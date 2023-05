Fem år etter Hydro-skandalen i Brasil: – Som om vi ikke eksisterer

BARCARENA (E24): Beskyldninger om forurensning hagler fortsatt mot Hydros virksomhet i Brasil. Nå vil 11.000 familier saksøke det norske selskapet.

– De forurenser luften med kull. Forurenser drikkevann og elver, sier urfolkslederen Dona Maria do Socorro.

– Det er som døden, og som om vi ikke eksisterer, sier hun.

Socorro representerer Quilombo-folket i regionen Parà nord i Brasil.

Hun er sterkt kritisk til Hydros virksomhet her.

Socorro sitter på en plaststol utenfor huset i bydelen Barcarena, like ved Hydros aluminiumsraffineri Alunorte.

For fem år siden førte et kraftig regnskyll til flom, ødeleggelser og forurenset drikkevann i regionen. Hydro ble beskyldt for å ha sluppet ut rødslam, et avfallsprodukt ved aluminiumsproduksjon.

– Hydro har hele tiden fastholdt at det ikke var utslipp fra deponiene ved Alunorte under det kraftige regnfallet i 2018, sier kommunikasjonssjef Halvor Molland i Hydro til E24.

Torsdag forrige uke kom nyheten om at Hydro selger 30 prosent av Alunorte til den sveitsiske råvaregiganten Glencore. Transaksjonene har en selskapsverdi på nær 12 milliarder kroner.

Urbefolkningen fortviler

I Barcarena, området hvor Hydros raffineri ligger, bor noen av Brasils fattigste mennesker. Flere mener Hydro har ødelagt livsgrunnlaget deres ved å forurense drikkevann og elver.

Blant dem er Socorro. Den eldre damen er dratt i ansiktet, som hun skjuler bak briller og en fedorahatt. Hun har kjempet en lang kamp for urfolks rettigheter i området.

– Jeg vil at statsministeren i Norge skal komme hit og drikke vannet. Han må komme hit og se hva som skjer, sier hun.

LEI OG FORBANNA: Dona Maria do Socorro bruker sterke ord for å beskrive situasjonen. – Hver dag så dør vi litt mer, sier hun til E24.

Socorro mener at før regnværet natten til 17. februar for fem år siden, var jorden dyrkbar og vannet rent.

– Hydro har ødelagt alt. Vi er folk fra skogen. Vi vet når noe er galt med vannet, fuglene og frukten.

Hun lener seg frem og slår hånden i bordet.

– Jeg er sikker på at alt startet med Hydro.

Det norske selskapet er forelagt alle uttalelsene fra Socorro.

Hydro i Brasil Hydro driver verdens største aluminaraffineri utenfor Kina: Alunorte i delstaten Pará, nordøst i Brasil. Alumina er den viktigste ingrediensen i aluminium, og raffineres fra råstoffet bauksitt.

Hydro kjøpte Alunorte fra det brasilianske selskapet Vale i 2011, etter å ha vært deleier i en årrekke. I slutten av april i år kom nyheten om at råvaregiganten Glencore kjøper 30 prosent av aluminaraffineriet. Etter transaksjonene vil Hydro sitte igjen med en eierandel på 62 prosent.

Hydro eier også 51 prosent av aluminiumsverket Albras i samme område. I tillegg eier og drifter Hydro bauksittgruven Paragominas, har eierandeler i en annen bauksittgruve (MRN) og drifter et 240 kilometer langt rør som frakter bauksitt til Alunorte-raffineriet.

Totalt er 64 millioner kubikkmeter bauksittrester lagret ved Alunorte. Raffineriet genererer ca. 4,1 millioner tonn bauksitt per år.

Natt til 17. februar 2018 falt det mer enn 250 millimeter regn i Barcarena. Regnet førte til flom, ødeleggelser og forurenset drikkevann i regionen. I etterkant ble Hydro beskyldt for å ha sluppet ut rødslam bevisst.

Ifølge Hydro var det ikke lekkasjer fra selskapets rødslamdeponier, noe som mer enn 90 inspeksjoner, inkludert fra lokale og nasjonale myndigheter, har bekreftet. Hydro har derimot innrømmet lekkasjer og utslipp av delvis behandlet regnvann i en kanal som hadde utløpt lisens.

Hydro måtte betale 50 millioner kroner i bøter for miljøkriminalitet til delstaten Parà på grunn av bruken av den ulisensierte kanalen. De ble også pålagt å halvere produksjonen ved Alunorte i halvannet år. Hydro vil ikke gå ut med totale tapstall, men et tidlig anslag var på 2,9 milliarder kroner.

