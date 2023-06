Klimarapport etterlyser mye strøm: – Urealistisk

Tilgang på kraft kan bli et hinder for Norges klimamål, ifølge en fersk rapport fra Miljødirektoratet. – Det er en akilleshæl, sier direktoratets direktør Ellen Hambro.

Fredag la direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet frem en oppdatert rapport om hva som skal til for at Norge når klimamålene. En sentral utfordring er at de 85 tiltakene i rapporten vil legge beslag på mye kraft, hele 34 terawattimer kraft (TWh) frem mot 2030.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det er mulig for Norge å nå klimamålene for 2030, men det krever omfattende og raske tiltak, ifølge en ny klimarapport fra Miljødirektoratet.

Rapporten Rapportenrapporten heter «Klimatiltak i Norge mot 2030: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler» nevner 85 ulike tiltak, og så å si alle må gjennomføres for å nå målene, mener direktoratet.

Den viktigste barrieren for å nå målene er tilgang på kraft, påpeker direktoratet. Hvis alle tiltakene realiseres trengs det ifølge rapporten 34 terawattimer (TWh) mer kraft i 2030 enn i 2021. Norge har i dag et kraftoverskudd på om lag 15–20 TWh.

– Det er en akilleshæl. Nok fornybar kraft er helt nødvendig for at Norge skal nå klimamålene våre, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til E24.

– Klimamålene våre handler jo om å bli kvitt det fossile og erstatte det med fornybar energi. Selv om vi sikkert kan få til mye med energieffektivisering, så kommer vi til å trenge mer fornybar kraft, sier hun.

Noen av tiltakene i Miljødirektoratets rapport: Jordbruk: folk må følge kostrådene om maks 500 gram rødt og bearbeidet kjøtt per uke, noe som kan kreve redusert husdyrproduksjon og økt produksjon av vegetabilsk mat, i tillegg må matsvinnet reduseres

Industrien: Økt bruk av fangst og lagring av CO₂, økt bruk av hydrogen og økt bruk av biomasse, forbud mot fossil fyring

Oljebransjen: enda flere installasjoner må elektrifiseres

Transport: alle nye lastebiler må bli elektriske eller gå på biogass innen 2030, mer bruk av avansert biodrivstoff i sjøfarten

Avfallsbransjen: må øke bruken av fangst og lagring av CO₂

Det må fanges CO₂ direkte fra luften (direct air capture, eller DAC) Vis mer

Les også Ny rapport: Slik kan Norge nå klimamålet innen 2030

– Helt urealistisk

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen vil heller omstille industrisamfunnet enn å bygge ut mye ny kraftproduksjon.

– 34 terawattimer ny kraft inn i det norske systemet for å oppnå disse klimatiltakene, det er fortsatt helt urealistisk. Det er kanskje en av grunnene til at denne rapporten ikke har sett på hvordan man skal skaffe den nye kraften, sier Gulowsen.

– Jeg skulle ønske de hadde lagt opp til et annet scenario også, hvordan kan vi klare oss med mindre kraft, som er mer realistisk. Da er det redusert tempo i hele samfunnet, og slutt på oljefeltutbygginger nå, for de forplikter oss til store utslipp, sier han.

– Det er krevende å få til det også?

– Det er krevende å få til, men det er en annen og mer realistisk vei, sier han.

– Mitt inntrykk er at den norske befolkningen er veldig opptatt av å ta klimakrisen på alvor, og ønsker å være med på dugnaden, men da forventer vi at alle er med på dugnaden, ikke bare de fattigste, sier Gulowsen.

– Vi ønsker også burger, iPhone og sydentur?

– Vi ønsker også burger, iPhone og sydentur, men vi sammenligner oss med alle andre. Så lenge alle andre er superforbrukere vil vi gjerne være det selv, men hvis samfunnet stiller samme krav til alle så tror jeg de aller fleste nordmenn vil være med på dugnaden, når de skjønner at det vi blir bedt om er fornuftig, sier han.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

Les også Energikommisjonen: – Behov for et taktskifte

Holder seg til dagens samfunn

Miljødirektoratet har ikke vurdert Naturvernforbundets forslag om lavere tempo og forbruk i sin rapport.

