SV vil flytte penger fra vei til utslippsfrie båter og biler

I revidert budsjett vil SV kreve mindre oljeleting, mer penger til Enova og mindre til veiutbygging. – Norge ligger lagt etter klimamålene, sier Lars Haltbrekken.

Klimapolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV går inn i forhandlingene med en smørbrødliste av krav.

Tirsdag starter forhandlingene om det reviderte statsbudsjettet. Budsjettpartner SV er langt fra fornøyd med regjeringens satsning på klima.

– Det viktigste er å få gjennom større utslippskutt, både på kort og lenger sikt. Norge ligger lagt etter klimamålene. Vi må forsterke innsatsen, sier klimapolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV til E24.

Dette vil SV kreve i forhandlingene:

500 millioner ekstra til å kutte utslipp gjennom Enova

Krav om solceller på nye offentlige bygg og næringsbygg over 250 kvadratmeter innen 2026 og alle offentlige bygg og næringsbygg innen 2027

Krav om å kraftig øke omsetningskravene på biodrivstoff

Krav om å ta foreslåtte SVO-områder (særlig verdifulle og sårbare områder) ut av TFO-rundene og å stenge Iskantsonen for oljevirksomhet og fjerne friinntekten i oljeskattepakken

200 millioner kroner ekstra i støtte til utslippsfrie hurtigbåter og ferger

Krever mindre oljeleting

Sammen med flere andre politikere har SV sådd tvil om hvorvidt regjeringen er i stand til å nå Norges klimamål. Lars Haltbrekken mener flere grep må til for å trappe opp kampen:

– Vi foreslår grep for å redusere olje- og gassutvinning på lenger sikt, ved å ikke gi tillatelser i sårbare områder. Vi foreslår også å avskaffe friinntekten i oljeskattepakken, som gjør at flere planlagte oljeprosjekter vil bli droppet.

Haltbrekken understreker at det er viktig for partiet å få gjennomslag i å begrense norsk olje- og gassutvinning. SV vil også foreslå å utrede en elavgift for oljeselskaper, som kan gjøre det nødvendig for selskaper som Equinor å elektrifisere olje- og gassfelt med havvind, og ikke strøm fra land.

Når det gjelder raskere utslippskutt, foreslår SV å gi 500 millioner kroner ekstra til Enova, som igjen kan gå til industri og næringsliv.

– Enova fjerner støtten til elvarebiler og til biogasskjøretøy, det mener vi er feil. Her bør man forlenge støtten, sier Haltbrekken.

SV ønsker også at en pott på 200 millioner kroner skal gå til utslippsfrie ferger og hurtigbåter.

Ingen ultimatum

På spørsmål om hvor pengene skal komme fra, sier Haltbrekken at SV vil kutte i midler til nye veier, skogsbilveier, kutt i penger til Oljedirektoratet og planleggingsmidler til Hordfast-prosjektet Hordfast-prosjekteten 4-felts motorvei som kan erstatte 5 fergeforbindelser på Vestlandet.

– Har dere noen ultimatum?

– Vi går ikke inn i forhandlingene med noe ultimatum, men kutt i klimagassutslipp er det viktigste, sier Haltbrekken.

SV vil også kreve at regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff til sjøfart, luftfart, veitrafikk fra 1. januar 2024. Fra før av har regjeringen innført omsetningskrav på seks prosent til sjøfart. SV ønsker for eksempel å doble dette.

Haltbrekken trekker frem at Sverigedemokratene har klart å redusere kravene om biodrivstoff i Sverige. Dette frigjør drivstoff, som igjen kan brukes i det norske markedet, ifølge SV.

– Det vil gi raskere utslippskutt allerede neste år, sier Haltbrekken.