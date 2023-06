Batteriselskapet Corvus dropper ny fabrikk i Norge - skylder på USA

Corvus har droppet byggingen av en ny fabrikk til 1,5 milliarder kroner i Lyseparken i Bjørnafjorden.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres

– Slik konkurransen med USA er nå, vil vi ikke investere i en ny fabrikk i Europa, sier direktør i Corvus, Geir Bjørkeli, til Bergens Tidende.

Til avisen sier direktøren at bedriften har havnet i en handelskrig mellom USA og Kina, som Europa har blitt en del av.

Ved å bygge en tilsvarende fabrikk i USA vil de ifølge Bjørkeli få en halv milliard i støtte.

– Batterifabrikker får nå ti dollar pr. kilowattime. Det betyr at produksjonslinjen vi har på Midtun nå, ville få 6000 kroner i timen i støtte i Amerika, seier Bjørkeli.

Han avviser at det er helt kroken på døren for fabrikken i Lyseparken og sier at de venter på eventuelle mottiltak fra EU.

Corvus, som lager batteripakker til bruk i maritim industri, har vokst raskt de siste årene. I 2019 åpnet selskapet fabrikken på 5000 kvadratmeter på Midttun i Bergen. Planen var å flytte fra lokalet på Midttun til ny fabrikk i Lyseparken.

Ikke alene

Også Freyr, som for tiden bygger en batterifabrikk i Mo i Rana, har snust på det samme.

I et intervju med E24 mandag uttalte Freyrs toppsjef Tom Einar Jensen at batteriselskapet vil bygge der det er konkurransedyktige rammebetingelser.

USAs gedigne subsidiepakke kalt Inflation Reduction Act (IRA) gir store fordeler for en rekke grønne selskaper, dersom de velger å etablere seg i amerikanske delstater.

Tidligere i vår sa Jensen at Freyr har «tatt foten av gasspedalen» i den norske byggeprosessen. Selskapet har blant annet planer om å bygge en fabrikk i Georgia, USA. Jensen fortalte E24 mandag at selskapet har fremskyndet oppstart av fabrikken i USA med et år.

Venter på støtteordninger

Både Corvus og Freyr venter på ytterligere avklaringer fra regjeringen, som er ventet å komme før sommerferien.

Freyr-sjefen er tydelig på hva som blir konsekvensene dersom en avklaring fra regjeringen lar vente på seg:

– Batterifabrikker kommer til å bli etablert der rammebetingelsene er konkurransedyktige. Enten man liker det eller ikke, så er det bare slik, sa Jensen nylig til E24.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier regjeringen jobber med «å se på hvordan vi skal oppgradere våre virkemidler» og at han håper regjeringen har «ytterligere avklaringer frem mot sommeren».