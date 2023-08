Truer med milliardbot hvis vindutbygger gir opp

De som vinner kampen om å få bygge ut Norges første havvindpark, vil bli ilagt en bot på 2 milliarder kroner hvis de siden skulle trekke seg. – Lavt bøtenivå, sier britisk ekspert.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil for all del unngå at de som vinner høstens auksjon om få bygge ut Sørlige Nordsjø II, skal finne på å trekke seg i etterkant.

Før 1. november vil trolig opp mot 15 grupperinger, bestående av flere av de største industriselskapene i Norge, levere inn søknader om å få bygge ut norsk havvind. Opptil åtte av disse vil få lov til å by i en auksjon på nyåret. Der skal én vinner til slutt kåres.

Vinneren får bygge ut havvindparken Sørlige Nordsjø II.

Internasjonalt har imidlertid flere utbygginger av havvind stoppet opp i år. Utbyggere har trukket seg. Dette skyldes at kostnadene deres har løpt løpsk etter at de inngikk kontraktene med myndighetene i disse landene.

For å unngå faren for at det samme skal skje i Norge, har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) laget et bøteregime i milliardklassen.

Bøtene vil bli ilagt dersom vinneren av høstens auksjon ikke leverer som avtalt.

Bot på ca. 3,5 % av investering

– Dersom utbyggeren etter inngåelsen av kontrakt skulle velge å ikke gjennomføre prosjektet, må det betales en bot på 2 milliarder kroner.

Det skriver Olje- og energidepartementet i en e-post til E24.

– Hva gjelder nivået på boten, følger departementet med på utviklingen internasjonalt. Nivået ble satt i samråd med anbefalingen fra vår auksjonsrådgiver, heter det videre i e-posten.

En bot på 2 milliarder kroner vil likevel ikke være mer enn 3–4 prosent av en mulig investeringskostnad på 50–60 milliarder kroner for Sørlige Nordsjø II.

– I den lave enden

– Det norske bøtenivået er i den lave enden for å virke avskrekkende på en utbygger som underveis vurderer å ikke levere som avtalt.

Det fremholder den britiske havvindeksperten Richard Aukland. Han jobber i analyseselskapet 4C Offshore, som er eid av det norske seismikkselskapet TGS.

Aukland viser til at bøtenivået i en nylig irsk auksjon ble satt til 5–10 prosent av antatt investeringskostnad der.

– Problemet med for lave bøter er at budene bare blir som å kjøpe en opsjon, en mulighet, for å bygge et prosjekt i fremtiden. Men å sette bøtene for høyt kan til gjengjeld skremme bort budgivere eller føre til en høyere auksjonspris, fremholder Aukland.

I en slik auksjon er det en fordel for myndighetene med lavest mulig pris.

Mer enn i USA

En eventuell norsk bot på 2 milliarder kroner er likevel godt over hva det amerikanske energiselskapet Avangrid nylig måtte betale. Avangrid ga opp et 1200 MW stort havvind-prosjekt utenfor kysten av delstaten Massachusetts.

De måtte da punge ut med en bot på 48 millioner dollar. Det tilsvarer litt i underkant av en halv milliard kroner.

Det er også ventet at selskapene Shell og Ocean Winds må betale omtrent samme bot hvis de gir opp et annet prosjekt i samme delstat.

Rundt 75–100 vindmøller med hver en kapasitet på 15–20 megawatt (MW) må festes på bunnen av Nordsjøen for å bygge ut Sørlige Nordsjø II.

Equinor spreller i USA

Equinor, danske Ørsted og britiske BP prøver nå alle å reforhandle betingelsene på deres respektive havvind-utbygginger i USA. Hva det ender med i disse sakene, gjenstår å se. Enten får de bedre betingelser, eller så trekker de seg trolig og betaler bøter.

I Storbritannia har den eneste straffen vært at de som gir opp, ikke får delta i de neste auksjone. Dermed har utbyggere som ser at de ikke får sunn økonomi i et prosjekt, lett kunne levere det tilbake. Svenske Vattenfall stoppet nylig utviklingen av et prosjekt på britisk sokkel.

Milepæl-bøter også

Utbyggeren som vinner høstens auksjon om Sørlige Nordsjø II risikerer også bøter underveis i utbyggingen. Dette dersom avtalte milepæler ikke passeres i tide.

180 millioner kroner: Hvis utbyggeren blir mer enn 180 dager forsinket med å levere sin konsekvensutredning.

730 millioner kroner: Hvis utbyggeren drøyer den endelig investeringsbeslutningen i mer enn 730 dager lenger enn avtalt tidspunkt.

1 million kroner pr. dag: Hvis selve ferdigstillelsen av havvindparken blir mer enn ett år forsinket.

Det er likevel ikke slik at en utbygger både risikerer bøter for forsinkelser og så 2 milliarder kroner på toppen dersom man kaster inn håndkleet.

De 2 milliardene er maksimalt bøtenivå. Dagbøtene bortfaller også dersom utbygger klarer å ta igjen det tapte og bli ferdig til avtalt tid.

Flere bjørkeris på lur

Regjeringens ambisjon er at noen titalls vindmøller, med samlet kapasitet på opptil 1500 megawatt (MW), skal stå ferdige i 2030.

Olje- og energidepartementet har et siste ris bak speilet for å rekke sin tidsplan. Hvis ferdigstillelsen av havvindparken blir mer enn tre år forsinket, så vil myndighetene kutte i det som kalles støtteperioden.

Støtteperioden skal i utgangspunktet vare i 15 år fra parken står ferdig. Utbygger kan i løpet av denne perioden få opptil 23 milliarder kroner i støtte dersom markedsprisen på strøm blir liggende under prisen som utbygger har avtalt med myndighetene.

For hver dag utover tre års forsinkelse, så kuttes støtteperioden med en dag også.