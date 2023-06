Enige om havvind sør i Nordsjøen: - Godt nytt for norske strømpriser og klimaet

Regjeringen får støtte fra SV, MDG og KrF for havvind sør i Nordsjøen.

Saken oppdateres...

Prosjektet kan komme til å koste inntil 23 milliarder kroner, bekrefter partiene.

− Dette er godt nytt for norske strømpriser og for klimaet. Dette er startskuddet for at en konkurransedyktig, norsk leverandørindustri innen havvind kan vokse og videreutvikle seg langs hele kysten. Og etter hvert skal også nord med, leder sier Marianne Sivertsen Næss (Ap) av Stortingets energi- og miljøkomité.

Enigheten ble presentert på en pressekonferanse fredag formiddag.

– Ingen planer om å heve taket

Regjeringen har fått støtte fra SV, KrF og MDG.

SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken sier det er behov for mer kraft til industrien for at den skal bli grønnere og kutte utslipp.

– For SV har det vært viktig å få sørge for at naturen blir bedre kartlagt i de områdene som blir aktuelle for havvind. I tillegg det har vært viktig å sørge for at vi har mer kunnskap om fiskeri og natur når vi bygger ut i blant annet Sørlige Nordsjø 2, sier han.

Næss sier det ikke er noen planer eller tanker per nå om å øke taket på 23 milliarder kroner.

– Det er uansett ikke sløsing å gjøre det vi kan for å hindre en klimakrise, sier Bastholm.

Hun peker på at man vet at Norge går mot kraftunderskudd, og at det er viktig å få opp produksjonen.

– Det økte kostnadsbildet er en utfordring vi har som samfunn. Enten man bygger lakrisfabrikk eller investerer i olje, sier Bastholm.

Partiet er fornøyd med å ha fått gjennomslag for miljøkrav.

– Vi har fått på plass krav om kartlegging av havbunnen i forkant av alle områdene som skal bygges ut for havvind, sier Bastholm.

Lokale ringvirkninger

KrFs Kjell Ingolf Ropstad sier det har vært særlig viktig for partiet at man opprettholder progresjonen.

– Denne løsningen er viktig for den omstillingen vi skal gjennom, sier han.

KrF-politikeren mener det er viktig at prosjektet gir ringvirkninger lokalt og sikrer arbeidsplasser.

– Hvorfor ikke heller sette inn kraftstøtet på flytende havvind, der Norge kan ha et konkurransefortrinn?

– På kortere tidshorisont og for å være med på å bidra til mer ren kraft i Norge, er vi nødt til å satse på løsninger som gir kraft på kort sikt. Det gjør ikke flytende havvind, sier Bastholm til E24 på pressekonferansen.

Næss sier det er viktig at satsningen gjøres stegvis.

– Det trøkket som er fra departementet nå er helt formidabelt. Det er en investering for vår felles fremtid, sier hun.

Garantipris

Etter planen skal det bygges ut ett havvindprosjekt på inntil 1.500 megawatt i området Sørlige Nordsjø 2.

Strømmen fra anlegget skal bare sendes til Norge, og ikke til andre land. Havvind er ikke lønnsomt ved vanlig norsk strømpris, og med mindre prisene holder seg høye de neste tiårene vil prosjektet kreve statsstøtte.

Norge legger opp til samme støttesystem som mange andre land, hvor staten garanterer garantererkontraktene hvor staten garanterer en viss strømpris til utbyggerne kalles differansekontrakter. Hvis prisen i markedet er lavere enn den garanterte prisen, vil regjeringen betale utbyggerne forskjellen. Er prisen i markedet over garantiprisen, betaler utbyggerne penger til staten en viss strømpris til utbyggerne.

I en irsk auksjon nylig krevde vinnerne i snitt om lag én krone kilowattimen i statsgarantert strømpris. Ligger prisen under dette, må regjeringen betale utbyggerne forskjellen. Er prisen over det garanterte nivået, får staten penger.

Les også Økte subsidier til havvind: – Ikke bare et lekemål

Inntil 23 milliarder i støtte

Regjeringen foreslo opprinnelig en maksgrense på subsidiene av havvindutbyggingen i Sørlige Nordsjø 2 på 15 milliarder. Dette er nå økt til 23 milliarder etter innspill fra faglige rådgivere i Vista Analyse og Guidehouse.

Hvor høy støtten faktisk blir, avhenger av strømprisene de neste tiårene.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener Norge trenger mye kraft til klimatiltak og ny industri, og lar seg ikke avskrekke av utsiktene til svært høye subsidier.

– Vi vil gjennomføre havvindsatsingen. Det er ikke noe vi bare har som et lekemål, sa han til E24 torsdag.

Frp, V og H ikke med

Høyre, Venstre og Frp er ikke med på forliket om havvind. De har alle sagt at det blir for dyrt.

– Vi frykter at oppslutningen om havvind vil svekkes hvis dette skal være utgangspunktet for Norges havvindsatsing. Da mener vi det er viktig å dra i nødbremsen, sa Nikolai Astrup (H) tidligere denne uken.

I tillegg til de bunnfaste anleggene sør i Nordsjøen skal det bygges ut flytende havvind i området Utsira Nord. Flytende havvind er enda mindre lønnsomt enn bunnfast havvind, og krever trolig mer statsstøtte.

Men bare to av tre prosjekter i Utsira Nord skal få støtte i første omgang, ifølge regjeringen. Den legger frem forslag om støttenivå på Utsira Nord senere i år.

Rådgiver anbefalte høyere garantipris: Regjeringen har foreslått å gi statsstøtte på inntil 23 milliarder kroner for utbyggingen av havvind i Sørlige Nordsjø 2. Dette taket var opprinnelig satt til 15 milliarder kroner

Regjeringen foreslo opprinnelig at staten skulle garantere en strømpris på maksimalt 66 øre kilowattimen til utbyggerne i Sørlige Nordsjø 2

I ettertid sa regjeringens auksjonsrådgivere Vista Analyse og Guidehouse at taket på garantiprisen var for lavt. De sier at de har anbefalt regjeringen å sette en maksimal garantipris på 106 øre kilowattimen

I en irsk havvindauksjon nylig krevde vinnerne i snitt en garantert strømpris på rundt én krone kilowattimen. Her var taket i garantiprisen på 150 euro per MWh, som for tiden tilsvarer rundt 1,80 kroner kilowattimen

Pareto Securities har anslått at havvindprosjekter i Sørlige Nordsjø 2 vil kreve en strømpris på mellom 80 og 115 euro per megawattime, eller mellom 90 og 130 øre kilowattimen, for å være lønnsomme

Regjeringen beregnet behovet for statsstøtte ut fra NVE-tall. Disse tar ikke hensyn til kraftig økte kostnader for turbiner, råvarer og logistikk i kjølvannet av coronakrisen og Ukraina-krigen, skrev regjeringen i sitt forslag til Stortinget

Ifølge bransjeorganisasjonen Wind Europe har turbinkostnadene økt med 25–40 prosent i det siste Vis mer

