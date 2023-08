NVE-sjefen tror vi slipper fjorårets strømprissjokk

NVE-sjef Kjetil Lund sier at vi de neste årene kan få høyere strømpriser i Norge, men at vi igjen vil oppleve fjorårets strømprissjokk, er mindre sannsynlig.

STRØM: Kjetil Lund legger mandag frem en rapport som analyserer det norske kraftmarkedet frem til 2028.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Vi forventer at kraftbalansen i Norge vil svekkes de nærmeste årene, frem til 2028. Det skyldes at forbruket forventes å vokse og at lite ny norsk kraftproduksjon vil komme de neste årene, sier sjef i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kjetil Lund, til VG.

Han sier den analysen deles av mange.

– Det nye er at vi ikke forventer et kraftunderskudd i Norge de nærmeste årene. En viktig grunn til det er at vi i høyprisårene 2021 og 2022, så at kraftforbruket i Norge gikk kraftig ned. Det vil nok gå en del opp igjen, men vi tror at mye av nedgangen er varige endringer.

– Har det norske folk blitt flinkere til å spare strøm?

– Ja, det er nok riktig. Folk er blitt mer bevisst på å spare, men det viktige er at det er iverksatt tiltak som gir varig effekt, som installasjon av varmepumper, etterisolering av hus, bedre styringssystemer for strøm og satsing på smarte hus.

– Det kan høres ut som om NVE-sjefen skryter av det norske folk?

– Jeg vil skryte av det norske folk, ja, for å ha bidratt til dette. Men også av næringslivet og kommunene som nå investerer i energieffektiviseringstiltak.

Les også Tror på økt kraftproduksjon etter «Hans»

KRISE: NVE-sjefen har hatt en meget travel uke på grunn av storflommen som har rammet Østlandet. Her redegjør han for situasjonen rundt Hønefoss, for kronprins Haakon.

I sin nye rapport om kraftmarkedet fremover, skriver NVE at svakere kraftbalanse betyr at Norge har færre timer med krafteksport i løpet av året og flere timer med import av kraft. Det kan fort bety dyrere strøm.

«Det igjen betyr at kraftprisen i Norge blir enda mer påvirket av utviklingen kraftprisen i landene rundt oss. Tradisjonelt har kraftprisen i Norge vært noe lavere enn i landene rundt oss. En svak kraftbalanse med økt behov for import kan i så fall bety noe høyere kraftpriser i Norge,» skriver NVE.

– Dette betyr at vi risikerer å bli eksponert for høyere priser, fordi vi blir mer avhengig av import og mer avhengig av det som skjer i landene rundt oss, sier Lund.

Men selv om økt import vil gi økte priser, har han gode nyheter til det norske folk: De høye strømprisene de to siste vintrene, de tror han ikke vi vil oppleve til høsten og vinteren.

– Vi lever i svært usikre tider og de siste par årene har vist at ingen skal være for skråsikre på hva som skjer, sågar på ganske kort sikt. Men slik det ser ut nå, så er jeg mindre bekymret for vinteren vi har foran oss, sammenlignet med på samme tid i fjor, sier Lund.

STRØPRIS: Flomkrisen den siste uken har ikke mange gode sider ved seg, men en har den: Vannmagasinene er fylt opp – som kan gi lavere strømpris.

Her er de fremste argumentene:

– Fyllingsgraden i norske magasiner er mye bedre på denne tiden av året enn de foregående årene, gasslagrene i Europa er høyere og som sagt; energieffektivisering bidrar.

Hafslund har også søndag påpekt at fulle magasiner kan bidra til lavere priser.

Lund advarer likevel mot å senke skuldrene og gå tilbake til gamle uvaner, som gir høyere strømbruk.

– Vi skal fortsatt holde guarden oppe. Det er ikke tid for å slappe av.

Melkøya

Vi forsøker å få ham til å si noe om det er realistisk å nå klimamålene i Norge frem til 2030, men han sier han ikke vil gå inn på det, fordi det er politikernes banehalvdel.

Han er også forsiktig når vi utfordrer ham om elektrifisering av Melkøya, som Støre-regjeringen nettopp har gått inn for. Men han har en plan for å bidra.

Les også Striden som splitter regioner, politiske partier og lokalsamfunn

KRAFT I NORD: Lund bekrefter at de vil sette inn ekstra ressurser i Finnmark for å bidra til effektiv saksbehandling av konsesjoner.

Det skaper frykt i nord at det skal hentes så mye strøm fra land for å bidra med strøm til produksjonen på Melkøya, at strømprisen vil gå opp.

– Beslutningen er politisk, så det skal jeg holde meg unna, men det er ikke til å komme bort fra at elektrifisering vil kreve mer strøm. Det som er lagt frem er en industri- og kraftpakke, som innebærer at det skal bygges mer nett og mer kraftproduksjon for å veie opp for at Meløya skal få strøm fra land. Planen er at det skal balansere det økte forbruket.

Finnmark

Han legger til:

– Samtidig vet vi at prosessene for å bygge nett og vindkraft er krevende, særlig i Finnmark, med store naturverdier og sterke reindriftsinteresser, så det vil gi krevende konsesjonsprosesser.

Han sier at de derfor vil bidra.

– Vi har etter at disse kraftplanene ble lagt frem, bestemt oss for å etablere Finnmark som et eget prioritert område, hvor vi vil sette ned en egen gruppe for å bidra til at de aktuelle konsesjonssakene kan bli effektivt behandlet.