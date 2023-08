Fersk statsråd på Arendalsuka: – Alle de andre er elite, og så er det meg da

ARENDAL (E24): Landbruksminister Geir Pollestad tok seg tid til å tilbringe 26 timer på Arendalsuka. Han insisterer på at han ikke er motstander av politikkfestivalen, bare litt skeptisk.

SOMMERFUGLEFFEKTEN: Landbruksminister Geir Pollestad har overtatt statsrådposten til Sandra Borch, som igjen har overtatt posten til Ola Borten Moe.

Malene Emilie Rustad

Skjalg Bøhmer Vold (foto)

– Gratulerer med din første statsrådpost. Hvordan er det å endelig komme inn i varmen?

– Nei, det å bli statsråd var mer gøy enn jeg hadde tenkt.

Geir Pollestad er førstereisgutt som statsråd på Arendalsuka. Mens flere av partifellene i Senterpartiet inntok regjeringskontorene høsten 2021, ble jærbuen værende igjen på Stortinget.

Men etter E24s avsløring i sommer om Ola Borten Moes aksjekjøp som statsråd og de påfølgende rokkeringene, fikk også Pollestad ta plass ved Kongens bord.

– Har du ventet lenge på dette?

– Nei, senest for en måned siden argumenterte jeg for meg selv hvor fint jeg har det i hverdagen på Stortinget. Jeg opplever at jeg har hatt en stor rolle i det politiske arbeidet til regjeringen. Så jeg har ikke gått rundt og ventet i to år.

POLLESTAD I POLLEN: Geir Pollestad har vært statsråd i nøyaktig syv dager, og flere er ivrige etter å snakke med den nye landbruksministeren.

– Men en statsråd måtte bli felt først?

– Nei, det synes jeg ikke er noe kjekt.

En 48 timers lang samtale

I Arendal er Pollestad langt hjemmefra. Riktignok var han på en slags hjemmebane da han fikk diskutere bønders psykiske helse omgitt av flanell og t-skjorter prydet med Felleskjøpet-logoen.

Men nå stikker en representant for Reitan Retail en pappkartong med økologisk kaffe latte fra Kolonihagen i hånden på den ferske landbruksministeren.

Pollestad ser oppgitt ut der han står med kaffen i hånda og oppfordres til å posere med den.

– Jeg har vel ikke noe valg, sier han.

KAFFE LATTE-GEIR: Økologisk mat er ikke noe Pollestad vil gå i bresjen for, men da Reitan Retail insisterte på å ta bilde av statsråden med nytt produkt, var han ikke vondt å be.

I motsetning til partifeller som holder seg unna fordi de mener den er elitistisk, har Pollestad viet to arbeidsdager til Arendalsuka. Her møter politikere lobbyister, lobbyister møter næringsliv, og pr-rådgivere løper etter journalister, som igjen løper etter både politikere og næringslivsaktører.

– Det føles ut som du har en 48 timers lang samtale med stadig vekslende folk, sier Pollestad.

Dårlig smøring

På en elektrisk ferge venter spente Senterpartiordførere på «dagens mann». Blant dem er ordfører Asbjørn Birkeland i kraftkommunen Sauda, som vil gratulere Pollestad med ny rolle og samtidig informere ham om hjembyens valgkampsak: Næringsutvikling.

Men før Pollestad får satt seg ned med ordførerne, blir han kapret av to velkledde menn som jobber med å «styrke norsk energiindustri ute i verden».

forrige



fullskjerm neste AFRIKA-FAN: Bjørn Kahrs (til høyre) er tidligere ordfører for Høyre i Rogaland-kommunen Randaberg og opplyser om at var i Namibia forrige uke, på det andre besøket dette året. 1 av 3 Foto: Skjalg Bøhmer Vold / E24

Bjørn Kahrs og Håkon Skretting fra stiftelsen Norwegian Energy Partners har fått statsstøtte til å dekke «50 til 60 prosent av driften». Men de vil ha mer, blant annet til å kunne øke eksport fra norske oljeleverandører til land som Guyana og Namibia.

I hånda får Pollestad en matpakke av oljekarene bestående av to skiver og røkelaks.

– Ga du statsstøtte i bytte mot en matpakke?

– Da var det i så fall dårlig smøring. Jeg burde i det minste ha fått varm mat, sier Pollestad og ler.

Handler hos alle kjedene

Apropos mat: Hva spiser egentlig en landbruksminister?

Pollestad gjentar flere ganger at han følger den famøse kostholdssirkelen, den man lærte om på skolen hvor det anbefales å spise mye grønnsaker, korn, egg, fisk, melk og kjøtt, og lite sukker, smør og fett.

Han spiser gjerne en biff, med masse grønnsaker. Og fisk. Og av og til farse, en spesialitet fra Jæren, hvor han vokste opp. Han liker å lage mat, helst gryteretter med sopp, løk og kjøtt, men hater å bake.

H(U)MM: Statsråden får en brødskive med hummus på en økologisk kafe under et arrangement om genmodifisert mat.

Først vil ikke Pollestad svare på hvor han handler dagligvarer. Men etter å ha tenkt seg om svarer han «hos alle tre kjedene».

– Jeg har tre butikker som jeg er innom: Rema1000, Kiwi og Coop Obs.

– Hva tenker du om de nye kostholdsrådene? Er du like skeptisk til forskning som Sandra Borch?

– Nei, jeg er ikke skeptisk til forskning. Men det er viktig å gjøre en egen vurdering i Norge. Litt for ofte snakker vi om det globale. Jeg mener kostholdsråd primært skal handle om kosthold og helse.

