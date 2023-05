Reagerer på Vestres strøm-lovnad: – Uærlig

Næringsministeren har slått fast at strømprisen skal ned. Både Høyres Nikolai Astrup og Rødts Sofie Marhaug mener regjeringens grep bidrar til det motsatte.

Sofie Marhaug (Rødt) på Stortinget, her etter at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har avgitt en redegjørelse om strømkrisen.

– Det er bra regjeringen sier vi skal ha mer fornybar kraft, men alt de har gjort hittil bidrar til det motsatte, sier Nikolai Astrup (H) til E24.

Søndag lovet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at regjeringen skal sørge for billigere strøm i løpet av dette tiåret. Planen er en storstilt utbygging av fornybar energi, nasjonal kontroll og energieffektivisering.

På spørsmål om hva Høyre ville gjort dersom de var i regjering, legger Astrup frem en plan som er nærmest lik regjeringens: Mer fornybar kraft, mer nett, kortere behandlingstid og energieffektivisering.

– Men det er samme plan som regjeringen?

– Jeg mener regjeringen ikke følger den planen. Regjeringen fører en politikk som fører til mindre fornybar energi, sier Astrup.

Mener Høyre ville kortet ned tiden

Spesielt reagerer Astrup på regjeringens forslag om grunnrenteskatt på vindkraft, noe som nå er utsatt til neste år. Han mener forslaget har gjort skade på Norges omdømme som et forutsigbart sted å investere.

– Det blir ikke investert noe i vindkraft på land på grunn av regjeringens rot med grunnrenteskatten. Og på havvind har regjeringen selv innrømmet at proposisjonen de leverte, ikke holder, sier Astrup.

DN skrev i forrige uke at garantiprisen for havvind kan bli høyere enn planlagt.

Høyre-politiker Nikolai Astrup (H), her på Lysebu i forbindelse med et seminar om finans i regi av Fornybar Norge forrige uke.

Ifølge Astrup hadde Høyre, dersom de satt i regjeringen, kunne fått ned utbyggingstiden. Dette blant annet på havvind ved å lyse ut felt tidligere og hele områder samtidig, og ikke halve som regjeringen nå har gjort.

– Når ville dere fått ned prisen på strøm?

– Vi står i en helt ekstraordinær situasjon, så det er ikke noe «quick fix» på dette, men jeg mener vi hadde fått til dette raskere, sier Astrup.

– Hva med miljøspørsmål, ville dere ha skrotet konsekvensutredninger for å korte ned tiden?

– Nei. Det er mulig å gjøre ting på en forsvarlig og god måte raskere, sier Astrup.

Vil ha makspris og strengere kontroll

Stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug, mener regjeringens plan for å få strømprisene ned ikke holder.

– Det er uærlig å si at vi har en plan og at den går ut på å bygge ut på tilbudssiden. Det blir et piss i havet og vil ikke en reell påvirkning på prisdannelsen, sier hun.

Marhaug mener måten å skaffe billig strøm på er å regulere eksporten for å dempe prissmitte samt innføre en makspris på strøm. Rødt har tidligere foreslått å innføre en makspris på strøm på 35 øre kWt både for privatkunder og næring. Et annet grep er å avslå en søknad om en ny kraftkabel mellom Norge og Danmark.

Rødt plan ser slik ut: Strengere regulering på eksport, en makspris på strøm og noe kraftutbygging som oppgradering av eksisterende vannkraftverk, solkraft i eksisterende bygg, biogass, bergvarme og energieffektivisering.

På spørsmål om hvordan Rødts politikk skal bidra til mer kraft, sier Marhaug at det er en vrangforestilling at Norge kan bygge seg ut av priskrisen, men at noe mer kraft må til for å kutte klimagassutslipp.

