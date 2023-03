Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen fikk utbetalt 7,08 millioner kroner i fjor

Statkraft-sjefen tjente mer i 2022 enn året før, men utbetalingen var bare noe høyere enn i 2020.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

Christian Rynning-Tønnesen fikk 7,08 millioner kroner i samlet godtgjørelse i 2022.

Grunnlønnen lå på 6,04 millioner, mens opptjent bonus stod for 808.000 av disse kronene. Det viser årsrapporten som ble lagt frem torsdag.

Statkraft-sjefen fikk til sammenligning 6,85 millioner i samlet godtgjørelse i 2021. Av det var 802.000 kroner opptjent bonus i løpet av året. Grunnlønnen var på 5,83 millioner kroner. Året før det igjen, i 2020, fikk han utbetalt rett over syv millioner kroner.

Statkraft har også lagt frem tall for fjoråret. Den statseide kraftkjempen leverte et rekordsterkt resultat for 2022, et år som var preget av svært høye kraftpriser.

Resultat etter skatt for 2022 kom på 25,6 milliarder kroner, mot 16,1 milliarder kroner året før. Selskapet foreslår et rekordstort utbytte på 17,2 milliarder kroner for 2022.