Global klimaallianse vil at flere rike skal donere penger til klimatiltak

Kun 2 prosent av donasjoner fra verdens rikeste går til klimatiltak.

Administrerende direktør i GEAPP, Simon Harford, taler på Oslo Energy Forum i februar.

– Reflekterer virkelig det hvor omfattende og umiddelbar denne krisen er, spør leder for Den globale energialliansen for folk og planet (GEAPP), Simon Harford.

For kort tid siden kom FNs seneste rapport om klimakrisen. Den peker på tre gap som må tettes for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Ett av dem er gapet mellom hvor mye penger som investeres i klimaløsninger i dag, og hvor mye som trengs.

Parisavtalen slår fast at de rike landene skal gi 100 milliarder dollar årlig til klimafinansiering til utviklingsland. Verden er langt unna å nå dette målet, og finansieringen de får, gis i stor grad som dyre lån til allerede gjeldstyngede land.

Leder Simon Harford i den nye, globale klimaalliansen GEAPP mener flere rike folk og selskaper bør bidra med penger – ikke som investeringer eller lån, men donasjoner.

– Jeg vil oppfordre enhver filantrop filantropEn filantrop er en person som gir tid, penger eller andre ressurser for å bedre andre menneskers kår, uten å kreve noe tilbake. til å inkludere klima i deres agenda. Klimaendringene er en så alvorlig utfordring at filantroper burde øke sine bidrag dramatisk, sier han.

Donasjoner, ikke lån

Alliansen Harford leder ble lansert under klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 og har som mål å mobilisere privat og offentlig kapital til klimatiltak i utviklingsland.

Bak den står de tre veldedige organisasjonene Rockefeller-stiftelsen, Ikea-stiftelsen og Amazon-gründer Jeff Bezos Earth Fund.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre har en ledende rolle i initiativet.

Global Alliance for People and Planet (GEAPP) Ble opprettet under klimatoppmøtet i Glasgow i 2021. Målet er å mobilisere privat og offentlig kapital for å gi en milliard mennesker pålitelig, tilstrekkelig og ren energi. Stiftelsen har også som mål å bidra til at 4 milliarder tonn i karbonutslipp unngås og til 150 millioner bærekraftige jobber i løpet av ti år. Blant de sentrale, økonomiske bidragsyterne er Ikea-fondet, Rockefeller-stiftelsen og Bezos Earth Fund. De har til sammen donert én milliard kroner. GEAPP er et partnerskap mellom regjeringer, multilaterale organisasjoner og privat sektor. Så langt har GEAPP forpliktet 350 millioner dollar. Fem av prosjektene GEAPP har bidratt til, har allerede generert investeringer og lån på 630 millioner dollar. GEAPPS egen investering i prosjektene er på 40 millioner. Vis mer

Til sammen har de tre store bakspillerne donert én milliard dollar til alliansens arbeid.

Forskjellen mellom disse pengene og annen type kapital som investeringer og lån, er at organisasjonene har gitt dem som bistand. De forventer ikke å få avkastning på dem.

– Vi har nesten full fleksibilitet til å gi kapitalen vår som donasjon eller bruke den som et form for investeringsinstrument der vi forventer noe avkastning. I så fall resirkulerer vi det bare og bruker det til nye prosjekter.

Han sier videre:

– Vi vil ikke ha finansiell avkastning. Vi vil ha påvirkning. Vår jobb måles i avkarbonisering, økt tilgang til ren elektrisitet og grønne jobber.

Kun 2 prosent går til klima

Ifølge en rapport fra Oxfam kommer rundt 80 prosent av rike lands klimahjelp i form av lån. Representanter fra sivilsamfunn i en rekke utviklingsland har kjempet mot det de mener er å legge stein til byrden på land som allerede sliter med høy gjeld.

– Altså, hvis du ser på all filantropisk kapital, går mindre enn 2 prosent til klima, sier Harford.

– Hvis du ser på hvor viktig klimaendringene vil være for fremtiden vår, reflekterer virkelig 2 prosent hvor omfattende og umiddelbar denne krisen er? Vi mener ikke det, sier han.

Harford vil ikke peke på noen spesifikke selskaper eller personer han mener burde donere, men understreker at de som har sørget for å skape klimaendringene må bidra mer enn de som lider av dem.

– En uproporsjonal andel av kostnaden av klimaendringene bæres av fattigere land. Så det er et logisk og moralsk argument for at store deler av løsningen skal komme fra de som har forårsaket dem.

Trenger stabilitet

GEAPP bidrar på tre ulike måter for å fremme ren energi i utviklingsland:

De hjelper utviklingsland å bygge politisk og byråkratisk kapasitet for å håndtere grønn omstilling.

Redusere risiko for andre investorer, ved å være førstemann inn i prosjekter og markeder. På denne måten kan de gjøre prosjektene og markedene interessante for privat kapital.

Operere uavhengig av andre organisasjoner og interesser for å fremme samarbeid på tvers.

For Harford er det første punktet det aller mest presserende. Ifølge ham er politisk stabilitet og forutsigbarhet det største hinderet for at private investorer velger å investere i grønne prosjekter i utviklingsland.

– Du gjør investeringer med en 15-, 20-, 25-års horisont. Du må vite at politikken og reguleringene for sektoren er på plass. Hvis det er usikkerhet, investerer du sannsynligvis ikke, sier han.