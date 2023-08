Freyr bytter sjef og flytter til USA

Teknologiinvestor Birger Steen (56) blir ny toppsjef for batteriselskapet Freyr, mens nåværende sjef Tom Einar Jensen blir arbeidende styreleder. Samtidig skal Freyr flytte hovedkontoret til USA.

Det opplyser selskapet torsdag.

Dagens styreleder Torstein Dale Sjøtveit pensjonerer seg i forbindelse med lederskiftet i Freyr.

I tillegg til lederskiftet varsler også Freyr at toppselskapets hovedkontor skal flyttes fra Luxembourg til USA i løpet av 2023. Selskapet har så langt ikke opplyst hvor i USA det skal ligge.

Den 21. august tar Birger Steen over roret i Freyr etter Tom Einar Jensen, som går over i rollen som arbeidende styreleder. I tillegg til rollen som administrerende direktør blir Steen også styremedlem i Freyr.

Steen er styreleder for norske Nordic Semiconductor og svenske Pagero AB og styremedlem i Nordea, og har tidligere ledet Microsoft i Russland og Norge.

– Jeg har fulgt med selskapet de siste årene. Det å bruke det vi har av norske industritradisjoner og kompetanse og greie å bevege det inn i teknologi som på sikt vil fikse problemet i stedet for å skape det, det er en super-inspirerende historie, sier Steen til E24.

– Det er en mulighet som jeg syns er helt unik.

Freyr ble børsnotert i New York i 2021. Selskapet jobber blant annet med å utvikle en batterifabrikk i Mo i Rana og en tilsvarende fabrikk i USA.

Selskapet har anslått kostnadene for hver fabrikk til rundt 17 milliarder kroner, gitt full utbygging.

Vil sikre kapital

56 år gamle Steen er teknologiinvestor med tyske München som base, og tematisk partner i det svenske oppkjøpsfondet Summa Equity AB. Nå flytter han til Norge og skal lede Freyr derfra.

Fra 2010 til 2016 var han administrerende direktør i Parallels, Inc, som blant annet lager programvare som lar deg kjøre operativsystemet Windows på Apples Mac-datamaskiner. Han har også jobbet for Schibsted og McKinsey & Company.

Steen er blant annet utdannet innen informatikk og ingeniørfag ved NTNU.

– Hva blir din viktigste konkrete oppgave?

– Vi jobber med å starte opp halvautomatisert og etter hvert fullautomatisert produksjon ved vårt kundekvalifiseringsanlegg i Mo i Rana. Vi må vise at teoriene holder stikk, og at vi har verdensledende kompetanse og har tatt riktige valg, sier Steen.

– Vi må også fortsette å sikre at vi kan kapitalisere opp prosjektene både i USA og i Norge. Det har lenge vært en diskusjon om rammebetingelser. Disse battericellene vil bli laget av noen. Spørsmålet for Norge er om de vil bli laget med norsk kompetanse og norske hender, sier han.

Jensen blir styreleder

Nå som Tom Einar Jensen blir styreleder i selskapet, vil han jobbe med forretningsutvikling, kapitalinnhenting og dialog med selskapets kapitaltilbydere, ifølge en melding fra selskapet.

– Hvorfor er Steen egnet som sjef?

– Han har jo 30 års erfaring med industribygging og teknologi, og har dokumentert evne til å bygge organisasjoner fra X til 4X, 6X eller 10X. Og det er den reisen vi nå står overfor, sier Jensen.

– Hva blir din rolle?

– Det er en naturlig progresjon at nå som Torstein Dale Sjøtveit som min medgründer og unnfanger av ideen Freyr går av med pensjon, så er det naturlig at jeg stepper og tar ansvar for å lede styret, sier Jensen.

– I tillegg kommer jeg nok til å ha fokus på «capital formation» og hvordan vi kan sikre den kapitalen som trengs til å skalere dette industrieventyret på begge sider av Atlanteren.

I juli fikk Freyr over én milliard kroner i EU-støtte til arbeidet med fabrikken i Rana. Den norske regjeringen har lovet å bidra med om lag fire milliarder kroner i lån og garantier til Freyr gjennom Eksfin.

Syv millioner i årslønn

Enkelte har reagert på at styret og ledelsen i Freyr har fått titalls millioner i lønn og kompensasjoner. Selskapet oppgir at Steen får syv millioner kroner i lønn og i tillegg kan få bonus på inntil syv millioner kroner.

Freyrs nye sjef får også opsjoner på aksjer.

– Vi har som filosofi at vi skal være konkurransedyktige på lønn, men ikke ledende, i markedene der vi opererer, sier Tom Einar Jensen.

– Det er en begrensning på hvor mye dette blir. Det er en årlig fastlønn med en årlig fraksjon av fastlønnen til ledende ansatte. Det har også Birger. Så har han i tillegg et langsiktig incentivprogram som er opsjonsbasert, sier Jensen.

Han skjønner at lederlønningene i Freyr er høye i norsk kontekst.

– Vi er konkurransedyktige i de markedene vi opererer i, mange av de ansatte er toppfolk. Vi skjønner at vi må stå skolerett og forklare dette i en norsk kontekst, det har vi full respekt for. Vi er ikke redde for å stå opp for det, det er en ærlig diskusjon, sier Jensen.

Flytter til USA

Freyr flytter nå hovedkontoret sitt til USA.

– Grunnen til at vi nå flytter vårt hovedsete fra Luxembourg til USA er at der er det største kapitalmarkedet, der er momentumet rundt incentivstrukturen sterkest, sier Tom Einar Jensen.

Selskapet trenger mer penger for å kunne finansiere fabrikkene sine i blant annet Mo i Rana.

– Dere har fått rundt én milliard fra EU og har løfte om fire milliarder i lån og garantier fra staten. Hvis fabrikken koster rundt 17 milliarder, hva mangler dere og kan ikke private stille med resten?

– Vi har sagt 17-20 milliarder for Giga Arctic. Men dette er en teknologi som ennå ikke er bygget i gigawattime-skala. Så det er fortsatt en oppfatning av risiko i kapitalmarkedet som vil kreve risikoavlastning gjennom rammebetingelser, sier Jensen.

USA har gjort batteriproduksjon og andre grønne satsinger mer lukrative gjennom sin IRA-pakke. Freyr har bedt om mer støtte fra norske myndigheter for å kunne bygge opp Giga Arctic-fabrikken i Mo i Rana i full skala.

– Vi har spilt inn noe som er nord av det som er offentliggjort i dag, men ikke så veldig mye nord, sier Jensen.

– Så myndighetene vet hva som skal til for å reakselerere Giga Arctic. Det er det ingen tvil om. Vi har vært krystallklare. Og vi er klare til å bevege oss veldig fort når dette er avklart, sier han.

Sjøtveit går av umiddelbart

Dagens styreleder Torstein Dale Sjøtveit trekker seg fra Freyrs styre med umiddelbar virkning i forbindelse med rokeringen i selskapet.

Han skal nå pensjonere seg.

– Med Birger som administrerende direktør og Tom som arbeidende styreleder kan jeg pensjonere meg i henhold til vår etterfølgelsesplan og være trygg på at organisasjonen er i svært kompetente hender, sier Sjøtveit ifølge en pressemelding.