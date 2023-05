Klimaforslag stemt ned av Equinor-aksjonærene – WWF likevel fornøyd

– Dette er gode signal, sier WWFs Ragnhild Waagaard om regjeringens respons til klimaforslaget som miljøorganisasjonen, sammen med Greenpeace, satte frem for Equinors generalforsamling. Men forslaget fikk ikke flertall.

UNDER KLIMA-LUPEN: Equinor, ledet av konsernsjef Anders Opedal, får reaksjoner og motstand fra klimaaktivister verden over. Onsdag behandlet selskapets generalforsamling et klimaskjerpende forslag fra to av aksjonærene.

Onsdag ettermiddag avholdt Equinor generalforsamling i Stavanger.

I forkant hadde miljøorganisasjonene WWF og Greenpeace satt frem et forslag om å skjerpe Equinors klimamål.

Forslaget ble stemt ned av aksjonærene, med staten ved Nærings- og fiskeridepartementet i spissen.

Men Ragnhild Waagaard, leder av klima- og energiteamet i WWF, er likevel fornøyd med utfallet.

Hun påpeker at næringsdepartementet la ved en uttalelse i protokollen fra generalforsamlingen.

– Selv om regjeringen stemte mot vårt forslag som er i tråd med eierskapsmeldingen, merker vi oss de tydelige signalene som regjeringens protokolltilførsel gir, sier Waagaard.

– Gode signal

I uttalelsen fra departementet gjengis punktene i statens eierskapsmelding (se faktaboks). Forventningene som følger av eierskapsmeldingen er kommunisert til Equinors styre og ledelse, går det videre frem.

Så står det:

«Staten forventer at styret og administrasjonen jobber aktivt med statens forventninger og fastsetter hvorvidt eller hvordan de skal bli medregnet i selskapets energiomstillingsplan og lignende rapportering.»

Forslaget fra aksjonærene WWF og Greenpeace «Equinor identifiserer og håndterer risiko og muligheter knyttet til klima og integrerer dette i selskapets strategier. Selskapet setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med å begrense global oppvarming til 1,5 grader, og rapporterer til aksjonærene om måloppnåelse. Målene og tiltakene inkluderer hele verdikjeden (scope 1,2 og 3) og innebærer en absolutt reduksjon i klimagassutslipp». I eierskapsmeldingen står det at: «Selskapet identifiserer og håndterer risiko og muligheter knyttet til klima og integrerer dette i selskapets strategier. Selskapet setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp på kort og lang sikt i tråd med Parisavtalen, og rapporterer om måloppnåelse. Målene er vitenskapsbaserte der dette er tilgjengelig. Selskapet rapporterer på direkte og indirekte klimagassutslipp og klimarisiko, og benytter anerkjente standarder for rapportering på klimagassutslipp og klimarisiko». Kilder: Equinor og regjeringen.no Vis mer

– Her tydeliggjør næringsdepartementet hva det betyr å følge kravene i eierskapsmeldingen og at de forventer at Equinors styre følger opp på dette, sier Waagaard.

– Dette er gode signal fra næringsdepartementet, ikke bare til Equinor, men til andre selskaper og. De ønsker å følge opp på dette videre, sier hun.

Leder Ragnhild Waagaard for klima- og energiteamet i WWF Verdens naturfond.

WWF forventer at Equinor tar både Parisavtalen og beskjeden fra hovedeieren, regjeringen, på alvor, fortsetter Waagaard. Regjeringen, gjennom NFD, eier 67 prosent av Equinor.

– Første steg er at selskapet setter mål og iverksetter tiltak for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Det betyr at det ikke er rom for ny utbygging av olje- og gassfelt, sier hun.

– Klar melding fra staten

I forkant av generalforsamlingen sa SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes at han forventet at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ville stemme for forslaget fra miljøorganisasjonene.

Fylkesnes oppfatter uttalelsen fra nærinsgdepartementet som «en klar melding fra staten».

– Spørsmålet er nå hva som er styret i Equinor sin respons. Hvordan vil de følge dette opp? De har tidligere vist til sin plan som ble vedtatt før eierskapsmeldingen ble vedtatt – det er tydelig at dette må få konsekvenser for det arbeidet, sier Fylkesnes til E24.

– Jeg er spent på Equinor sin respons på dette, og ikke minst hva staten vil gjøre for å forsikre seg om at dette blir fulgt opp, sier han.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

WWF oppfatter at regjeringen gikk så langt den kunne uten å uttrykke mistillit til Equinor-styret.

Styrets anbefaling i forkant av generalforsamlingen var å stemme nei til klimaforslaget fra miljøorganisasjonene.

– Det er et paradoks at styret setter regjeringen i en så vanskelig situasjon, ved at styret anbefaler å stemme mot vårt forslag. Hadde regjeringen da stemt for, hadde det i praksis betydd at regjeringen ikke har tillit til styret, sier Waagaard.

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Nærings- og fiskeridepartementet sier staten som eier følger opp forventingene i eierdialogene med selskapene.

Tidligere i uken sa næringsministeren til E24 at regjeringen følger opp alle statlige selskaper systematisk i en såkalt eierdialog.

– Vi har ikke for vane i Norge at statens forventninger vedtas på generalforsamlinger, men jeg føler meg trygg på at styret i Equinor følger opp, sa Vestre.

Fremsatte Rosebank-motstand

Miljøaktivister fra hele verden deltok på Equinors generalforsamling onsdag.

Energiselskapets planlagte prosjekter i blant annet Storbritannia, Canada og Argentina har møtt kraftig lokal motstand.

I Storbritannia er det utbyggingen av Rosebank-feltet vest for Shetlandsøyene som har skapt engasjement.

Mens generalforsamlingen ble avholdt, demonstrerte klimaaktivister utenfor Equinors London-kontor for å få selskapet til å stanse Rosebank-utbyggingen, skriver The Independent.

På samme tid gikk den skotske klimaaktivisten Lauren MacDonald på talerstolen i Stavanger.

– Jeg er sikker på at dere er kjent med Stop Rosebank-kampanjen, sa hun til generalforsamlingen.

Hun fortsatte med å si at hun er kjent med at Equinor har «blitt advart om at vi ikke kan ha nye olje- og gassfelt hvis vi skal ha sjans til å begrense den absolutt verste klimakrisen».

– Hvis Equinor virkelig støttet målene i Paris-avtalen, som dere hevder, ville det bety å umiddelbart stanse alle nye fossile investeringer, sa MacDonald.