Resultatfall for Equinor

Oljegiganten fikk et justert driftsresultat før skatt på 7,54 milliarder dollar.

LEGGER FREM TALL: Equinor-toppsjef Anders Opedal.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Onsdag legger den norske oljekjempen Equinor frem resultater for årets andre kvartal.

Regnskapet viser et justert driftsresultat før skatt på 7,54 milliarder dollar, ned fra 17,57 milliarder i samme periode i fjor.

Analytikerne ventet på forhånd at oljeselskapet ville levere et justert driftsresultat før skatt justert driftsresultat før skattEquinor og analytikerne fokuserer særlig mest på selskapets justerte resultat før skatt. I dette tallet er engangseffekter og støy luket ut, for å gi et bedre bilde av den egentlige utviklingen i selskapets finanser enn det bunnlinjen gjør. på 7,6 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge konsensustall hentet av selskapet.

Inntektene endte på 23 milliarder dollar, ned fra andre kvartal i 2022 hvor de beløp seg til 36 milliarder.

– Equinor leverte solid inntjening i et kvartal påvirket av revisjonsstanser og en nedgang i energiprisene fra ekstraordinære nivåer i fjor. Økt produksjonskapasitet på Johan Sverdrup ga rekordproduksjon fra feltet. Produksjonen fra den internasjonale porteføljen var høy dette kvartalet, sier toppsjef Anders Opedal.

Nedgangen fra fjoråret er preget av at olje- og gassprisene har falt kraftig fra historiske rekordnivåer i 2022.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 1,994 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal, en liten oppgang fra 1,984 millioner per dag i samme kvartal 2022.

Solid utbytte

Utbyttet beholdes på 0,9 dollar per aksje, fordelt på 0,3 dollar i ordinært utbytte og 0,6 dollar i ekstraordinært utbytte. Det tilsvarer rundt 27 milliarder norske kroner med dagens kurs.

Selskapet skriver at tilbakekjøpsprogrammet beholdes på 1,67 milliarder dollar, som er 16,8 milliarder norske kroner, og at tredje transje av programmet starter 27. juli.

Siden nyttår har Equinor-aksjen falt 10 prosent.