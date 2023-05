Sverige godkjenner to havvindanlegg

Den svenske regjeringen har godkjent to nye havvindkraftverk utenfor Sveriges vestkyst.

Dette bildet er fra havvindanlegget Kriegers Flak, som ligger på grensen mellom danske, tyske og svenske havområder. Vattenfall har bygget havvind i danske områder, og har nå også fått tillatelse til å bygge ut i svenske havområder.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Målet med utbyggingene er å skaffe mer strøm for å kunne omstille økonomien bort fra fossil energi, påpeker statsminister Ulf Kristersson tirsdag.

– I går kveld fattet regjeringen beslutning om å godkjenne to nye vindkraftparker til havs, begge på den svenske vestkysten, sier Kristersson på et pressemøte.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

Totalt skal anleggene kunne levere 6,5 terawattimer (TWh) strøm i året. Sverige bruker for tiden omtrent 140 TWh per år. Kraftverkene ligger i det sørlige Sverige, hvor det er stort behov for kraft. Dermed vil de bidra til å redusere behovet for å sende kraft fra overskuddsområdene i nord til områdene med stort forbruk i sør, påpeker regjeringen.

– Akkurat som kjernekraft tar lang tid bygge, tar også havvind tid å bygge, rundt syv til ti år ifølge selskapenes egne anslag. Men sammen med kjernekraften gir de et stort tilskudd, og det trengs når Sverige skal fordoble kraftproduksjonen frem til 2045, sier Kristersson.

Dette er de to anleggene som nå er godkjent:

Vattenfalls prosjekt Kattegat Syd på inntil 80 turbiner ligger 25 kilometer utenfor Falkenberg (om lag 5 TWh per år)

OX2s prosjekt Galene er på inntil 21 vindturbiner og ligger 21 kilometer vest for Varberg (om lag 1,5 TWh per år)

Dette er eit kart over Vattenfalls planlagte vindkraftpark Kattegat syd mellom svenskekysten og danske Anholt.

Les også Mindre strøm fra svenskene: Skal bruke mer selv

Venter økt strømforbruk

Sveriges regjering venter at landets strømbehov vil om lag doble seg til 300 terawattimer (TWh) innen 2045. Dette skyldes at landet har planer om netto nullutslipp i løpet av denne perioden.

I tillegg til storsatsingen på havvind, ønsker den svenske regjeringen også å bygge ut mer kjernekraft for å kunne sikre tilstrekkelig kraft også i perioder når vinden ikke blåser.

– Nå blir det endring på saker og ting. Vi er i en energimessig situasjon hvor alle gode krefter virkelig trengs, sier energi- og næringsminister Ebba Busch under pressemøtet tirsdag.

– Vi må gjenoppbygge et robust energisystem igjen, legger hun til.

Kristersson erkjenner at det finnes konflikter mellom klima- og miljømål, men mener likevel at det er nødvendig å få inn mer strøm i systemet.

– Lokale miljøinteresser må noen ganger stå tilbake for langsiktige klimainteresser. Det gjelder ikke minst energiproduksjon. På samme måte som en gruve kan bidra med nødvendige metaller til klimaomstillingen, og likevel forårsake en del lokale miljøproblem. Dette krever vanskelige avveininger, det krever et helhetlig syn. Regjeringen tar nå det ansvaret og fatter beslutningen, sier Kristersson.

Klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari understreker at utbyggerne må ta hensyn til andre interesser som miljø, fiskeri og forsvar. I tillegg må de ha beredskapsplaner og legge opp til gjenvinning når kraftverkene skal avvikles.

– Det er for eksempel satt opp krav til visse restriksjoner for å ta hensyn til for eksempel flaggermus, fugler og yrkesfiske, sier Pourmakthari.

Sveriges energi- og næringsminister Ebba Busch.

Krever subsidier

Havvind koster fortsatt mer enn mange andre energikilder. Anleggene er som regel avhengig av offentlig støtte, enten gjennom direkte subsidier eller gjennom at staten dekker utrednings- eller nettkostnader.

Utbyggere har søkt om å få bygge ut disse havvindanleggene. De grønne prosjektene er godkjent av regjeringen, resten er til behandling hos lokale myndigheter. Den venske regjeringens behandling av Stora Middelgrund og Skåne Havsvindpark er i sluttfasen, opplyser regjeringen selv.

Sveriges forrige regjering planla at nettkundene skulle dekke kostnadene for å koble havvindkraften til strømnettet, til en kostnad av mellom 30 og 42 milliarder svenske kroner.

Men i høst ble Kristersson-regjeringen enig med støttepartiet Sverigedemokraterna om at nettkundene i Sverige likevel ikke skulle ta regningen, gjennom den såkalte Tidö-avtalen.

Bransjeorganisasjonen Svensk Vindenergi har hevdet at grepet kunne skape usikkerhet blant investorer.

– Selvsagt er det sånn at bransjen reagerer på endringer som skjer, og det er jo ventet. Men det er veldig velkomment at det fortsatt kommer inn nye søknader, og at vi har fått inn to nye søknader nå som vi håndterer, sa klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari på et annet pressemøte nylig.

Hun kommenterte også Sverigedemokratenes skepsis til å bruke statlige subsidier på vindkraft.

– Jeg tror det er viktig å tenke på hvilken situasjon Sverige er i. Man er svar skyldig overfor svenske husholdninger med høye strømregninger og en industri som desperat vil ha mye, mye mer ren energiproduksjon for å klare sitt arbeid, sa hun.