Hydro har lagt frem to granskingsrapporter, én intern og én ekstern, som begge konkluderte med at dreneringen av regnvann ikke hadde hatt noen miljøeffekt. Vis mer

Redde når det regner

Nærmere Hydros fabrikk, i nabolaget Villa Nova, bor Clarice Rodrigues og ektemannen. Dette er en av familiene som hver uke mottar rent drikkevann i 20-liters dunker fra Hydro.

Distribusjonen av drikkevann til 1.540 familier startet i 2018 som et frivillig initiativ fra Hydro, ifølge selskapet selv.

En liten brønn med det som ser ut som skummet melk står mellom to nabohus. Brønnen kan ikke lenger brukes. Vannet er forgiftet, ifølge Rodrigues.

– Vannforsyningene fra Hydro skulle visst slutte å komme i 2022. Men de kommer fortsatt, heldigvis, sier Rodrigues.

BRØNN TIL BESVÆR: Clarice Rodrigues og Maria står foran den defekte brønnen de to naboene deler.

Hun klør seg på armen gjentatte ganger, noe hun mener kommer av forurenset vann. Nabo Maria kommer tassende forbi med fire barn i hælene. Hun sier hun frykter for livet til sine totalt syv barn.

Hydro holder på å installere sirener ved Alunorte som en del av et varslingssystem som kan brukes ved ulike nødsscenarioer. Totalt skal åtte sirener bli installert i området. Hydro sier lokalbefolkningen vil bli varslet ved øvelser.

Ifølge Rodrigues, som har bodd her i ti år, har sirenen allerede ringt to ganger. Hydro sier det blant annet ble gjennomført en øvelse 31. mars i år.

Massesøksmål mot Hydro

Rundt 40.000 mennesker står nå bak et massesøksmål mot Hydro i Brasil. Advokat Ismael Moraes fører søksmålet som skal gå for en nederlandsk domstol til høsten.

– Dette handler om hele verdikjeden til Hydro. De bryr seg ikke om lokalbefolkningen. Det er forferdelig, sier Moraes til E24.

HYDRO-NABO: Silvio Marzio Britto har bodd ved elven San Fransisco, tre kilometer fra Hydro, i 20 år. Han opplever at det er mindre fisk etter regnværet i 2018. – Reker, som jeg solgte og spiste før, er nesten helt borte.

Inne på kontoret i Belém viser advokaten til en drøss med sakspapirer. 11.000 familier hevder å være påvirket av Hydros produksjon.

– Det som har skjedd kan vi ikke gjøre noe med, men vi kan endre ting for den neste generasjonen, sier Moraes.

– Hva vil gjøre folk fornøyde?

– Folk føler seg fanget. De er nødt til å drikke forurenset vann og spise forurenset mat. Det går ut over deres mentale helse. De har ikke noen andre steder å dra, sier han og refererer spesielt til de fattigste familiene.

– De fleste vil ha helsehjelp, sier Moraes.

MYE ANSVAR: Advokat Ismael Moraes har spesialisert seg i miljøkriminalitet og fører et stort søksmål mot Hydro. – Jeg føler jeg har blitt eldre ved å ta på meg denne saken, men det føles meningsfullt, sier han til E24.

En annen del av søksmålet handler om klimautslippene til Hydro. For å lage aluminium, bruker Hydro kull og tungolje. De samlede utslippene til Hydro i Brasil ligger på over 5,5 millioner tonn CO₂ årlig, ifølge selskapet. Det tilsvarer over ti prosent av Norges totale årlige utslipp.

Moraes og saksøkerne mener Hydro forurenser luften i tillegg til vannet.

Hydro mener flere hendelser ikke fant sted

Hydro tilbakeviser alle påstandene som kommer frem i søksmålet og fra urbefolkningen.

– Kravene som er fremmet for domstolen i Rotterdam er en del av en «forumshoppingstrategi», siden de overlapper med krav som allerede er brakt inn for brasilianske domstoler, og hvor noen av dem allerede er avvist, sier kommunikasjonssjef Halvor Molland.

HYDROS BRASIL-SJEF: John Thuestad har med seg et sikkerhetsteam når han er på besøk i Brasil.

Han opplyser om at den nederlandske saken tar for seg ni påståtte hendelser i løpet av de to siste tiårene.

– Noen av dem har funnet sted, andre ikke. Ingen av dem kan ha forårsaket skadene som blir påstått av saksøkerne, sier Molland.

