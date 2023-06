– Svært usannsynlig å nå Europas mål for havvind i 2030

Regjeringen lover at de to første norske havvindparkene skal være i drift i 2030. Britisk ekspert advarer om at det blir nær umulig å nå alle de europeiske landenes mål for havvind innen da.

Europeiske ledere som (f.v) Belgias statsminister Alexander De Croo, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Tysklands kansler Olaf Scholz kan ha satt seg urealistiske mål for havvind.

– Vi er helt klare på at vi skal være i produksjon på de første feltene til havs i løpet av 2030. Det kommer vi til å få til.

Det var løftet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) nylig kom med på Statkrafts årlige konferanse om fornybar energi.

Disse to første, store norske vindparkene til havs, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, er planlagt med en samlet effekt på 3 gigawatt (GW).

Det skal igjen gi en forventet årlig produksjon på over 13–14 terawattimer (Twh) eller tilsvarende strømforbruket til over 800.000 husholdninger i Norge.

I Europa har politiske ledere lansert et mål om til sammen 120 GW havvind innen 2030.

Det er det svært usannsylig at de vil lykkes med. Det er den klare konklusjonen fra den britiske eksperten Richard Aukland.

Han jobber i analyseselskapet 4C Offshore, som er eid av det norske seismikkselskapet TGS. 4C Offshore har spesialisert seg på markedet for havvind.

Hvis hver vindmølle til havs har en kapasitet på 10-15 megawatt, vil det trenges 8–12.000 stykker for å nå Europas mål for havvind i 2030.

Etterslep og kapasitet

Aukland gir flere forklaringer på hvorfor de europeiske, politiske målene for havvind innen 2030 blir tilnærmet umulige å nå.

Det første er rett og slett kapasiteten i offshoreindustrien. Det er ikke nok fartøyer tilgjengelig som kan sette på plass de stadig større vindmøllene som lages for bruk til havs. Man rekker heller ikke å bygge ut produksjonskapasiteten for alle kablene som må legges på havbunnen i Nordsjøen.

Det andre er priseksplosjonen i 2022 på utbygging av havvind. Det har gjort at en rekke prosjekter har stoppet helt eller blitt utsatt.

4C Offshore har regnet på konsekvensene. For å nå målet på 120 GW i 2023 måtte det i gjennomsnitt bygges ut over 11 GW i året fremover. Men med dagens tempo ender Europa på kun 54 GW, anslår 4C Offshore.

– Investeringene falt i løpet av 2022 ettersom inflasjonen steg. Det er nå en bedring i første halvdel av 2023. Men fortsatt er man ikke i nærheten av det nødvendige antallet GW for å nå Europas 2030-mål, sier Aukland.

Analytikerne i 4C Offshore tror at Europa vil få opp igjen tempoet noe, slik at det vil bygges ut i overkant av 90 GW havvind innen 2030.

– Må ha store nok straffer

Flere utbyggere som har vunnet i auksjoner, prøver nå å reforhandle avtalene de har inngått med myndighetene – eller trekke seg.

– For øyeblikket ser vi prosjekter som er forsinket eller ikke bygges rundt om i verden. Prisene som er budt, er blitt forbigått av prisveksten, sier Aukland.

Equinor stoppet nylig Trollvind-prosjektet. Det var planlagt utbygget uten statlig støtte.

Dagens Næringsliv kunne mandag også fortelle at Equinor og BP truer med å trekke seg fra store havvind-prosjekter utenfor New York. Dette dersom de ikke får bedre kontrakter enn hva som først ble avtalt med amerikanske myndighetene.

«Straffen» for å trekke seg fra et prosjekt i USA kan være at man bare må vente en periode før man kan legge inn bud på nye prosjekter.

– Det er viktig at myndighetene setter tilstrekkelig stor straff. Dette for at utbyggerne legger inn mer risiko og pris i sine bud, sier Aukland.

– Det er ingen stor straff å vente et år eller to med å by på nytt når et prosjekt kan ta ni år å utvikle.

Analysesjef Richard Aukland i 4C Offshore

Tiltrukket av lave bud

Analysesjefen mener at utbyggerne ikke har tatt nok hensyn til faren for økt inflasjon. Samtidig mener han at myndighetene har vært for tiltrukket av de stadige lavere budene på havvind.

Resultatet er blitt kunstig lave vinnerbud. Og prosjekter som nå står i fare for å bli kansellert eller bli kraftig forsinket.

E24 har spurt Olje- og energidepartementet (OED) hva slags straff som er aktuell for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord hvis utbyggerne som vinner konkurransene, blir forsinket?

Men det ønsker ikke departementet å dele med offentligheten nå.

– Konsekvensene av en forsinkelse vil reguleres i differansekontrakten. Eventuelle sanksjoner og øvrige detaljer vil fremgå av kontrakten så fort denne er ferdigstilt, heter det i en e-post fra OED.

Tillatelser tar tid

Det er ikke bare manglende kapasitet i forsyningskjeden eller prisgaloppen på utstyr som truer de politiske målsetningene for 2030.

Det tar også fortsatt lang tid å få plass alle nødvendige tillatelser i de ulike landene. Det skyldes både miljømessige innsigelser, konsesjonsbehandlinger og designet av auksjonene.

– Ikke ett eneste land har holdt seg til sin opprinnelige tidsplan, sier Aukland.

Her i Norge mener likevel flere interesserte utbyggere som E24 har snakket med, at de skal klare å produsere fra 2030 av. Dette vel og merke hvis myndighetene holder sitt lovede tempo.