Torsdag kom nyheten om at kostholdsrådene ikke skal inkludere bærekraft.

– Men klimakur2030 sier det viktigste enkelttiltaket for å få ned utslipp er å redusere forbruket av rødt kjøtt?

– Folk skal få lov til å spise det de vil, insiterer Pollestad.

Kred til bonden

På spørsmål om hvordan Pollestad skal klare å fylle forgjenger Sandra Borchs sko, som landet hjertesaker som tidenes høyeste jordbruksoppgjør, svarer Pollestad at han vil prioritere to ting: Å få ferdig sluttoppgjøret til pelsbønder samt skaffe mer penger til bøndene.

– Det skal selvsagt bli mer lønnsomt å produsere mat i Norge, sier Pollestad.

– Jeg har også et mål om å gjøre landbruket viktigere, og til en mer sentral del av beredskapen.

– Så gi bonden mer kred?

– Ja, gi bonden den plassen de fortjener.

BUSY: Pollestad tok seg tid til å henge litt på Senterparti-standen i Arendal.

– Det er et stort mål?

– Ja, og bonden vil ikke ha klapp på skuldra, men penger i lommeboken. Men jeg tror det er lurt å gjøre begge deler. Å bygge forståelse for at matproduksjon i Norge er viktig, sier Pollestad.

– Hvordan skal du snu de dårlige Senterparti-målingene?

– Jeg tror det viktigste jeg kan gjøre, er å føre en politikk som sprer optimisme i landbruket og på bygda.

BONDE-GEIR: Gulerøtter til folket (som er i Arendal under Arendalsuka)

Vil finne løsninger med samene

Som landbruksminister får Geir Pollestad også ansvar for reindrift. Regjeringens Melkøya-beslutning, hvor Equinors elektrifisering av et gasskraftanlegg vil utløse store kraft- og nettutbygginger, noen i reinbeiter, har fått flere til å reagere. Beslutningen har blant annet vært upopulær i deler av Senterpartiet, og flere har truet med å trekke seg.

– Hvordan er det å bli overkjørt av Arbeiderpartiet gang på gang?

– Nei, jeg er ikke enig i den beskrivelsen. Jeg mener at det er sånn i et regjeringssamarbeid at det er gi og ta, sier Pollestad.

Selv mener han at beslutningen vil gi muligheter for å utvikle ny industri i Finnmark.

– Skal vi være en olje- og gassnasjon, så må vi sikre dette, sier Pollestad.

«When in Rome», sier Pollestad mens han tar på seg dressko og mest sannsynligvis sikter til Arendal.

– Men må vi ofre natur og samiske interesser?

– Jeg vil ikke bruke ordet «ofre». Men det er klart at ingen energiproduksjon er mulig uten at det påvirker naturen.

– Hva vil du gjøre for å ivareta samenes interesser?

– Jeg vil ha god dialog med dem, og få innspill til hva som er mer viktig og hva som er mindre viktig. Og hva som er løsningene vi kan finne, som jo er det aller viktigste.

GMO, folkelighet og hjemkjær

Dagen går mot slutten og Pollestad er innom hotellrommet for å forberede seg til siste post på programmet: En debatt om genmodifisering (GMO) av mat. Den ferske landbruksministeren ser på gamle Youtube-videoer til oppvarming.

– Han stiller så drøye spørsmål, sier Pollestad mens han sikter til Otto Jespersen som intervjuer ham om temaet tilbake i 2017.

META-GEIR: For å forberede seg til en debatt om genmodifisering ser Pollestad på et intervju med seg selv fra 2017.

– Er du fortsatt like skeptisk til GMO?

– Nei, teknologien har endret seg. Jeg er litt mer positiv, sier han før han legger ut om at Norge er knallgode på dyreavl.

Men han understreker at det ikke vil være hans mål å få inn laboratoriekjøtt til Norge.

På veien fra hotellet til arrangementet er det ny runde med folk som vil stoppe Pollestad.

– Jeg er ingen Arendal-fornekter, men jeg er en Arendal-skeptiker. Jeg synes jo det er gøy å være her. Men så er det jo pengemakten som rår, med PR-byråene og industriaktørene tungt inne, sier han.

ROGALAND-VENN: Selv går Pollestad bort til Stavanger-ordfører som har tatt seg en øl i bakgården.

Dagen etter venter blant annet en debatt med klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Yara-sjef Svein Tore Holsether og Reitan-sjef Ole Robert Reitan.

– Alle de andre er elite, og så er det meg da, sier Pollestad.

– Ja, for du har ikke noe makt?

– Nei, jo da, nei, jeg skal ikke prøve å komme meg unna det. Men jeg er fortsatt såpass ny at når noen titulerer meg statsråd, så går det et halvt sekund før jeg responderer.

På spørsmål om det føles rart å sitte med så mye makt og samtidig insistere på at man er folkelig, sier Pollestad at det er viktig å ta med seg sin indre folkelighet inn i statsrådsrollen.

– Det er viktig å huske på at folk ikke kommer bort til deg på grunn av deg som person, men på grunn av rollen du har. Det er viktig å holde bakkekontakten, sier han.

– Og hvordan sørger du for det?

– Jeg reiser hjem. Handler på butikken, klipper plenen og lager mat, sier Pollestad.

Så forsvinner han inn i folkemengden på GMO-arrangementet, fullt av journalister, politikere, miljøvernere, øko-entusiaster og forskere.