Høyre reagerer på mineral­forsinkelser: – Helt urimelig

Næringsdepartementets behandlingstid, og årsaken til hvorfor Kingsrose Mining ennå ikke har fått tillatelse til prøveboring i Porsanger, skaper reaksjoner i Høyre.

Bård Ludvig Thorheim reagerer sterkt på ventetiden.

E24 fortalte på lørdag om Kingsrose Mining, og hvordan deres søknad om prøveboring i Porsanger for å kartlegge mineraler, har stått fast i Nærings- og fiskeridepartementet i et år.

Dette får Høyre til å reagere. Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen, kaller situasjonen «helt urimelig» overfor E24.

– I andre områder av Nord-Norge, også i områder hvor det ellers er reindrift, har det blitt foretatt kartlegging og prøveboring, så at det skal være et problem her er veldig merkelig, sier Thorheim.

– Reineierne blir jo en part når man eventuelt skal gå videre med et mineralprosjekt. Her er det snakk om å få kartlagt, det gjøres i hele landet.

Thorheim mener man «må skille mellom det å eventuelt gå i gang med et mineralprosjekt og det å kartlegge».

Han mener situasjonen er særlig kritikkverdig fordi regjeringen i desember 2022 varslet et hurtigspor for mineraldrift, som en del av regjeringens planer om en omfattende mineralstrategi.

– At det da tar så lang tid skaper en usikkerhet, og det vil også øke den politiske risikoen som både nasjonale og internasjonale bedrifter føler de må ta hvis de skal investere i slik virksomhet i Norge.

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (Ap) er uenig med kritikken fra Høyre. Her fra da Dagligvareleverandørenes forening holdt høstkonferanse i fjor.

– Må være i tråd med reglene

– Det følger av mineralloven at det kreves en særskilt tillatelse for å sette i gang med undersøkelsesarbeider i Finnmark. Saksbehandlingen må være i tråd med disse reglene, svarer statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (Ap) på Thorheims kritikk.

Hun er ikke enig i at dagens situasjon skaper usikkerhet.

– Forrige gang det ble lagt fram en mineralstrategi var i 2013, altså under Stoltenberg. Vi har nå lagt fram en mineralstrategi der vi blant annet har introdusert et hurtigspor, mens Høyre ikke foretok seg noe på dette området i de åtte årene de styrte, sier Bjørnflaten.

– Vi har rike mineralforekomster i Norge og stikk i strid med Høyres påstander opplever vi svært stor interesse, ikke minst fra EU og USA for et tettere samarbeid på mineralområdet.

Bjørnflaten informerer om at det varslede hurtigsporet jobbes med og at Norges geologiske undersøkelse i statsbudsjettet for 2023 fikk en styrking på 10 millioner kroner for å øke mineralkartleggingen.

– I tillegg ble det bevilget ytterligere 10 millioner kroner til økt kartlegging i revidert nasjonalbudsjett for 2023.

– Departementet jobber videre med å følge opp Minerallovutvalgets utredning, og ser på hvordan en kan få mer effektive tillatelsesprosesser samtidig som en ivaretar hensynene som de ulike regelverk skal sikre, avslutter hun.

De varslede tiltakene for hurtigspor for kritiske råvarer er: Direktoratet for mineralforvaltning skal prioritere behandling av søknader etter mineralloven for kritiske råvarer.

Direktoratet for mineralforvaltning skal etablere en ordning for nasjonal koordinering av kritiske mineralprosjekter, basert på frivillig deltagelse fra kommune og tiltakshaver.

Direktoratet for mineralforvaltning skal utarbeide et rådgivende verktøy for mineralaktivitet, for å tidlig kunne identifisere og håndtere særlig krevende eller konfliktfylte spørsmål i mineralprosjekter.

Norges geologiske undersøkelse skal prioritere kartlegging i områder som kan ha forekomster av kritiske mineraler.

Norges geologiske undersøkelse skal prioritere tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av data fra områder med undersøkelser av kritiske mineraler. Vis mer

Ordfører i Porsanger, Aina Borch, mener en kartlegging er det riktige å gjøre.

Viktig med kartlegging

Både Sametinget og Reinbeitedistrikt 14A har i sitt nei til kartlegging lagt til grunn at store funn i en kartlegging vil føre til drift, som vil svekke reindriften.

Ordfører i Porsanger, Aina Borch (Ap), sier hun forstår innvendingene fra de samiske interessene, men at også hun er en tilhenger av kartlegging.

– Kartlegging gir ikke fullmakt til noe, men jeg er positiv til at man innhenter kunnskap, finner ut hva som er i bakken og hvordan det kommer til å påvirke, sier hun.

Borch tror likevel det er vanskelig med gruvedrift på grunn av urfolksinteressene.

– De ønsker ingenting, og dette sier de før en konsekvensutredning. Jeg forstår dem godt, men tenker også at dette er ekstremt viktig for Finnmark.

I et intervju med E24 sa Kingsrose-sjef i Norge, Isak Berntsen, at han tror behandlingstiden i departementet er av politiske hensyn, og av en frykt for en ny Fosen-sak.

Sikkerhetspolitikk og regional utvikling

Ordføreren trekker frem den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Vi må være med å bidra, og kan ikke være avhengig av mineraler fra land som Russland og Kina.

– Med den demografiske utviklingen vi har og den sikkerhetspolitiske utviklingen vi er inne i så kan vi ikke la være å få til mer energi- og industriutvikling, som er med i det grønne skiftet.

Hun mener slik industri vil være helt nødvendig hvis regionen ønsker å ta vare på velferden og holde på de unge.

– Vi må ha gode velferdstjenester og gode fritidstilbud.

– Forsvaret var her lenge, og det hjalp mye. Men de begynte for alvor å trekke seg ut ved årtusenskiftet og fødselstall er halvert siden 1995.

Hun anerkjenner at det er et veldig komplekst felt, men at for henne så er det «opplagt at vi må i alle fall diskutere om det er mulig noen steder»

Etter at Forsvaret trakk seg ut av Porsanger ved årtusenskiftet skal de nå tilbake. Likevel mener Porsanger-ordfører Aina Borch at det er behov for mer for at Porsanger ikke skal falle fra. Her fra da statsminister Jonas Gahr Støre og ordføreren besøkte Porsangermoen leir.