Krever statlig dialog om vindkraft: – Kan ikke bare skyve ansvaret over på oss

NVE mener det er ambisiøst å bygge mer vindkraft i Finnmark innen 2030, og kraftbransjen krever at staten bidrar til dialog med reindriften. – De må selv ta grep, sier Åslaug Haga i Fornybar Norge.

Dette bildet viser vindkraftverket i Kjøllefjord. Regjeringen har ha mer vindkraft i nord for å skaffe mer kraft til klimatiltak som elektrifiseringen av Melkøya og til ny industri, og av hensyn til nasjonal sikkerhet. Men det er mye motstand, og Fornybar Norge ber staten bidra til dialog.

Regjeringen har sagt ja til å bruke rundt to prosent av Norges kraftforbruk på å kutte utslipp ved Equinors anlegg på Melkøya i Hammerfest fra 2030.

Forutsetningen for dette er at det skal bygges ut ny kraftproduksjon tilsvarende det Equinor skal bruke.

Nye kraftverk gir naturinngrep, og miljøvernere og samiske aktivister er bekymret for vindkraftens påvirkning på reindriften.

Bransjeorganisasjonen Fornybar Norges leder Åslaug Haga krever at regjeringen tar grep for å få til dialog om å få på plass ny vindkraft før 2030.

– Dette er en voldsom forpliktelse for regjeringen, og den må ta grep for å klare det. Vi mener det er helt nødvendig at regjeringen lager en plan for hvordan den skal klare dette, og setter i gang en dialogprosess som ikke minst vil være viktig for å få de samiske miljøene ombord, sier Haga.

Tidligere i år var det demonstrasjoner mot regjeringen i Oslo fordi vindkraften på Fosen i Trøndelag fortsatt var i drift, 500 dager 500 dagerdet nærmer seg 700 dager siden Fosen-dommen ble offentliggjort den 11. oktober 2021 etter høyesterettsdommen som fastslo at konsesjonen var ugyldig.

Utbyggere av vindkraft i Finnmark opplyser i meldinger til NVE at det har vært vanskelig å få til samtaler med reinbeitedistriktene.

Den blå teksten viser noen av stedene hvor det er søkt om eller meldt inn planer om nye vindkraftverk i Finnmark. Bare fire av disse er for tiden under behandling av NVE, nemlig Digermulen, Laksefjorden, Davvi og Sandfjellet.

– Krever sosial aksept

Det er for tiden fire vindkraftverk i Finnmark som ligger til behandling hos NVE. Utbyggere sier til E24 at de kan klare å bygge ut innen 2030, men at det krever svært kort saksbehandlingstid.

Dessuten må den planlagte nye kraftlinjen fra Skaidi til Lebesby være på plass i tide.

– Dette henger tett sammen, og dette må skje i høy fart, sier Harald Dirdal, som ønsker å bygge ut vindprosjektet Davvi i Lebesby kommune i Øst-Finnmark.

Både han og Fornybar Norge mener det er mulig å få bygget ut mer vindkraft i Finnmark innen 2030, slik regjeringen ønsker.

– Vi håper det er mulig å få det til. Det skal ikke stå på næringa. Jeg opplever at næringa står og sparker i grusen og er villig til å kjøre i gang, men vi kan ikke gjøre noen ting uten konsesjon. Og det krever sosial aksept, sier Haga til E24.

– Regjeringen har tatt på seg en krevende oppgave, legger hun til.

Åslaug Haga er leder av bransjeorganisasjonen Fornybar Norge.

Frykter å få skylden

Opposisjonen på Stortinget og lokalpolitikere i Finnmark er bekymret for kraftmangel og høyere strømpriser i Nord-Norge.

Afry Management Consulting har anslått at elektrifiseringen isolert sett kan øke strømprisen i Nord-Norge med åtte øre kilowattimen i 2030, sammenlignet med å ikke gjennomføre dette tiltaket.

Haga frykter at kraftbransjen får skylden hvis det ikke lykkes å bygge ut mer kraft, og tror det blir vanskelig uten statlig hjelp.

– De kan ikke bare overlate dette til konsesjonsmyndighetene og næringen, de må selv ta grep og lage en plan for hvordan dette skal gå i hop. Det har vi ikke sett noe tegn til ennå, men vi håper det kommer, sier hun.

