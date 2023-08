Equinor holder døren på gløtt for havvindprosjektet Trollvind

GULLFAKS C (E24): Equinor vurderer fremdeles Trollvind, ifølge fornybarsjef Siri Kindem. Statsminister Jonas Gahr Støre varsler ny arealutlysning i 2027 og ønsker mer havvindutbygging i Nordsjøen – og aller helst også nord i landet.

POSITIV TIL TROLLVIND: Leder for Equinors fornybarvirksomhet i Norge, Siri Kindem (til høyre) mener Trollvind er et fantastisk prosjekt.

Det ble servert sjømat, operasang og bløtkake da Norges første flytende havvindanlegg offisielt ble åpnet onsdag denne uken. De 11 turbinene utenfor Bergen er de første som bidrar til å erstatte gass med strøm på oljeplattformer.

Nå ser det ut til at de 11 vindturbinene kan få selskap – dersom alt klaffer.

Equinors prosjekt Trollvind – et foreslått havvindanlegg som kan levere kraft til plattformene Troll og Oseberg samt til nettet på land ble i mai utsett på ubestemt tid.

Energiselskapets fornybarsjef Siri Kindem sier at Trollvind kanskje kan gå inn i den neste runden med havvind-tildelinger som regjeringen har varslet i 2025.

– Alle liker dette prosjektet, sier Kindem til E24.

Vil gjøre en vurdering

Kindem har vært prosjektleder for Trollvind. Planene om det flytende havvindanlegget ble presentert av Equinor i juni i fjor. Da også uten et behov for støtte, altså subsidier.

– Det jeg tenker med Trollvind er at vi gjør gjerne en vurdering, så kan Trollvind på et vis gjenoppstå. Jeg tenker det er mange måter vi kan gjøre det på. En kan jobbe videre med Trollvind litt utenfor de regulære rundene, sier Kindem, og påpeker samtidig at 2025-tildelingsrunden blir stor, sier Kindem

– Når den kommer, kan Trollvind gå inn i det, sier hun.

– Så det er sånne vurderinger som vi gjør ennå, legger hun til.

Havvindanlegget Hywind Tampen kan få en nabo: Trollvind. Her fra den offisielle åpningen av Hywind Tampen onsdag.

Ønsker fart i havvindutbyggingen i nord

Tildelingsrunden i 2025 blir trolig mer omfattende enn den pågående 2023-runden, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringens ambisjon er å tildele områder for 30 gigawatt (GW) – det vil si omtrent like mye som hele Norges kraftproduksjon i fjor – fra havvind innen 2040.

I NORDSJØEN: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte plattformen Gullfaks C i forbindelse med den offisielle åpningen av havvindanlegget Hywind Tampen onsdag denne uken.

– Når kommer en helhetlig plan på dette?

– Vi har sagt at det kommer en ny utlysning i 2025. Og trolig annethvert år fremover, altså 2027, sier Støre.

– Akkurat planleggingen to år for to år, den har vi ikke oversikt over nå. Men vi har fått NVE til å kartlegge de områdene langs kysten som er godt egnet. Og det er innenfor dem vi kommer til å tildele områder, sier statsministeren.

Støre peker på områdene definert som Vestavind (områder i Norskehavet og Nordsjøen, utenfor Vestland og Rogaland fylker) og Sønnavind (område i Skagerrak, utenfor Agder), og trekker spesielt frem behovet for havvindutbygging i nord.

– Apropos Melkøya og kraftbehovet i nord, er det å komme i gang med havvind i nord veldig viktig for oss, sier han.

Utsettelser og kostnadsøkninger

– Den ligger nå der, sier konserndirektør for norsk sokkel Kjetil Hove i Equinor på spørsmål fra E24 om hvorvidt Trollvind kan bli aktuelt å ta frem igjen.

– Vi kan plukke det opp og jobbe videre med det. Hvis vi ser at de tingene som vi slet med, med teknologiutvikling og kostnadsnivå blir endret, så ligger det der, sier Hove.

Trollvind-prosjektet var planlagt med en kapasitet på én gigawatt, og skulle dermed levere omtrent 4,3 terawattimer (TWh) kraft årlig. Det tilsvarer rundt tre prosent av Norges nåværende kraftbehov på om lag 140 TWh.

Equinor hadde opprinnelig et mål om å ta investeringsbeslutning i 2023 og starte produksjon fra Trollvind i 2027. Kraftig økende kostnader i verdikjeden for havvind satte derimot en stopper for dette. Kostnadsøkningen har gjort at prosjektet ikke lenger er kommersielt gjennomførbart, ifølge Equinor.

Hywind Tampen-prosjektet, som er et mye mindre anlegg i forhold til Trollvind, gikk for eksempel på en skikkelig kostnadssmell: Prislappen endte på 7,4 milliarder kroner - opp fra det først anslåtte 5 milliarder.

Kjetil Hove og Siri Kindem i Equinor tar i mot statsminister Jonas Gahr Støre og kronprins Haakon på åpningen av Hywind Tampen.

Det har også tatt tid å avklare med myndighetene om anlegget kunne få tillatelse.

Equinors ønske om å koble Trollvind både til plattformer på sokkelen og til land, må skje innenfor Havenergiloven. Andre aktører har tidligere vært kritiske til å la Equinor gå foran i køen til å bygge ut havvind som kobles til land.

Hywind Tampen-anlegget er derimot kun koblet til plattformene Gullfaks og Snorre og ikke til land, og er bygget ut etter Petroleumsloven.