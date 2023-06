IEA: Veksten i oljeetterspørsel vil bremse opp

Veksten i verdens oljebehov fortsetter i årene fremover, men ligger an til å bremse opp mot slutten av 2020-tallet, anslår IEA i en fersk rapport.

Dr. Fatih Birol har ledet Det internasjonale energibyrået (IEA) siden 2015.

Etter en global energikrise med skyhøye priser begynner det å bli fart på skiftet til andre energiformer, påpeker Det internasjonale energibyrået (IEA).

Oljeetterspørselen fortsetter å vokse, men nå sier IEA at de ser tegn til at veksten vil bremse opp mot slutten av 2020-tallet.

Enn så lenge er det fortsatt et økende behov for olje. IEA anslår at oljeetterspørselen vil stige med seks prosent mellom 2022 og 2028, til 105,7 millioner fat per dag.

Bakgrunnen for veksten er robust etterspørsel fra petrokjemisk industri og luftfarten, sier IEA. Bruken av olje til transport er ventet å falle etter 2026, fordi det blir økt bruk av elbiler og biodrivstoff, og fordi bilene blir mer effektive.

Det kommer frem i rapporten Oil 2023, hvor IEA gir sine anslag for oljemarkedet i perioden frem til 2028. Den Paris-baserte organisasjonen gir OECD-landene råd om energispørsmål.

Slik venter IEA at veksten i det globale oljeforbruket vil utvikle seg i perioden frem mot 2028.

Venter at veksten avtar

Den årlige veksten i det globale oljeforbruket er ventet å avta i perioden, fra 2,4 millioner fat per dag i 2023 til 0,4 millioner fat per dag i 2028.

Dette gjør at en topp i den globale oljeetterspørselen er i sikte, skriver IEA.

– Skiftet til en ren energiøkonomi øker takten, med en topp i global oljeetterspørsel i sikte før utgangen av dette tiåret, ettersom elbiler, energieffektivitet og andre teknologier utvikles, sier IEA-sjef Dr. Fatih Birol.

– Oljeprodusenter må følge nøye med på den økende takten i endringene og kalibrere sine investeringsbeslutninger for å sikre en ryddig omstilling, sier Birol.

Ikke i rute med klimamål

Globale investeringer i olje og gass ligger an til å øke med 11 prosent til 528 milliarder dollar i 2023. Det er i så fall det høyeste nivået i investeringene siden 2015, påpeker IEA.

«Selv om effekten av høyere investeringer vil bli delvis motvirket av kostnadsinflasjon, vil dette nivået på investeringer, hvis det opprettholdes, være nok til å dekke den anslåtte etterspørselen i perioden denne rapporten omfatter», skriver IEA.

«Men det overgår mengden som trengs i en verden som er i rute til netto nullutslipp», skriver byrået.

Venter produksjonsfall i Norge

IEA venter at Norges produksjon av olje og andre væsker øker til og med 2025, drevet av oppstarten av en rekke større prosjekter som Johan Sverdrup og Johan Castberg.

Samtidig faller produksjonen på mange aldrende felt. Samlet venter IEA derfor at Norges produksjon av olje og væsker vil være rundt 140.000 fat per dag lavere i 2028 enn enn i 2022, og ligge på om lag 1,8 millioner fat per dag.

«Fremtiden for oljeindustrien i Nordsjøen har i økende grad blitt satt under lupen de senere årene. Volatile energipriser og Russlands invasjon av Ukraina har satt fokus på hvor viktig det er å sikre pålitelige energileveranser», skriver IEA.

«Og motsatt har aktivister vært raske med å påpeke den potensielle inkonsistensen når regjeringer oppmuntrer til og banker deltar i ytterligere investeringer i fossile brensler mens de forfølger klimamål», skriver IEA.

Selv om investeringene fortsetter på et høyt nivå er produksjonen av olje og andre væsker i Norge ventet å falle over tid, påpeker IEA.

Strammere marked på kort sikt

På kort sikt venter IEA at globale oljemarkeder kan stramme seg betydelig til de neste månedene, etter produksjonskutt fra sentrale land i alliansen mellom Opec og Russland.

Storforbrukeren Kina har nå lagt bak seg de strengeste restriksjonene etter coronakrisen, og det fører til en oppgang i etterspørselen i første halvdel av 2023, mener IEA. Men etterspørselen i Kina er ventet å dempe seg markert fra 2024, anslår IEA.

«Likevel vil økende petrokjemisk etterspørsel og sterk etterspørselsvekst i fremvoksende land og utviklingsland mer enn motvirke nedgangen i industrilandene», skriver IEA.

De venter at de store oljeprodusentene vil bygge opp kapasitet selv om etterspørselsveksten avtar. Dermed venter IEA at reservekapasiteten blant produsentene vil ligge på 3,8 millioner fat per dag, hovedsakelig i Midtøsten.

Dette burde gi trygghet for at det globale oljemarkedet er tilstrekkelig forsynt i perioden frem til 2028, sier byrået.

Det er imidlertid noen risikofaktorer og usikkerheter, knyttet til den globale økonomien, utsiktene for Opec og Russlands produksjon og utviklingen i kinesiske raffinerier.