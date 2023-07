Politiker kalte meningsmotstandere for «nazister» på Twitter

Energipolitisk talsperson i Industri- og næringspartiet (INP), Kjell Erik Eilertsen, benektet først at han sto bak Twitter-meldingen. Så kom beklagelsen.

Kjell Erik Eilertsen står på fjerde plass på INPs kommunevalgliste i Bærum. Her er han avbildet på stand for partiet på Fornebu.

Eilertsen, som er utdannet sivilingeniør, publiserte følgende melding på Twitter klokken 02:37 natt til mandag:

«Ganske utrolig at folk ennå ikke har forstått at @fornybard og @AslaugMarieHaga og @AndreasAasheim er vår tids nazister.»

Dette er brukernavnene til Bård Standal og Åslaug Haga, som henholdsvis er viseadministrerende og administrerende direktører i lobbyorganisasjonen Fornybar Norge. Andreas Aasheim har blant annet 11 år bak seg som rådgiver i Norwea, vindkraftbransjens lobbyorganisasjon. Felles for samtlige er at de er meningsmotstandere av Eilertsen i energipolitiske spørsmål.

INP har blant annet et uttalt mål om å «stoppe utviklingen av vindkraftverk i Norge».

– Jeg er på ferie, og orker ikke bruke tiden min på slikt oppgulp. Jeg ler og rister på hodet av det, sier Andreas Aasheim til E24.

Nettavisen, hvor Eilertsen tidligere har vært spaltist, har også omtalt saken.

Denne Twitter-meldingen ble sett drøyt 80.000 ganger før den ble slettet fra Kjell Erik Eilertsens Twitter-profil mandag.

Hevdet han lå og sov

Twitter-meldingen ble slettet rundt klokken 12.30 mandag. Da E24 snakket med Kjell Erik Eilertsen, rundt klokken 12.40, benektet INP-politikeren at han sto bak meldingen.

– Det er ikke jeg som har skrevet den meldingen. Klokken 02.37 lå jeg og sov. Det er jævlig rart. Jeg skal forsøke å finne ut hva som har skjedd, svarte Eilertsen først.

– Hvis jeg skulle kommet med et politisk utspill om kreftene disse personene representerer – som jeg ikke har spesielt mye til overs for – ville jeg formulert meg litt mer elegant, uttalte han videre.

Det skulle derimot ikke ta mer enn tyve minutter før Eilertsen innrømmet at det var han som hadde skrevet meldingen.

Etter å ha beklaget Twitter-meldingen han først benektet å ha skrevet, sier Eilertsen følgende til E24:

– Det var skivebom og jeg vil beklage det. Når man leser ytringer fra sine meningsmotstander kommer sinnet litt opp i kok. Jeg står ikke inne for å kalle folk jeg er uenig med for nazister. Dessverre skjedde det likevel.

INP-lederen: – Flere har truet med utmelding

Partileder i Industri- og Næringspartiet, Owe Ingemann Waltherzøe, er lite begeistret for Eilertsens utfall på Twitter.

– Vi tar sterk avstand fra den slags retorikk. Slike karakteristikker er aldeles ikke forenelig med partiets ånd. Vi har blitt teppebombet med meldinger og flere medlemmer har truet med å melde seg ut av partiet, så dette er noe vi tar på det største alvor, sier Waltherzøe til E24.

Partilederen sier at det er for tidlig å si om den nattlige twitringen vil få konsekvenser for Eilertsens rolle i partiet.

– Vi er nødt til å ta en alvorsprat. Jeg kan ikke si noe mer om det før jeg har snakket med ham, og jeg har ikke fått tak i ham enda, sier Waltherzøe.

INP fikk i begynnelsen av juni 3,3 prosents oppslutning i en Norstat-måling, som ble utført for Aftenposten og NRK.

– En av årsakene til at vi er i vinden er nettopp fordi vi ikke bruker slik retorikk, mener partileder Waltherzøe.

Bård Standal, viseadministrerende direktør i Fornybar Norge, skriver følgende om Eilertsens Twitter-melding i en tekstmelding til E24:

– Den mannen skriver så mye rart at det er for en heltidsjobb å regne å holde seg oppdatert på galskapen. Jeg velger å bruke tiden min på andre ting.