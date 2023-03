Norsk eksport av gass i rør fortsetter å falle

Eksporten av norsk rørgass til EU har falt med 8 prosent i årets to første måneder.

Ifølge Terje Aasland (t.h.) har hverken han eller Jonas Gahr Støre lovet maks produksjon av norsk gass hele tiden. De har bare lagt til rette for muligheten for det.

«Alle er tjent med» at Equinor reduserer salget av norsk gass til Europa når etterspørselen ikke er topp.

Det er budskapet til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)i et skriftlig svar til partiet Rødt.

Både Rødt og SV har stilt spørsmål til Aasland om hvorvidt Norge leverer det maksimale vi kan av gass.

Det skjer etter at E24 kunne fortelle at Equinors eksport av rørgass rørgassRørgass er gass sendt gjennom rørsystemer. Alternativet er gass sendt som nedkjølt og flytende (LNG) på på skip. ble redusert med 9 prosent i 4. kvartal i fjor.

I 4. kvartal var prisen på gass fortsatt skyhøy, men også i nær fritt fall. Overfor sine investorer fortalte Equinor at de i dette kvartalet derfor valgte å prioritere verdi (pris) fremfor volum.

Bremser fortsatt

Også inn i 2023 har salget av rørgass fortsatt å falle. De første to månedene av 2023 ble det levert 8,4 prosent mindre norsk rørgass til EU enn i januar-februar 2022 (se figuren over).

Det viser ferske tall fra den belgiske tenketanken Bruegel. De overvåker flyten av rørgass til EU ved hjelp av data fra transportsystemet Entsog.

Norsk gass er nesten lik Equinor. Det delvis statseide selskapet produserte i 2022 ca. 80 prosent av all gassen som selges fra norsk sokkel. Aker BP og Shell sto for henholdsvis 7 og 8 prosent.

Kun lovet maks «mulighet»

– Norge leverer alltid maksimalt av sin kapasitet, i de rørledningene som er.

Det var budskapet til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) flere ganger i fjor.

– Det viktigste vi kan gjøre, er å levere så mye gass som mulig hver dag.

Det sa Aasland så sent som i oktober i fjor.

I svaret til Rødt kan Aasland nå fortelle at dette ikke må tolkes som at de to har sagt at selskapene på sokkelen skal produsere maks gass. Bare at myndighetene har lagt til rette for muligheten for at så kan skje.

– Det er i denne situasjonen vi har uttalt at det viktigste Norge kan bidra med overfor Europa, er at rettighetshaverne har mulighet til å produsere og selge så mye gass som mulig hver dag.

Det skriver Aasland og fortsetter:

– Innenfor de myndighetsbestemte rammene er det rettighetshaverne på norsk kontinentalsokkel som er ansvarlig for å produsere, markedsføre og selge sin gass i markedet.

Rødts Sofie Marhaug er ikke fornøyd med olje- og energiministerens svar på hennes spørsmål.

– Vender og vrir

Svaret til Aasland tas ikke godt imot hos spørsmålsstilleren på Stortinget.

– Det er alltid spennende å vende og vri på virkeligheten slik at man slipper å innrømme noe som helst. Det endrer jo ikke på det faktum at regjeringen har fremstilt de faktiske forholdene feil.

Det er tilbakemeldingen fra Rødts energipolitiske talsperson Sofie Marhaug.

Ifølge Marhaug har Støre og Aasland bare «flottet seg» med ord. Dette fordi hun mener at de to ikke har brukt statens eierskap på 67 prosent i Equinor til å følge opp løftene til Europa.

– Frekt

Marhaug er enda mindre fornøyd med at Aasland mener at «alle er tjent med» at gassalget fra Norge reduseres i perioder der det tilbys mye annen gass til Europa.

– At det som skal være lønnsomt og beleilig for norske produsenter i en slik situasjon er noe som «tjener alle», det er egentlig litt frekt å påstå, heter det fra Marhaug.

Hun mener at balansen mellom tilbud og etterspørsel i gassmarkedet fortsatt ikke fungerer særlig bra. Dette fordi Russland siden i fjor høst har redusert sin gasseksport til et minimum.

Selv etter det kraftig prisfallet i 4. kvartal i fjor og hittil i år, så ligger gassprisen fortsatt 80 prosent over hva snittprisen var i årene 2018–2021 (se figuren over).

I disse årene var gassprisen veldig lav i 2020 på grunn av pandemien og veldig høy høsten 2021. Det siste fordi Russland innledet invasjonen i Ukraina i gassmarkedet noen måneder før tanksene rullet over grensen 24. februar 2022.

– Fulle gasslagre og vedlikehold

I sitt svar til Rødt kommer Aasland med en forklaring på hvorfor han mener Norge reduserte salget av rørgass i 4. kvartal i fjor.

Ifølge Aasland skyldes det en kombinasjon av mindre salg til Storbritannia på grunn av full gasslagre der, planlagt vedlikehold og ikke-planlagt driftsstans.

Slike forklaringer ble derimot ikke brukt av Equinor i en presentasjon for investorer nylig. Der het det at nedgangen skyldtes lavere etterspørsel og dermed lavere priser.

Tallene fra Bruegel viser også at den prosentvise nedgangen i salget av rørgass til Storbritannia i 4. kvartal av 2022 kun var marginalt større enn nedgangen i salget til EU i samme kvartal.

Kan prioritere olje fremover

Gasslagrene i EU er nær rekordhøye til denne tiden på året å være (se figuren over).

Prisen på rørgass til Europa (på TTF-børsen i Nederland) er nå på sitt laveste siden august 2021. Omregnet til dollar pr. fat olje ligger gassprisen lavere enn Brent olje. Den handles nå til ca. 85 dollar pr. fat.

Det borger for at Equinor fremover vil prioritere produksjon av olje fremfor gass på feltene som produserer begge deler. Høyt gassuttak tidlig på disse feltene kan gjøre at mer olje blir liggende igjen i reservoarene uten noen verdi.

– Hvis vi ser at gassprisen er lavere enn oljeprisen, og vi risikerer å tape verdier på lang sikt, så kan vi gjøre endringer. Dette handler om å skape verdier på lang sikt.

Det var budskapet fra Equinors konsernsjef Anders Opedal til sine investorer i februar.