Vianode får én milliard kroner i tilskudd fra EU-fond

Batteriselskapet får giganttilskudd fra EU-kommisjonen til storskala-fabrikk i Norge.

Illustrasjonsfoto av hvordan anlegget Vianode investerer i etter planen skal se ut.

Vianode, som er eid av Elkem, Hydro og Altor, har blitt plukket av EUs innovasjonsfond for et tilskudd på 90 millioner euro, tilsvarende vel én milliard norske kroner.

Det skriver selskapet i en pressemelding fredag.

Tilskuddet er en del av en tildeling på 3,6 milliarder euro til 41 større prosjekter, hvor totalt 239 søknader ble sendt inn.

– Tilskuddet viser at EU-kommisjonen er overbevist om Vianode som et fremtredende prosjekt i kutting av klimagassutslipp, og til å drive teknologisk innovasjon gjennom et skalerbart og konkurransedyktig verdiforslag, skriver konstituert administrerende direktør Hans Erik Vatne i meldingen.

Kutter utslipp

Kommunikasjonssjef Hans Iver Odenrud i Vianode-eier Elkem skriver i en tekstmelding til E24 at europeiske myndigheter ser en stor betydning i produksjon av syntetisk grafitt.

– Det er viktig fordi grafitten er den største delen i et bilbatteri målt i vekt, gjerne 70 kilo per bil, og dessuten en av de beste måtene å kutte utslipp i elbiler på, sier Odenrud.

– Vårt fokus nå på kort sikt er å realisere fabrikken på Herøya, og starte leveranser av avanserte og bærekraftige batterimaterialer til kunder fra 2024. Så fortsetter forberedelsene mot nye potensielle investeringsbeslutninger for neste trinn i parallelt.

Storfabrikk på Herøya

Den planlagte batterifabrikken på Herøya i Porsgrunn i Telemark fikk sin første store investering i fjor, da partnerne Elkem, Hydro og Altor sammen gikk inn med to milliarder kroner.

Selskapet tyvstartet på industriparken i 2021, da det leide nabobygget til det planlagte produksjonsanlegget.

Den gang var målet å komme i gang med produksjonen i slutten av 2022 med en kapasitet på 5.000 tonn anodegrafitt. Nå heter det på selskapets nettsider at de skal ha industriproduksjon i løpet av 2024.

Målet er å dekke inn behovet til rundt 20.000 elektriske kjøretøy i året innen 2024, ifølge selskapet.

Neste mål blir å levere batterimaterialer til to millioner elbiler per år innen 2030. Vianode har tidligere antydet at et fullskalaanlegg kan utgjøre investeringer på 10–11 milliarder kroner.

Nyheten kommer dagen etter at batteriselskapet Freyr også meldte om milliardtilskudd fra EU.

Freyr har blitt tildelt en støtte på 100 millioner euro fra EU. Det tilsvarer omtrent 1,12 milliarder kroner med nåværende kurs. Støtten skal gå til utviklingen av Freyrs Giga Arctic-prosjekt i Norge.