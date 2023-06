Vil ikke revurdere Trollvind til tross for nye signaler fra regjeringen

Oljenæringen skal elektrifisere seg selv med havvind, har SV og regjeringspartiene blitt enige om. Men Equinor er avventende.

Dette bildet er fra installasjonen av turbinblader på Hywind Tampen, et flytende havvindanlegg som er koblet til feltene Gullfaks og Snorre i Nordsjøen.

Regjeringspartiene og budsjettpartner SV ble tirsdag enige om at oljenæringen ikke skal elektrifiseres med kraft fra land, men ved hjelp av havvind.

Likevel er det en kjensgjerning at flere oljeselskaper allerede er lovet store mengder kraft fra land for å elektrifisere plattformene sine.

Men i revidert nasjonalbudsjett for 2024, altså om ett års tid, skal nå regjeringen legge frem tiltak for at de skal elektrifiseres med havvind.

Men for Equinor, som la havvindprosjektet Trollvind på is for under en måned siden, endrer ikke budsjettenigheten noe.

– Dette endrer ikke på beslutningen vi tok for Trollvind nå nylig. Vi kommer til å avvente og se hva regjeringen kommer tilbake til, sier Magnus Frantzen Eidsvold, pressetalsperson i Equinor.

Noen elektrifiseringsprosjekter på sokkelen: Dette er noen av prosjektene der olje- og gassinstallasjoner ønsker å skifte ut fossil energi med kraft. De fleste av disse er allerede vedtatt og under utbygging, inkludert Yggdrasil: Nordsjøen: Fase 2 av Johan Sverdrup-feltet kom i produksjon i desember 2022, og sammen med flere andre felt øker det kraftbehovet på Utsirahøyden med 200 MW, eller inntil 1,7 TWh årlig

Nordsjøen: Aker BP-feltet Yggdrasil trenger 150 MW, eller inntil 1,3 TWh i året, fra 2027. Prosjektet til 115 milliarder ble nylig vedtatt av Stortinget

Nordsjøen: Aker BPs Fenris og videreutviklingen av Valhall trenger 20 MW, eller om lag 0,2 TWh årlig, fra 2027, disse ble også nettopp vedtatt

Nordsjøen: Equinors elektrifisering av Troll B og C trenger 170 MW, eller inntil 1,4 TWh årlig, fra rundt 2025

Nordsjøen: Delektrifisering av Equinor-feltet Oseberg krever 105 MW, eller inntil 0,9 TWh årlig fra 2026

Hammerfest, Finnmark: Equinor-anlegget på Melkøya trenger 410 megawatt, eller inntil 3,6 TWh i året, fra 2028

Norskehavet: Shell-prosjektet Ormen Lange fase 3 : om lag 38 MW, eller inntil 0,3 TWh årlig, fra 2026

Norskehavet: Okea og Equinor vil elektrifisere Draugen og Njord og trenger 80 MW, eller maks 0,7 TWh i året, fra 2027 Vis mer

Mangler teknologi

Trollvind skulle etter planen levere kraft til feltene Troll og Oseberg, samt til kraftnettet på land.

Årsaken til at Equinor valgte å skrinlegge planene på ubestemt tid, var på grunn av prisvekst, økte renter og at teknologien de trenger for å gjennomføre prosjektet ikke er tilgjengelig.

– Da vi lanserte Trollvind var prosjektet mer umodent enn når vi vanligvis går ut med prosjekter. Det var et ambisiøst konsept, hvor vi blant annet ønsket å mobilisere forsyningskjeden, men vi visste at det var en risiko for at det ikke ville gå, sier Eidsvold.

Han understreker at feltene Troll og Oseberg vil bli elektrifisert, men da med kraft fra land. Utbyggingen av kraftløsningene til disse feltene er under utbygging og skal etter planen være i drift om to til tre år.

Pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor.

– Da dere besluttet å utsette prosjektet, ble da alle potensielle ordrer etter teknologien også skrinlagt?

– Nå er prosjektet utsatt på ubestemt tid. Så dersom vi skal ta det opp igjen, så vil det være en ny prosess som må tas på det tidspunktet, sier Eidsvold.

– Vi sitter ikke og vurderer å ta opp prosjektet

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sa tirsdag at budsjettenigheten er et tydelig signal til næringen om at det er lite klokt å vrake havvindprosjekter. Norsk Industri-direktør Knut E. Sunde mener slike prosjekter bør vurderes på nytt.

– Nå kan det potensielt komme krav til næringen om at offshore-installasjoner skal elektrifiseres ved hjelp av havvind. Kan det være strategisk av Equinor å ta opp igjen Trollvind for å havne først i bestillingskøen av teknologien som kanskje hele oljenæringen vil måtte trenge fremover?

– Vi sitter ikke nå og vurderer å ta dette prosjektet opp igjen. Vi må komme tilbake til havvind og elektrifisering når vi ser hva regjeringen kommer tilbake til, sier Eidsvold.