Usikkerhet rundt klimaavtale: – Avgjørende for norsk næringsliv

Det kan gå mot klimauenighet i regjeringen om oppdatert klimaavtale med EU. Det kan påvirke norsk næringsliv og hvordan verden ser på Norge, frykter NHO og klimabevegelsen.

Det er uenighet mellom regjeringspartiene før avstemning om EUs oppdaterte klimaavtale.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

En del av avtalen avtalenKlimaavtalen med EU innebærer samlede utslippskutt på 55 prosent innen 2030 i EU, Island og Norge. Avtalen er todelt, og innebærer at landenes bedrifter innen olje og industri (kvotepliktig sektor) til sammen skal kutte utslippene med 62 prosent. For sektorer som transport, jordbruk og avfall (ikke-kvotepliktig sektor) vil Norge trolig få krav om kutt på 50 prosent innen 2030 heter Lulucf Lulucf Land use, land-use change, and forestry (LULUCF). Også referert til som Forestry and other land use (FOLU)og omhandler EUs skog- og arealpolitikk, samt hvordan opptak og utslipp av klimagasser regnes ut.

Norge henger etter egne klimamål, og aktører i Senterpartiet vil melde Norge ut av den delen av avtaleverket som handler om skog.

Dette gikk Senterpartiets stortingsgruppe inn for 10. mai, noe som har skapt usikkerhet om regjeringens posisjon i saken, ifølge Dagens Næringsliv.

E24 får bekreftet fra en kilde i regjeringen at saken enda ikke er avklart mellom regjeringspartiene.

Norge og EUs klimaavtale Norge inngikk i 2019 en klimaavtale med EU.

Senterpartiet, som eneste parti, stemte imot avtalen den gang.

Da var målet å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030.

EU fulgte opp dette med å forsterke sine egne klimamål til 55 prosent i 2020, og Norge gjorde det samme.

Delen om skog, Lulucf, er en av tre hoveddeler i EUs klimaavtale.

Klimaavtalen består av tre deler: Kvoteregelverket, innsatsfordelingsforordningen og skog- og arealbruk.

Det som ligger på bordet i Brussel nå er en oppdatering av alle de tre hovedområdene av avtalen.

Kvoteregelverket er en del av EØS-avtalen og således noe Norge må følge.

Innsatsfordeling og lovgivning på skog- og arealbruk er ikke en del av EØS, men basert på den frivillige avtalen Norge har med EU.

Det betyr at de er akseptert gjennom EØS-avtalens protokoll 31.

Når avtaleverket nå oppdateres er det opp til regjering og storting å avgjøre om Norge skal videreføre samarbeidet, og på hvilke vilkår. Kilde: EU, regjeringen. Vis mer

Les også Ny batterilov: – Veldig ambisiøst og unikt

Avgjørende for norsk næringsliv

Anne Margrethe Lund, leder for NHOs Brussel-kontor, har i et innlegg i Nationen advart mot å melde Norge ut av samarbeidet.

Overfor E24 beskriver hun dette som en «viktig sak» for NHO.

– For Norge og norsk næringsliv er EØS-avtalen helt avgjørende. Det sikrer oss tilgang til EUs indre marked og gjør at vi er en del av det arbeidet som EU gjør nå i møte med store geopolitiske endringer, sier Lund.

– NHO advarer på det sterkeste mot å fragmentere klimasamarbeidet vi har med EU. Et bindende samarbeid med våre europeiske naboer er bra og skaper forutsigbarhet. Det er vi ikke tjent med å rokke ved.

Les også Politisk tvil om klimamål: – Et nederlag

– Ikke endret seg

Ole André Myhrvold, medlem av energi- og miljøkomiteen for Senterpartiet, bekrefter at stortingsgruppen vil melde Norge ut.

– Senterpartiet har lenge vært skeptiske. Nå har EU vedtatt et forsterket regelverk, men vårt syn har ikke endret seg, sier Myhrvold til E24.

Myhrvold mener regelverket i liten grad er tilpasset forholdene i Norge, gir Norge store utslipp i regnskapet som ikke er reelle, og gir incentiver til mindre uttak av skogressurser, også på bærekraftig vis, som man er helt avhengige av om man skal nå klimamålene.

– Samarbeid mellom land er nødvendig i klimasaken, og Senterpartiet står fullt bak Norges klimamål og Parisavtalen. Norge har også samarbeidet med EU i klimapolitikken lenge gjennom blant annet deltagelse i kvotesystemet, sier han.

Likevel mener Myhrvold at «vi må ha samarbeid som faktisk bidrar til å nå målet».

– Vi trenger å kutte utslipp i hele samfunnet, også i skog- og arealbrukssektoren. Samarbeidet om Lulucf er derimot ikke en forutsetning for å klare disse målene.

– Dette er nasjonale mål som nås gjennom nasjonale tiltak, helt uavhengig av norsk deltagelse i denne delen eller ikke, avslutter Myhrvold.