– Den viktigste hendelsen er det angivelige utslippet fra deponiet for bauksittrester ved Alunorte etter det kraftige regnskyllet i 2018. Vi mener at ingen slike utslipp fant sted, noe som også er bekreftet av mer enn 90 inspeksjoner, inkludert fra ulike brasilianske myndigheter, sier han.

Bauksittrestene som lagres ved Alunorte ikke er giftig materiale og lagres ved bruk av det som kalles «beste tilgjengelige teknologi», ifølge Molland.

Hydro jobber også med å minske klimagassutslippene ved å bytte ut kull og tungolje med flytende gass og fornybar energi.

Sover godt om natten

For å komme ut til fabrikkområdet i Barcarena fra storbyen Belém, går reisen først via buss og deretter båt. Fem biler med sikkerhetsvakter følger teamet fra Hydro.

– Er det vanlig?

– Ja, vi er gringoer, vet du, sier Hydros Brasil-sjef John Thuestad.

– Så det er ikke kommet på grunn av hva som skjedde i 2018?

– Nei, nei, vi har alltid hatt det, sier han, og sikter til sikkerhetsvaktene.

Thuestad tok over som Brasil-sjef i mai 2018, tre måneder etter regnværet.

forrige





fullskjerm neste RØDSLAM: Et avfallsprodukt fra prosessen med å ta alumina ut av bauksitt i aluminiumsproduksjon. Her fra Hydros Alunorte-raffineri. 1 av 4 Foto: Matthis Kleeb / E24

Inne på Hydros fabrikk i Barcarena er det store avstander mellom kontor, raffineri og de såkalte rødslamdeponiene: Store bassenger fulle av rødt vann pryder det enorme fabrikkområdet.

Konflikten etter hendelsen i 2018 har oppstått på grunn av manglende tillit, ifølge bærekraftssjef Eduardo Figuereido i Hydro.

– Vi må bevise ting, hele tiden. Men jeg sover godt om natten. Hydro har sterke verdier, sier Figuereido.

– Hva tenker du om søksmålet?

– Jeg er ikke enig. Vi har respondert på alle anklager. Det er legitimt at de tar saken, men jeg er sikker på at vi vinner, sier han.

BESTE PRAKSIS: – Alle vet at denne industrien skaper avtrykk, men filosofien er å finne måter å gjøre det bedre på, sier Hydros brasilsjef John Thuestad.

Kommunikasjonssjef Molland sier at helseplagene som saksøkerne opplyser at de lider av, finnes i enhver vanlig befolkning.

– Disse plagene har flere mulige årsaker – fra lokale sosioøkonomiske forhold til endemiske sykdommer. Størstedelen av Barcarena-distriktet mangler et ordentlig kloakksystem og slipper ubehandlet avløpsvann rett ut i lokale vannsystemer, sier han.

Han mener det også er flere juridiske grunner som taler for at søksmålet i Nederland skal avvises. Blant annet skal flere av de som er med i søksmålet bo langt unna de aktuelle områdene, ifølge Hydro.

Milliondryss signert Hydro

Etter hendelsen i 2018 har Hydro tatt initiativet til en rekke tiltak i området.

Selskapet har blant annet doblet vannkapasiteten, som betyr at de kan rense mer avfallsvann fra raffinerivirksomheten enn før.

HØYERE KAPASITET: Hydro har investert rundt en halv milliard for å doble renseanlegget på Alunorte-raffineriet.

I tillegg til rent vann til 1.540 familier, har Hydro finansiert en rekke sosiale tiltak. Blant dem er tre aktivitetssentre i området.

Ifølge selskapet selv har Hydro investert rundt 550 millioner kroner gjennom 26 sosiale programmer i Barcarena-distriktet.

– Alle disse sosiale tiltakene, er det på grunn av det som skjedde i 2018?

– Vi så klart at Hydro på en måte hadde glemt å være en god nabo, og dermed mistet tillit i lokalsamfunnet. Vi burde ha vært mer aktive, og det er noe vi har lært av, sier Brasil-sjef Thuestad.

Urfolksleder Dona Maria do Socorro er klar i sin tale.

– Vi vil at Hydro skal stoppe.

ET LITE HÅP: – Jeg vil ikke ha ballettkurs, jeg vil ha rent vann, sier Socorro. Hun har et lite håp om at søksmålet mot Hydro skal endre ting for lokalbefolkningen i Barcarena.

Socorro mener at Hydro ikke har tatt nok ansvar etter hendelsen i 2018. Det folk i området trenger, ifølge henne, er medisinsk hjelp.

– Jeg er mye trist. Vi føler oss isolert her og folk har blitt syke.