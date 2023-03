Regjeringen lyser ut havvindområder: – Vi har ligget etter

På en pressekonferanse lyser regjeringen ut de første havvindområdene i Norge. Høyres Nikolai Astrup er kritisk til ambisjonsnivået.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres.

– Regjeringens ambisjon er å tildele områder for 30 000 MW fra havvind innen 2040, det vil si om lag like mye som hele Norges kraftproduksjon i fjor. Nå går startskuddet, og det er viktig at vi fortsetter å holde tempoet oppe, sier statsminister, Jonas Gahr Støre.

Olje- og energidepartementet lyser i dag ut konkurranse om prosjektområder til fornybar energiproduksjon til havs i to områder på norsk kontinentalsokkel: Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

– Nå ser vi frem til mange gode søknader fra aktuelle utbyggere, slik at vi kan tildele prosjektområdene senere i år, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Energikommisjonens rapport, som ble lagt frem tidligere i år, peker på at vi må bygge ut mer fornybar kraft raskere enn før, blant annet ved å gjøre flere ting samtidig, skriver regjeringen i pressemeldingen.

– Vi har ligget etter på havvind, men nå skal vi ta igjen det forspranget, sier Støre.

Regjeringen legger opp til at det vil være en ny runde med utlysninger i 2025.

– En forutsetning for oss har vært dialog med ulike interessegrupper for å sikre god sameksistens. Norge har gode tradisjoner for å utvikle sokkelen skrittvis, og det gjør vi også når vi skal levere på havvindsatsingen vår, sier Aasland.

– Ambisjonsnivået er for lavt

Høyres Nikolai Astrup er lunken til regjeringens ambisjoner.

– Det er positivt at utlysningen faktisk nå kommer, selv om ambisjonsnivået er for lavt på kort sikt. Vi skal nå bruke tid på å sette oss inn i auksjonsmodell og rammevilkårene, sier han.

– Det er viktig at rammevilkårene hensyntar både behovet for forutsigbarhet for den fremvoksende industrien til havs og på land, sikrer at prosjektene blir gjennomført og holder skattebetaleres bidrag moderat, legger han til.

Havvindsatsingen

Satsingen på havvind utenfor kysten av Norge skal etter regjeringens planer gi Norge betydelig mer grønn strøm i årene som kommer.

Etter flere runder i det politiske systemet og høringsrunder vil statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) onsdag åpne utlysningen av de to første områdene for havvind på norsk sokkel.

De to prosjektene som regjeringen vil åpne for utvikling onsdag, er Sørlige Nordsjø 2, fase 1, og Utsira Nord. Det første ligger hele 200 kilometer fra norskekysten, helt ned mot grensene til Danmark og Tyskland i havet. Vindmøllene på Utsira Nord vil ligge helt i siktlinjen for de 192 beboerne på Utsira utenfor Haugesund.

Begge prosjektene skal etter planen levere 1.500 megawatt strøm hver. Når også fase to av Sørlige Nordsjø 2 er bygget ut, kan hele dette feltet levere 3.000 megawatt strøm.