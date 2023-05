Frykter havvind blir unødig dyrt: – Ekstremt stor regning

Regjeringens havvindplaner vil koste skattebetalerne for mye, mener Alfred Bjørlo i Venstre. – Helt unødvendig.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker flytende vindturbiner i Rogaland. Norsk havvind skal i første omgang bare sendes til Norge, og flere partier er bekymret for at prosjektene vil kreve altfor mye statsstøtte.

Regjeringen har tidligere foreslått et tak på 15 milliarder kroner i statsstøtte for bunnfast havvind i området Sørlige Nordsjø 2. Onsdag kveld kom nyheten om at rammen sprekker med 8 milliarder kroner, ifølge NRK.

Dermed jekkes taket på støttebeløpet opp til 23 milliarder kroner.

Flere partier er bekymret for kostnadene, og mener at regningen for statsstøtten til havvind er for høy.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V).

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) har stilt spørsmål til olje- og energiministeren om prislappen. Sørlige Nordsjø 2 alene vil kreve statsstøtte på flere titalls milliarder, tror han.

– Det fortvilende er at dette er helt unødvendig, sier Bjørlo til E24.

– Jeg er ingen ekspert, men det kommer til å bli dyrere. Regjeringen har allerede vært ute og kommet med den innrømmelsen, og tallene som ligger til grunn for 15 milliarder er utdaterte, sa Bjørnlo rett før nyheten om kostnadsprekken kom ut.

Han peker på at regjeringens auksjonsrådgivere Vista Analyse og Guidehouse mener tallene i regjeringens havvind-proposisjon er for lave. Det opplyste olje- og energiministeren i et brev til energi- og miljøkomiteen på Stortinget i mai.

Rådgiver anbefalte høyere garantipris: Regjeringen har foreslått for Stortinget at staten skal garantere en strømpris på maksimalt 66 øre kilowattimen til utbyggerne i Sørlige Nordsjø 2

Regjeringens auksjonsrådgiver Vista Analyse og Guidehouse har i ettertid sagt at taket for garantiprisen er satt for lavt, opplyste olje- og energiminister Terje Aasland i et brev til energi- og miljøkomiteen på Stortinget i mai

Vista Analyse og Guidehouse sier på sine nettsider at de har anbefalt regjeringen å sette en maksimal garantipris på 106 øre kilowattimen

Erfaringen fra andre land er at utbyggerne krever mye mer enn det den norske regjeringen har foreslått for Sørlige Nordsjø 2. I en irsk havvindauksjon nylig krevde vinnerne i snitt en garantert strømpris på rundt én krone kilowattimen

Den irske auksjonen hadde en maksimal garantipris på 150 euro per MWh, som for tiden tilsvarer om lag 1,80 kroner kilowattimen

Pareto Securities har anslått at havvindprosjekter i Sørlige Nordsjø 2 vil kreve mellom 80 og 115 euro per megawattime, eller mellom 90 og 130 øre kilowattimen, for å være lønnsomme

Behovet for statsstøtte er beregnet ut fra NVE-tall. Disse tar ikke hensyn til kraftig økte kostnader for turbiner, råvarer og logistikk i kjølvannet av coronakrisen og Ukraina-krigen, skriver regjeringen i sitt forslag til Stortinget

Ifølge Wind Europe har turbinkostnadene økt 25–40 prosent i det siste Vis mer

– Ekstremt stor regning

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen sa i forrige uke til E24 sa at det er mulig å få lønnsomme havvindprosjekter og store mengder kraft til Norge. Men da må anleggene være større, og de må kobles til Europa og ikke bare til Norge, mente han.

– Når regjeringen gjør det motsatte, så påfører de skattebetalerne en ekstremt stor regning, helt unødvendig, sier Bjørlo.

Regjeringen fryktet høyere norske strømpriser hvis havvindanleggene kobles til Europa, og ønsket å kun ta strømmen til Norge.

– Når du bevisst gjør den første utbyggingen ulønnsom, så kan det sette norsk havvind i vanry og sette en skrekk i skattebetalerne slik at ytterligere utbygginger begrenses, sier Bjørlo.

– Kan ødelegge

Før dagens nyhet fra regjeringen hadde Terje Halleland (Frp) ventet at taket for statsstøtten til Sørlige Nordsjø 2 ville bli økt fra 15 til 23 milliarder kroner.

– Forutsetningene for å bygge ut Sørlige Nordsjø 2 er ikke lenger til stede. Dette ligger veldig langt til havs og på stort dyp, og det blir feil å prioritere dette nå, hvis det krever så enorm støtte. Det kan ødelegge for hele satsingen på havvind i Norge, sier Halleland.

– Bjørlo vil bygge ut dette med koblinger til Europa?

– Det vil jeg advare mot. Det er den samme summen som skal betales. Vi frykter at kundene vil få regningen i form av høyere strømpriser i Norge, sier Halleland.

– Nærliggende

Da E24 møtte statssekretær Andreas Bjelland-Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet tidligere onsdag, utelukket han ikke at havvind i Sørlige Nordsjø 2 kunne kreve mer i subsidier.

– Det er nærliggende å tenke at Stortinget vil endre på taket som del av det som endres på av rammebetingelser, sa han til E24 før kostnadssprekken ble kjent.

– Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å se de store havvindprosjektene bli bygget i Norge, samtidig som vi må være ærlige på den kostnadsutfordringen som havvindbransjen har akkurat nå, og som ikke er unik for Norge, sier Bjelland-Eriksen.

Statssekretær Andreas Bjelland-Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet.

– Fundamentalt uenig

– Alfred Bjørlo mener dere helt unødvendig påfører skattebetalerne en ekstremt stor regning. Dere kunne heller hatt større parker og latt utbyggerne koble seg på Europa, mener han. Hva sier du til det?

– Jeg er fundamentalt uenig med Bjørlos analyse, sier Bjelland-Eriksen.

Han peker på at havvindparker i dag har behov for subsidier. Ifølge Bjelland-Eriksen sier en NVE-rapport fra februar at støttebehovet er omtrent like stort uavhengig av om parken bare kobles til Norge eller om den også kobles til Europa.

– Vi må ikke lure oss selv til å tro at quick fix-løsningen på at kostnadene for havvind akkurat nå er høye er å ta alle de gevinstene som ville kommet kundene på land til gode og så gi dem til havvindparken. Det er en måte å ødelegge den langsiktige tenkningen i havvindsatsingen på, sier han.

Hvis det skal bygges ut mer kraft, så kunne vindkraft på land vært en rimeligere løsning for skattebetalerne. Men det har vært mye lokal motstand, og det er for tiden få prosjekter til behandling hos NVE.

– Det er ikke tvil om at vi kan bygge ut vindkraft på land relativt billig i Norge. Så har det vært relativt utfordrende å få aksept for det, sier Bjelland-Eriksen.

Høyre vil dra i nødbremsen

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) vil be regjeringen trekke havvind-forslaget, fordi det blir for dyrt.

– Å subsidiere dette prosjektet med betydelig mer enn 15 milliarder vil gi oss en dårlig start og kan føre til at Norges havvindsatsing bremser opp. Det er helt unødvendig. Det er meningsløst å bruke skattebetalernes penger til å subsidiere et prosjekt som kunne klart seg på egne ben, sier han.

Nikolai Astrup (H) vil be regjeringen trekke havvind-forslaget. Onsdag trakk Høyre seg fra forhandlingene.

– Hvis det kreves rundt 20 milliarder i statsstøtte i Sørlige Nordsjø og tilsvarende på Utsira Nord, vil folk akseptere det?

– Nei, det er det vi er bekymret for. Vi frykter at oppslutningen om havvind vil svekkes hvis dette skal være utgangspunktet for Norges havvindsatsing. Da mener vi det er viktig å dra i nødbremsen. Det blir for dyrt, vi bør i stedet bygge ut på en lønnsom måte, med hybridkabler, sier han.

Med andre ord vil også Høyre koble havvinden i Sørlige Nordsjø 2 til Europa.

– Regjeringen ønsker ikke å koble dette til Europa fordi de frykter dyrere strøm?

– Det er jeg ikke så bekymret for. Bygger du ut 20 terawattimer (TWh) som er potensialet i hele Sørlige Nordsjø 2 og dimensjonerer det slik at mer kraft strømmer til Norge enn landet man er koblet til, så vil eventuell prissmitte oppveies av at det norske markedet tilføres langt mer kraft, sier Astrup.

Sintef-sjefforsker: – Utrolig vanskelig

– De første prosjektene på norsk sokkel vil være dyrere enn mange andre steder, sier Pareto Securities-analytiker Bård Rosef.

Han peker på at kostnadsnivået varierer mellom ulike prosjekter. Området Sørlige Nordsjø 2 ligger på ganske dypt vann og ligger langt unna land, og driftskostnadene er trolig relativt høye, påpeker Rosef.

Selv om taket på støttebeløpet nå heves til 23 milliarder kroner, er det fortsatt ukjent hva som faktisk vil bli utbetalt. Det vil komme an på hva strømprisene ligger på når havvindparkene er på plass. Dersom strømprisene blir høyere enn garantiprisen, trenger ikke staten å betale ut støtte.

– Det er utrolig vanskelig å si hva prisnivået vil være rundt 2030. Det har vært voldsom prisøkning på råvarer og finansiering, og den norske kronekursen virker inn, sier John Olav Tande, sjefforsker i Sintef Energi.

John Olav Tande er sjefforsker i Sintef Energi og leder et statsstøttet senter for forskning på fornybar energi.

Tande leder FME Northwind, et statsstøttet forskningssenter som blant annet skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind.

– Hvis man tenker at det er som i dag i 2030, er det åpenbart at prisene vil være høyere enn det vi har sett de siste årene. Men verdenssituasjonen kan også stabilisere seg og råvareprisene falle. Det er mye usikkerhet, sier han.

– Irland skal gi rundt 100 øre kilowattimen i garanterte priser etter en fersk auksjon?

– Det er kanskje den beste indikatoren du har på hva havvind koster nå. For noen år siden ble Dogger Bank bygget med garanterte priser på rundt 40 pund per megawattime (i 2012-priser, tilsvarer rundt 83 øre kilowattimen i dag), men siden dette har prisene steget. Det er absolutt et signal om hva det koster, sier Tande.