på spill, legger hun til.

Ønsker dialog med fornybarselskapene

Under forhandlingene om revidert statsbudsjett, har SV fremmet et lignende forslag: partiet ønsker en investeringsbank for grønn industri.

Liland mener MDGs forslag er bedre.

ØNSKER DIALOG MED SELSKAPENE: Nestleder Ingrid Liland i MDG.

– Vi vet at denne oppskriften virker. Den har virket i oljenæringen, og vi tror dette kan komme raskt på plass, sier hun.

I forslaget til Stortinget skriver representantene om flere positive effekter av den foreslåtte investeringsmekanismen:

Statens kapital og eierandel vil fungere som risikoavlastning

Deler av avkastningen fra selskapene som lykkes, vil også tilfalle fellesskapet

– Staten kan ta større risiko enn det privat kapital kan, sier Liland.

Hun håper MDGs foreslåtte modell vil møte det som er behovene hos fornybar-aktørene.

– Vi håper at vi fremover kan ha god dialog med selskapene om hva slags virkemidler som trengs. Vi ser at vi trenger en veldig aktiv næringspolitikk for å lykkes, og mest sannsynlig trenger vi flere virkemidler i tillegg, sier Liland.

Les også Slik svarer EU-kommisjonen på USAs grønne milliardpakke: – Kappløpet er i gang

Opptatt av forutsigbarhet

Størrelsen på statens investeringer avhenger av hvilke prosjekter det er snakk om, sier hun. Liland viser til at Petoro, som forvalter verdiene i SDØE, investerte 30 milliarder kroner i petroleumssektoren i fjor.

– Det vil være selskapene og industrien selv som bestemmer både farten og størrelsen på investeringene, sier hun.

Les også Slik mener Yara at Norge kan ta industrikampen med USA

MDG er opptatt av at ordningen skal være forutsigbar og at de som skal bruke den vet godt hvilke objektive kriterier som gjelder for tildeling av midler.

– Da blir det mulig for investorer å planlegge langsiktig i Norge. Vi ser at det er i spill akkurat nå. Investorer opplever at rammebetingelser endrer seg raskt, sier Liland.

– Vi opplever at norsk næringsliv er klar for å omstille seg, men mangler rammebetingelsene for å drive frem omstillingen. Regjeringen er ikke på lag med næringslivet, legger hun til.

– Verdensmestere i omstilling

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sa mandag til E24 at regjeringen nå jobber med «å se på hvordan vi skal oppgradere våre virkemidler» og at han håper regjeringen har «ytterligere avklaringer frem mot sommeren».

HÅPER: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Vi har aldri konkurrert i Norge på å være billigst eller være mest subsidiert. Vi har konkurrert på kompetanse, norsk arbeidskraft, ren og rimelig fornybar energi, og arealer. Vi er verdensmestere i omstilling og høy produktivitet. Det er det som er suksessen til norsk industri, sa Vestre.

Regjeringen har så langt bidratt med om lag fem milliarder i risikoavlastning og indikert risikoavlastning til batterinæringen i Norge.