Senterpartiets stortingsgruppe ønsker å ta Norge ut av samarbeidet med EU på skog. Dette er partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Velgerne bør føle seg snytt

Miljøpartiet de Grønne går hardt ut mot Senterpartiets ønske.

– Regjeringen Støre lovet at klima og natur skulle være rammen for all politikk, sier stortingsrepresentant Lan Marie Nguyen Berg i MDG til E24.

– Velgerne som stemte for natur og klima i valget 2021 må føle seg snytt, sier hun.

Berg mener Norge ikke har tatt det ansvaret hittil.

– I stedet for å skjerpe oss, vil altså krefter i regjeringen heller trekke seg fra samarbeidet med andre land, sier hun.

– Det er utrolig bakstreversk.

Da MDG sa ja til EU medlemskap på sitt siste landsmøte var det fekting på scenen mellom de to sidene i partiet.

Skeptiske skogeiere

Norges Skogeierforbund er skeptiske til regelverket og måten utslipp måles på.

– Slik regelverket er utformet i dag vil Norge kunne få bokført et betydelig utslipp av klimagasser, til tross for at vi har et stort nettopptak av CO₂ i skogen, sier administrerende direktør Per Skorge i Norges Skogeierforbund.

– For å unngå å bli fanget av EUs teoretiske modell, må regjeringen enten avvise denne delen eller forhandle fram en særlig tilpasning for Norge, sier han.

Skorge kaller regelverket kortsiktig.

– Klimakampen har ikke råd til at vi gjør feilgrep som bringer oss i feil retning, avslutter han.

Slik regner de ut utslippene EU måler opptak og utslipp av klimagasser i dag opp mot tall fra skogforvaltning i perioden 2000–2009.

Dette er en stor utfordring for Norge, da det i denne perioden var historisk høyt CO₂ opptak i norske skoger, og dette er en av årsakene til at Norge allerede ligger langt bak forpliktelsene sine.

I tillegg regner man utslipp basert på drift av skog, for eksempel hvor mye avskoging som har tatt sted som har ført til permanente endringer, slik som bygging av vei og hyttefelt.

Tall fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO ) viser at Norge må øke opptaket med mer enn 33 millioner CO₂-ekvivalenter innen 2025 for at man skal kunne nå kravene EU har satt.

Dette vil forutsette en stor reduksjon av hugst, eller at nedbygging av skog for å bygge for eksempel vei og boligområder, må bli forbudt.

Siste mulighet for Norge er å kjøpe kvoter fra andre EU-land. Dette kalles fleksible mekanismer, og kan bli veldig dyrt.

Første målte periode går fra 2021 til 2025. Andre periode går fra 2026 til 2030.

Dagens regelverk gjelder ut 2025 med minimale endringer.

For 2026 til 2030 foreslår Kommisjonen et mål om å øke det samlede netto opptaket i skog- og arealbrukssektoren i EU til minst 310 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2030.

Endringen av regelverket beskrives som en forenkling.

Utregninger gjort av Miljødirektoratet viser at Norge vil komme bedre ut med det nye regelverket.

Miljødirektoratet anslår et overskudd, på enten 11,3 millioner tonn CO₂-ekvivalenter eller 7,2 millioner tonn CO₂-ekvivalenter for denne perioden. Kilder: NIBIO, Miljødirektoratet, Regjeringen, Klima- og miljødepartementet. Vis mer

Les også Over 300 bedrifter ønsker euro som valuta i Norge

Anja Bakken Riise er redd for signaleffekten Norge sender i denne saken.

– Utrolig viktig

I en felles pressemelding går fem miljøorganisasjoner ut og krever at Norge står ved avtalen med EU.

– Det vi vet er at der Norge aldri har nådd våre nasjonale klimamål, så har vi alltid opprettholdt våre internasjonale forpliktelser, og det er det denne avtalen er, sier leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender til E24.

Hun mener at klimasamarbeidet med EU øker sannsynligheten for utslippskutt, og at det er en stor hjelp i arbeidet med å bli et nullutslippssamfunn.

Riises store frykt er at utmelding av skogsamarbeidet vil skape usikkerhet rundt norske intensjoner.

– Det skal vi ikke kimse av. Det har en internasjonal signaleffekt, og rike Norge må også opprettholde sine forpliktelser. Det er essensen i hvorfor dette er så utrolig viktig, sier hun.

Kritikken fra Skogeierforbundet er Riise til dels uenig i.

– Dette er en typisk problemstilling. Noen vil motsette seg, men så er dette metodikken man er blitt enige om. Norge må gjerne være med på å finne mest treffsikker metode, men det kan ikke være grunn nok til å trekke seg fra de internasjonale avtalene, sier hun.

Riise trekker også frem at avtalen generelt er viktig i norsk kontekst, og viser til at den vil føre til blant annet sterkere økosystemer, renere luft og generelle helseeffekter.

– Når det gjøres på naturens premisser, vil vi få masse igjen, sier hun.