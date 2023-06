Reagerer på vindkraft-planer: – Får monsterturbiner

Rødts Sofie Marhaug håper spørsmålet om vindkraftutbygging på land i Norge blir tema i høstens kommunevalg. Hun frykter at vindkraft på Østlandet er synonymt med veldig store turbiner og anlegg.

REAGERER: Stortingsrepresentant Sofie Marhaug for Rødt i Energi- og miljøkomiteen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Det er en forferdelig dårlig ide med vindkraft på Østlandet, sier Rødt-representant Sofie Marhaug til E24 på telefon fra Tysvær.

– For at det skal bli lønnsomt på Østlandet, hvor det blåser mindre, må de bygge veldig stort, så da får man monsterturbiner. Jeg tror ikke det er mulig uten at man trenger store arealer, så da går man løs på områder med urørt natur, sier hun.

Fredag forrige uke kom nyheten om at energiselskapene Hafslund og Eidsiva ser til Østlandsregionen for planer om ny vindkraftutbygging på land. Selskapene har til gode å konkretisere planene, men har sagt at de er i innledende sonderingssamtaler med noen kommuner og grunneiere.

Vind inn i valgkampen

Marhaug understreker at det er opp til kommunene å bestemme om det blir vindkraftutbygging. Regjeringen foreslo i vår en lovendring slik at det blir kommunene selv som regulerer områder til vindkraft. Lovendringen ble vedtatt i juni. Det betyr at kommuner nå kan endre sitt standpunkt helt frem til konsesjon er gitt.

– Dette er for å sikre at dersom det blir justeringer, så kan kommunen si nei, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til E24 da han presenterte lovforslaget i april.

Les på E24+ Et fugleperspektiv

Marhaug håper spørsmålet om vind på land blir tema i høstens kommunevalg.

– Jeg tror og håper det blir demokratiske diskusjoner i kommunene, slik at befolkningen har mulighet til å si nei. Turbinene vil komme i områder som befolkningen vil ønske å ta vare på, sier hun.

– Kan ikke si ja til absolutt alt

Marhaug er uenig i det fremtidige behovet for kraft som Energikommisjonen peker på.

– Det er heller et spørsmål om hvorvidt vi skal gjøre alle de tingene som krever mye kraft, som å elektrifisere sokkelen, bygge datasenter og batterifabrikker, skal vi akseptere krypto-utvinning?

Marhaug påpeker at det er opp til politikerne å ta beslutninger. Hun mener at når kraftbransjen påpeker kraftbehov, er det som «bukken og havresekken».

– Jeg går ikke med på at vi til enhver pris skal bygge vindkraft på land, sier hun.

Les også Statnett-sjefen: – Kommer ikke utenom vindkraft på land

– Vi kan heller ikke si ja til absolutt alt. For å kutte klimagassutslipp, mener Rødt at vi kan oppgradere vannkraft, bygge solkraft, energieffektivisere og ta i bruk bergverk og biogass. Det er snakk om mange bekker små som gjør stort.

Marhaug legger til at det faktisk har blitt bygget ut en del vindkraft på land i Norge.

– Her jeg befinner meg i Tysvær nå, er det teppelagt med vindturbiner. Folk her sliter med helseproblemer fordi lyden fra turbinene er så kraftig og de står tett på der folk bor. Det har heller ikke gitt billigere strøm. Som vestlending selv, ser kanskje bildet annerledes ut.

For tidlig å avklare størrelse

Hafslund og Eidsiva sa fredag at det er for tidlig å si hvor store vindkraftanleggene kan bli.

– Vi må ta utgangspunkt i de lokale forholdene som er, sa konserndirektør for strategi og vekst Petter Myrvold i Eidsiva til E24 før helgen.

LANSERTE PLANER: Visekonsernsjef og administrerende direktør Martin S. Lundby i Hafslund Vekst og konserndirektør for strategi og vekst Petter Myrvold i Eidsiva vil møte Norges kraftbehov med blant annet ny vindkraftproduksjon.

Han trakk frem Raskiftet vindkraftanlegg som et eksempel.

– Det kan også bli mindre vindkraftverk med færre turbiner, og det kan være veldig få turbiner og. Her handler det om å ta utgangspunkt i de områdene og naturverdiene som er, og finne det som gir nok produksjon og i størst mulig grad ivaretar lokale forhold. Det må ha en viss skala hvis det skal monne, også i forhold til samfunnets behov for kraft, sa Myrvold.