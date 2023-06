Equinor utsetter oljeprosjekt i Canada med tre år

Et stort oljeprosjekt utenfor Newfoundland i Canada er utsatt nok en gang på grunn av kostnadsøkninger. – Vi er klar over at det er stor lokal skuffelse, sier pressetalsperson i Equinor.

Seadrill-riggen West Aquarius gjorde Bay du Nord-funnet utenfor kysten av Newfoundland i 2013.

Prosjektet, hvor Equinor var ventet å utvinne 300 millioner fat olje over en 30 år lang periode, er utsatt på grunn av «krevende markedsforhold». Det skriver selskapet i en intern pressemelding som E24 har fått tilgang til.

– Vi skal bruke denne utsettelsen til å arbeide aktivt med å modne Bay du Nord til å bli en vellykket utbygging, sier Tore Løseth, sjef for Canada i Equinor.

Equinor har de siste månedene opplevd betydelige kostnadsøkninger knyttet til prosjektet som ligger i Flemish Pass-bassenget, rundt 500 kilometer øst for provinshovedstaden St. John's på Newfoundland. Oljefeltet består av fem funn, og brønnene går 1000 og 600 meter dypt.

Equinor skal fortsette å vurdere leteboring rundt Bay du Nord-feltet i 2024, skriver selskapet.

Klar over skuffelsen

Pressetalsperson Ola Morten Aaanestad sier til E24 at prosjektet ikke er lagt i skuffen, og at Equinor vil bruke mer tid sammen med partner BP for å gjøre prosjektet mer robust.

– Vi håper det er mulig å gjøre kostnadskutt og forbedringer før vi tar en investeringsbeslutning. Vi gjorde det samme med Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet for noen år siden, som ble et veldig mye bedre prosjekt før vi tok investeringsbeslutning, sier Aanestad.

Pressetalsperson Ola Morten Aaanestad presiserer at prosjektet ikke er lagt bort.

– Vi er klar over at det er stor lokal skuffelse, men vi håper på godt samarbeid med industrien og lokale støttespillere når vi ser etter ytterligere forbedringer, sier han videre.

Krevende prosjekt

Historien til Bay du Nord-funnet har vært alt annet enn enkel. Da funnet ble gjort var optimismen stor, men etter hvert viste det seg å være krevende å få god nok lønnsomhet i prosjektet.

– Vi fant olje, mye olje. Det er så vidt vi kan se verdens største konvensjonelle funn i år, og det er Statoils største utenfor Norge, sa daværende konsernsjef Helge Lund da han i 2013 omtalte Bay du Nord-funnet utenfor kysten av Newfoundland.

Siden den gang har det ikke blitt vedtatt noen utbygging. Equinor har tidligere boret tørre letebrønner i nærheten, og i 2020 ble prosjektet utsatt på grunn av svake markedsforhold.

Men i slutten av 2020 fant Equinor betydelig med olje. Og i 2022 fikk selskapet grønt lys fra Canadas miljøvernminister.

Ragnhild Elisabeth Waagaard leder WWFs klima- og energiteam.

Jubler over utsettelsen

Nå er altså prosjektet utsatt, nok en gang.

Det får WWF Verdens Naturfond til å juble.

– Det er fantastiske nyheter at Equinor velger å utsette Bay du Nord. Selv om de skylder på økonomiske forhold, slik de gjorde med Wisting, er det ingen tvil om at den massive motstanden fra lokale miljøvernere, fiskere og urfolk har hatt stor betydning for avgjørelsen, sier Ragnhild Elisabeth Waagaard.

Hun er leder for klima- og energiteamet til WWF. Hun mener Bay du Nord-utbyggingen ville ført til store klimagassutslipp og inngrep i sårbare naturområder.

I Canada har miljøorganisasjonen Sierra Club og 118 andre organisasjoner kjempet mot prosjektet i en årrekke, ifølge den canadiske statskanalen CBC.

– Det er en stor seier for miljøet og klimaet at prosjektet nå legges tilbake i skuffen, sier Waagaard.

Leder av energiklyngen Energy N.L. i Newfoundland, Charlene Johnson, er derimot svært skuffet.

– Dette er selvfølgelig svært skuffende nyheter, både for industrien og vår region, sier hun ifølge CBC.

