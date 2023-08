Equinor om Melkøya-kritikken: – Nødt til å balansere hensynene

ARENDAL (E24): Det har vært stille fra Equinor siden Melkøya-debatten igjen tok fyr forrige uke. Bærekraftsdirektør Hilde Røed sier selskapet har forståelse for at saken er betent.

VANSKELIG SAK: Hilde Røed som er direktør for bærekraft i Equinor, sier de har forståelse for at Melkøya-saken er en vanskelig og kompleks sak.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Tirsdag forrige uke godkjente regjeringen Equinors planer om å elektrifisere gasskraftverket på Melkøya med strøm fra land.

Gassverket er et av Norges største utslippspunkt, og elektrifiseringen vil spare Norge for 850.000 tonn CO₂ i året. Men beslutningen er kontroversiell. Avgjørelsen er kritisert av politikere både fra opposisjonen og regjeringspartienes egne rekker, i tillegg til fiskere, kraftfolk og samer.

Les også Striden som splitter regioner, politiske partier og lokalsamfunn

Kritikken går blant annet ut på at elektrifiseringen av Melkøya vil sluke kraft som kunne gått til andre næringer og gjøre strøm dyrere for forbrukere i nord.

Under arrangementet «En ærlig samtale om omstilling i næringslivet», moderert av E24, ble Røed stilt spørsmål om hva hun tenker om kritikken.

– Nå er det lagt inn som en forutsetning at det skal bygges ut mer kraft. Ikke bare i Finnmark, men i hele landet, er det behov for mer kraft. I alle sektorer er det elektrifisering som er hovedgrepet for å kutte utslipp, og da kommer vi til å trenge mer kraft. Da er spørsmålet hvordan kan man bygge ut det på en god måte, sier hun.

Klimakutt som monner, ifølge Equinor

Videre mener Røed at Melkøya-saken er et typisk eksempel hvor det vil være interesser som står mot hverandre.

– Vi har stor forståelse for at det er en vanskelig og kompleks sak, sier hun.

Hilde Røed her til venstre sammen med Statsnetts bærekraftssjef Mai Lawson Oldgard.

For Equinor sin del er elektrifiseringen av Melkøya et av de klimakuttene som monner, understreker Røed. Som flere andre selskaper, har Equinor nylig lagt frem en omstillingsplan, og har lovet å kutte utslippene sine innenlands med 50 prosent innen 2030.

– Melkøya er et av de største punktutslippene, påpeker hun.

På spørsmål om det er slik at natur og samiske interesser må ofres for å nå klimamål, svarer Røed nei.

– Jeg vil ikke si at vi må det. Vi er nødt til å balansere disse hensynene, ikke bare i Melkøya-saken, men i også i andre type utbygginger, sier hun.

Støtter forurenser-betaler-prinsippet

Etter at regjeringen godkjente Equinors elektrifiseringsplaner, har flere politikere etterlyst en egen vurdering på karbonfangst- og lagring (CCS). Enkelte mener det kunne ha spart areal og samiske konflikter, samt strøm.

Vurderingen kom i form av at Oljedirektoratet gikk gjennom Equinors vurderinger. De konkluderte med at CCS kan være realistisk innen 2031/32.

Pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor sier at kostnader, teknisk kompleksitet, arealhensyn og høy gjennomføringsrisiko førte til at løsningen med CCS ble lagt bort.

– Prinsippet om at forurenser betaler, er et kjent prinsipp. Hvorfor skal ikke Equinor betale for å elektrifisere Melkøya i form av å bygge ut egen kraft, for eksempel gjennom havvind eller å utvikle CCS?

Johannessen sier at Equinor støtter prinsippet om at forurenser skal betale.

– Prinsippet er ivaretatt for våre utslipp fra Hammerfest LNG ved betaling av CO₂-avgift og kjøp av klimakvoter for å kompensere for utslipp. Elektrifisering av Melkøya er nettopp et eksempel på at politikken virker, ved at selskapene ønsker å ta denne investeringskostnaden, sier han.

Equinor ønsker å bidra til økt kraftproduksjon i Norge, ifølge Johannessen.

– Vi har tidligere tatt til orde for nasjonal utbygging av 10 GW (45 TWh) havvind frem mot 2035, og støtter myndighetenes ambisjon om å identifisere og tildele areal for 30 GW (frem mot 2040). Dersom havvindarealer blir gjort tilgjengelig i regionen, vil vi vurdere dette på vanlig måte, sier han.

Skal ta hensyn

På samme debatt som bærekraftsdirektør Hilde Røed i Equinor, deltok bærekraftsdirektør Mai Lawson Oldgard i Statnett.

Statnett er direkte involvert i elektrifiseringen av Melkøya. For å gjennomføre klimakuttet, må Statnett bygge ut en kraftlinje som går gjennom reindriftsområder.

– Vi gjør det vi kan for å unngå naturødeleggelser, sier Oldgard.

Direktør for bærekraft, Mai Lawson Oldgard, i Statnett er på plass i Arendal.

Hun sier Statnett prøver å bygge i områder som allerede er ødelagt, for eksempel på industritomter, og bygge ut annen infrastruktur samtidig når de utreder nett, som for eksempel veier og broer.

– Vi må bygge ut mer nett og samtidig ta hensyn til samiske interesser og unngå naturødeleggelser. Vi har ikke råd til å somle, men heller ikke råd til å tråkke feil, sier hun.

– Vi må få til begge deler. Det er ikke alltid like lett, men vi har ikke tid til å somle, men vi har heller ikke råd til å tråkke feil.