Flertallet på Stortinget krever nye tall fra Melkøya: – Regjeringen kan ikke bare godta tall fra Equinor

Flere partier i opposisjonen sier de ikke stoler på Equinors egne tall for karbonfangst. Nå krever et flertall at regjeringen gjør sin egen utredning.

Flertallet på Stortinget tvinger regjeringen til å se på nye tall for karbonfangst og -lagring på Melkøya.

Equinor skal kutte utslippene fra sitt gigantanlegg på Melkøya i Finnmark. De mener det er umulig å gjøre ved å fange CO₂-utslippene fra gasskraftanlegg. For dyrt, sier de.

Både forskere, leverandører og en rekke partier stiller seg uforstående til tallene Equinor legger til grunn.

Torsdag går et flertall på Stortinget inn for å kreve at regjeringen gjør sine egne utredninger.

Dette er Melkøya-striden Bakgrunnen: Equinors anlegg på Melkøya skal kutte klimagassutslipp. Det store spørsmålet er hvordan dette skal skje. Før jul annonserte Equinor at de vil elektrifisere Melkøya med kraft fra land, et prosjekt til 13 milliarder kroner. Derfor er det viktig: Melkøya er et av Norges største punktutslipp. Å kutte utslippene herfra er derfor avgjørende for å nå klimamålene. Samtidig vil gassanlegget bruke like mye strøm som hele Finnmark til sammen dersom det skal elektrifiseres med strøm fra land. Derfor er det aktuelt: Torsdag stemmer et flertall på Stortinget for å utrede et alternativ til elektrifisering fra land, nemlig karbonfangst og -lagring. Equinors søknad om å få koble seg på strøm fra land ligger til behandling hos Olje- og energidepartementet. Det er usikkert når den blir ferdig behandlet. Vis mer

Flertall for utreding

I et forslag fra Frp ber de regjeringen, «i forbindelse med behandlingen av Snøhvit Future, foreta en egen vurdering av om fangst og lagring av CO₂ kan være et alternativ til elektrifisering av Melkøya med kraft fra land som kan realiseres innen 2029 og gjennomføres uten at fremtidig gassproduksjon blir redusert».

Snøhvit Future er navnet på Equinors prosjekt for å elektrifisere Melkøya med kraft fra land.

Forslaget har støtte fra et flertall på Stortinget, ifølge Terje Halleland. Han sitter i Stortingets energi- og miljøkomite for Frp.

Terje Halleland fra Frp har brukt de siste dagene på å sikre flertall for et forslag om karbonfangst på Melkøya.

– Vi ser store problemer med å bruke kraft fra land for elektrifisering av Melkøya. Det blir for dyrt og skattebetalerne tar regningen. Det er bedriftsøkonomisk veldig bra, men samfunnsøkonomisk lite bra. Vi ønsker å gi Melkøya et godt alternativ til elektrifisering, sier han til E24.

Vil ha nye tall

Utregninger Equinor har gjort, viser at det vil koste 4500–6000 kroner pr. tonn CO₂ de klarer å fange. De baserer seg blant annet på utregninger som ble gjort på Mongstad i 2008.

E24 har snakket med flere forskere og leverandører som stiller seg spørrende til det tallet. De mener det er mulig å få det ned under 2000 kroner.

Stortingets opposisjon understreker derfor at regjeringen må gjøre en vurdering basert på egne tall.

– Regjeringen skal ikke bare kunne peke på den over ti år gamle utredningen som Equinor har lagt til grunn, sier stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug.

Ifølge Venstres Ola Elvestuen betyr vedtaket at regjeringen må foreta en egen utredning av kostnader og muligheter for karbonfangst og -lagring på Melkøya, og ikke bare godta tall og begrensninger som er presentert av Equinor.

Også forslagsstiller Halleland forventer at det gjøres en ny og uavhengig utredning.

Ifølge NTB ser ikke regjeringen grunn til å tvile på Equinors tall. Nå er de likevel tvunget til å gjøre en ny vurdering.

– Hemmelighold hindrer debatt

Frederic Hauge, leder i Bellona, ser på forslaget som en stor delseier.

– Dette betyr at politikerne ikke finner tallene fra Equinor troverdige. Når tallene spriker så mye, har regjeringen et ansvar for å utrede, sier han.

Hauge peker på at urfolks interesser et truet i spørsmålet om elektrifisering med kraft fra land.

– Hvis ikke regjeringen gjør egne utredninger av alternativene, og så bryter med urfolks rettigheter, står de mye svakere juridisk.

Hauge mener det må gjøres en helt ny utredning av karbonfangst på Melkøya og at resultatet må være åpent for offentligheten.

– Det er oppsiktsvekkende hvor lang tid det tok for Equinor å redegjøre for tallene sine, og selv etter det vet vi ikke hvilke kostnader de legger til grunn. Hemmeligholdet fra Equinor er et hinder for åpen debatt.

– Hva hvis en ny utredning viser at det fortsatt blir for dyrt?

– Det er ikke billig, men prisen for å redde klimaet kommer til å være prisen på karbonfangst og -lagring, sier Hauge.

Representanter fra flere partier peker på at Equinor kan bruke noen av de enorme fortjenestene de har fått etter invasjonen av Ukraina.