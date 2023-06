Et politisk minefelt

Vi står midt i et sikkerhetspolitisk skifte. De lange og sårbare globale verdikjedene, som preget globaliseringens optimistiske periode, er under press. EU og USAs nye gospel er de-risking. Risikoen og sårbarheten må reduseres. Det er ikke holdbart å være avhengig av enkeltland for sentrale produkter eller råvarer – særlig ikke land som Kina og Russland.