Les også Fersk NVE-rapport: Her kan Norge bygge ut havvind

Skepsis fra Sverigedemokratene

Den svenske regjeringen har store planer for havvind, men den siste tiden har det vært usikkerhet rundt rammevilkårene. Vindkraft har møtt motstand fra Kristersson-regjeringens støtteparti Sverigedemokraterna.

Svenske Hexicon og Aker-datterselskapet Mainstream Renewable Power står bak en av søknadene om å få bygge havvind i Sverige. Mareld-prosjektet er lagt til svensk farvann mellom Danmark, Norge og Sverige. Det er et flytende havvindprosjekt på 2,5 gigawatt, som er noe mer enn kapasiteten Norge har lyst ut for flytende havvind i området Utsira Nord utenfor Rogaland.

– Jeg vil ikke ha vindkraft overhodet, sa Oscar Sjöstedt (SD) til Svenska Dagbladet i mars.

Klima- og miljøminister Romina Pourmokhtari sa nylig på et pressemøte at hun likevel tror at havvind er en del av løsningen.

– Havbasert vindkraft kan både på kort og lang sikt bidra til høyere kraftproduksjon i Sverige og øke takten i vår omstilling og Sveriges vei mot netto nullutslipp innen 2045, sa Pourmokhtari.

– Vi trenger mer kjernekraft, mer solkraft, mer vannkraft og mer vindkraft.

Hva er megawatt og terawattimer? Det er forskjell på effekten i et vindkraftverk, som måles i megawatt (millioner watt), og hvor mye kraft det kan levere, som måles i terawattimer (TWh). Hvis vi tar utgangspunkt i et anlegg med kapasitet på 500 megawatt, så viser dette tallet til hvor mye kapasitet (effekt) vindparken kan levere kontinuerlig til kraftnettet når den er i maksimal drift. For å finne ut hvor mye strøm anlegget produserer per år, må du gange opp kapasiteten med antall timer parken i snitt er i full drift per år. Regnestykket blir da «antall megawatt X antall driftstimer = megawattimer». Hvis vindparken i snitt er i full drift på 500 megawatt i 4.000 timer per år, kan du regne deg frem til at den vil produsere 2.000.000 megawattimer strøm i året. Dette er det samme som to terawattimer strøm. Den reelle produksjonen ved et vindanlegg vil variere mye. Et år har 8.760 timer, og vindparker kan ha svært ulik produksjon. Vanligvis leverer anleggene strøm tilsvarende full kraft fra under 2.000 timer til rundt 4.500 timer per år. Vis mer

Les også Budsjettforhandlingene: SV vil kreve fart på Trollvind

Ønsker mye havvind

Norden har tradisjonelt hatt billigere strøm enn andre deler av Europa. Det kan være med på å forklare hvorfor land som Storbritannia har bygget ut en god del havvind, mens Norge, Sverige og Finland er blant landene som ikke har bygget ut så mye.

Sverige har 192 megawatt havvind, og har ikke bygget noen nye slike anlegg siden 2013, ifølge bransjeorganisasjonen Wind Europe.

Den svenske regjeringen sa i fjor at den ønsker årlig produksjon av havvind på 20–30 terawattimer (TWh) på kort sikt, og opp mot 120 TWh etter hvert. Til sammenligning forbruker både Norge og Sverige rundt 140 TWh strøm per år.

Akkurat som i Norge er det utfordringer med sameksistens med andre næringer, som fiskeriene. Det er ikke tilstrekkelig ledige områder til å produsere så mye som 120 TWh havvind i svenske farvann, sa den svenske Energimyndigheten i en utredning nylig.

– Slik det ser ut i dag så går det ikke å finne tilstrekkelig mange passende områder for energiutvinning der det ikke allerede finnes andre utpekte samfunnsinteresser, sa generaldirektör Robert Andrén i Energimyndigheten ifølge en melding i mars.

Dyrere enn landbasert vindkraft: Havvind krever en høy strømpris for å være lønnsomt, rundt 70 øre kilowattimen for bunnfast havvind, ifølge NVEs tall. Til sammenligning krever landbasert vindkraft strømpriser rundt 30 øre kilowattimen for å være lønnsomme. Disse tallene tar trolig ikke hensyn til den siste tidens prisoppgangen på turbiner, som ifølge Wind Europe har vært på 25–40 prosent. Den norske regjeringen vil tilby garanterte strømpriser til utbyggerne av bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø 2, men setter en maksgrense på 15 milliarder kroner i subsidier (før inflasjonsjustering), ifølge en proposisjon. Regjeringen sa nylig at den maksimalt garantere en strømpris på 66 øre kilowattimen til utbyggerne. Det er lavere enn strømprisene den siste tiden, men det dobbelte av det som tidligere var normale norske priser. Det er også langt lavere enn det utbyggere krever i andre land. Vinnerne i den første havvind-auksjonen i Irland hadde i snitt krevd en garantipris på nær én krone kilowattimen. Ifølge Dagens Næringsliv har den norske regjeringen siden åpnet for å justere garantiprisen, kanskje til opp mot 90 øre kilowattimen. NVE anslår en gjennomsnittlig strømpris på 52 øre kilowattimen i perioden 2030–2060, mens Thema Consulting anslår 46 øre kilowattimen, ifølge regjeringen. Vis mer

Les også Frykter konflikter rundt havvind: – Klart det er risiko

Les også Sverige med store havvindplaner: Vil bygge mye mer enn Norge

Les også Norsk vindaktør om svensk milliardgrep: – Veldig positivt