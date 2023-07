Renault-sjefen: – Fremtidens krig vil være om kritiske råmaterialer

EUs avgjørelse om å forby salg av fossil- og dieselbiler i 2035 vil føre til en kinesisk tsunami i elbilmarkedet, mener Renault-sjef Jean-Dominique Senard.

Kritiske råmaterialer er alfa omega for Renault-sjef Jean-Dominique Senard.

Kinesisk konkurranse har vist EUs svakheter i det helelektriske bilmarkedet, uttalte Renault-sjef Jean-Dominique Senard under en konferanse lørdag.

Tidligere i år gikk EU-landene inn for å forby salg av fossil- og dieselbiler fra 2035.

Det har «åpnet slusene» for kinesiske biler, mener Senard.

– I løpet av de siste 25 årene har Kina fått hendene sine på verdens gruver og behandlingen av kritiske råvarer som trengs for å lage elektriske kjøretøy, sa Senard på konferansen Rencontres économiques d’Aix-en-Provence.

Renault er et av verdens største bilmerker. I dag er de, som andre europeiske merker, i gang med en stor omstilling.

Norge i viktig posisjon

Veksten til det europeiske elbilmarkedet er helt avhengig av større tilgang til kritiske råmaterialer, mener Senard. Bare en liten andel av dette er i dag hentet opp og prosessert i EU-land.

For å øke tilgangen har EU i det siste innført nye regelverk som regulerer tilgangen til materialene, så vel som at de søker sterkere strategiske partnerskap med europeiske land som har store råmaterialressurser.

Norge er her en viktig aktør.

Likevel er det ventet at omveltningen vil ta tid.

Kina er i dag verdens desidert største produsent av batterier. I 2022 satt de med 56 prosent av markedet. Videre er de ledende i raffinering råmaterialer slik som litium.

Mellom 2020 og 2030 er det ventet at etterspørselen etter litium vil vokse med omkring 30 prosent, ifølge en rapport fra Jacques Delors instituttet.

– Vi har nesten ingenting i Europa. Selv om vi starter å bygge opp igjen en europeisk sektor, vil dette ta minst 10 år, sa Senard under konferanse.

Senard sa også at kinesiske elbiler drar nytte av tollavgifter som er to og en halv ganger lavere enn de som pålegges europeiske merker av Kina når de ønsker å eksportere et kjøretøy dit

Gjensidighet eksisterer med andre ord ikke, noe Senard mener må «endres vedig raskt».

Senard snakket om at tilgangen til de nødvendige råmaterialene for en rettferdig og effektiv grønn omstilling vil være den viktigste strategiske utfordringen i årene som kommer, før han fortsatte med å si:

– Fremtidens krig vil være krigen over kritiske råmaterialer

Vil bli størst i verden

I mars presenterte Kommisjonen deres nye lovverk for kritiske råmaterialer.

– Overdreven avhengighet av enkeltleverandører kan forstyrre hele forsyningskjeden, spesielt ettersom eksportrestriksjoner og andre handelsbegrensende tiltak i økende grad blir brukt som en del av den økende globale konkurransen, står det i Kommisjonen sin lovtekst.

To uker før Senard holdt sitt innlegg på lørdag annonserte Kina at de vil innføre eksportkontroll på gallium og germanium, to kritiske råmaterialer, for årsaker knyttet til nasjonale egeninteresser.

Senard kalte den geopolitiske situasjonen Renault og andre europeiske bilgiganter står i som «tøff», mens de bygger opp produksjonskapasitetene sine for elbiler.

– Men vi skal kjempe fordi vi har ikke noe annet valg.

I 2020 produserte Europa i underkant av halvannen million elektriske kjøretøy. Målet er å produsere over 13 millioner innen 2030, noe som i så fall vil gjøre Europa til verdens ledende produsent.