– Det vi er redd for som næring er at vi skal bli stilt til veggs i 2030 hvis man ikke klarer å komme opp med ny kraft. Regjeringen må ta grep, de kan ikke bare skyve ansvaret over på oss, sier Haga.

– Ikke NVE som er flaskehalsen

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gir konsesjoner. NVE-sjef Kjetil Lund åpner for å gå noe raskere frem, men understreker at saksbehandlingen må være forsvarlig.

– Hvor krevende blir det å få vindkraft tilsvarende Melkøyas forbruk innen 2030?

– Det er ambisiøst. Det er en grunn til at prosesser rundt kraft og nett tar tid. Det er store miljø- og naturverdier, og det er mye engasjement rundt disse sakene og de er ofte konfliktfylte. Men vi i NVE skal gjøre det vi kan for å bidra til fortgang i prosessene, sier Lund til E24.

Fremover vil NVE prioritere Finnmark i saksbehandlingen. Men det er ikke NVE som gjør det krevende å få bygget mer vindkraft, mener NVE-sjefen.

– Det er ikke NVE som er flaskehalsen her. Hadde det bare handlet om endringer i NVE så hadde det vært enkelt å løse disse sakene. Men det er virkeligheten der ute som er krevende. Det er stort engasjement rundt disse sakene, sier Lund.

Kjetil Lund er direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Ikke god idé å kutte svinger

Frem til å nå har det normalt tatt 6–7 år fra en aktør sender melding om at den vil bygge et vindkraftverk og frem til det er i drift. Kraftlinjer tar gjerne 7–14 år.

– Men man kan ikke komme ned fra dagens 6–7 år til bare 2-3-4 år på disse prosessene?

– Det vil fremdeles gå med ganske mye tid i disse prosessene. Det er fordi vi i Norge har valgt å ha ganske omstendelige konsesjonsrunder med flere runder og høringer hvor folk kan varsle at de er mot trasévalg og annet. Det meste av dette regelverket er lovfestet og bestemt av Stortinget, sier Lund.

Han trekker frem et eksempel; Halve verdens bestand av dverggås finnes i Stabbursdalen, på strekningen der kraftlinjen Skaidi-Lebesby skal gå.

– Dette er en viktig naturverdi, også internasjonalt. Det har vi derfor bedt Statnett tilleggsutrede løsninger for. Jeg tror ikke det er en god idé å kutte noen svinger her, sier Lund.

– Etter vindkraftdebatten og det konfliktnivået vi har sett så tror jeg det er en god investering å gjøre skikkelig arbeid i bunn for å sikre gode beslutninger, selv om det tar noe tid. Vi må ha gode prosesser som bygger tillit, både for vind på land og til havs og for nett. Det skal NVE bidra til, sier han.

– Ikke alt vil kunne realiseres

Regjeringen sier den skal legge frem flere tiltak i løpet av høsten for å avbøte arealkonfliktene med reindriften. Håpet er å få bygget ut mer kraft og kraftlinjer av hensyn til ny industri, klimatiltak og nasjonal sikkerhet.

Totalt har ulike aktører i nord søkt og meldt om planer eller fått konsesjon til vindkraft på land med samlet kapasitet på 3.000 megawatt (MW). Fire kraftverk på totalt 2.450 MW er for tiden under behandling hos NVE.

– Ikke alt vil kunne realiseres, og inngrepene må være innenfor den samlede tålegrensen til reindriften, men jeg har tro på at det vil være mulig å finne prosjekter med akseptable virkninger for relevante interessenter, skriver statssekretær Elisabeth Sæther i en e-post til E24.

Da regjeringen godkjente elektrifiseringen av Melkøya, sa den at det trolig er realistisk å realisere rundt 670 MW vindkraft 670 MW vindkraftVindkraftverkene Hamnefjell og Raggovidda har til sammen konsesjon på til å utvide med 170 MW mer enn dagens utbygde kapasitet, noe som kan skje når kraftnettet utvides med den nye kraftlinjen fra Skaidi til Lebesby. Denne har trolig kapasitet til å koble på ytterligere rundt 500 MW vindkraft. (rundt 2–3 TWh produksjon per år) i Finnmark innen 2030.