– Vi har utredet ting som er innenfor dagens måte å regulere samfunnet på, eller innenfor dagens samfunnskontrakt, sier Hambro.

– Vi har ikke utredet ting som går på å nedlegge industrivirksomhet, eller stenge ned oljeplattformer eller forby flyvning eller begrense bilkjøring til oddetallsdager eller sånt noe. Vi begrenser oss til dagens måte å regulere samfunnet på, sier hun.

Les også Krevende å nå klimamål: – Ingen har kontroll

Frp: – Kraft Norge ikke har

«Denne rapporten viser at vi ikke kommer til å nå klimamålene», skriver stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) i en e-post til E24.

Han peker på at Norge ikke har så mye kraft tilgjengelig som det direktoratet etterlyser. Norge har for tiden et kraftoverskudd på 15–20 terawattimer (TWh) i et normalt år, og det bygges for tiden ut relativt lite ny kraft.

«Miljødirektoratet har anslått et behov på minst 34 TWh for å gjennomføre klimatiltakene. Dette er kraft som ikke Norge har og som regjeringen heller ikke har planer for å realisere», skriver Halleland.

– Mer kraft

Zero-leder Sigrun Aasland mener det trengs økt kraftutbygging for å nå klimamålene. Miljøstiftelsen er i hovedsak finansiert av næringslivet, inkludert selskaper som Å Energi, Sparebankstiftelsen, Asko og Scatec.

– Vi må bygge ut mer kraft, raskere. Nå kom det gode nyheter om havvind fredag, men vi må få på plass mer solkraft. Men vi må heller ikke tenke på at det blir mørkt i 2027 og at da er det ingen kraft igjen til klimatiltak. Det er det. Vi kan også importere kraft for å kutte utslipp frem til vi får nok, sier hun.

– Nå produseres det mye havvind i Storbritannia, og den upopulære kabelen kabelenAasland viser her til North Sea Link, en utvekslingskabel for strøm mellom Storbritannia og Norge kan jo fort bli redningen når vi trenger kraft om noen år, sier Aasland.

Zero-leder Sigrun Aasland.

Les også Politisk tvil om klimamål: – Et nederlag

– Veldig bra

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener det trengs mer kraft.

– Det er jo kjent. Derfor er det veldig bra at Ellen Hambro er så tydelig på at de er helt enig med Energikommisjonens påpekning av at vi trenger mer kraft og mer nett raskt, sier Eide.

Energikommisjonen foreslo nylig et mål om 40 TWh ny kraft innen 2030, i tillegg til 20 TWh energieffektivisering.

– Hvis vi ikke gjør det, så betyr det bare at vi ikke når klimamålene?

– Vi vil jo først og fremst ligge mye dårligere an på klimamålene. Men du kan også se at enkelte virksomheter ikke kan videreføres, sier Eide.

Han peker på at sektorer som aluminiumsproduksjon etter hvert må basere seg på nullutslipp, og mener at europeiske importører vil legge stor vekt på lavt karbonfotavtrykk.

– Det er også en risiko for norsk industri om vi blir liggende bak i den omstillingen, sier han.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide fikk fredag overrakt en rapport fra direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet med 85 tiltak som kan bidra til at Norge når klimamålene.

– Ikke noe prinsipielt galt

Klimaministeren spiller ned bekymringen for at Norge kan bli nettoimportør av strøm, hvis det settes i verk mange kraftkrevende tiltak og forbruket øker raskere enn produksjonen frem mot 2030.

– Nå er prisene fallende fordi det kommer mye fornybar kraft i Europa, så det er ikke noe prinsipielt galt i å importere en del strøm også, sier Eide.

– Så du er ikke så bekymret for det?

– Men jeg mener jo at vi skal produsere mer i Norge, for vi trenger strømmen på riktig tidspunkt og riktig sted. Det at det er strøm i Norge betyr ikke at det er strøm på Herøya, for eksempel. Og vi må sørge for at den treffer der den skal, sier han.